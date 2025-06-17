У столичну дев’ятиповерхівку було пряме влучання балістики. Під’їзд зруйновано до підвалу, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У дев’ятиповерхівку в Києві було пряме влучання. Під’їзд зруйновано до підвального приміщення.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, це була балістична ракета, її уламки вже знайшли.
Всього, як зазначив Клименко, по столиці пошкоджено 27 локацій.
Своєю чергою, департамент комунікацій Нацполіції публікує світлини, на яких зафіксовано численні пошкодження у Києві після російського обстрілу.
Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей.
І пишається, що він хоч і бидло, але українське!
На четвертий рік війни!
Одні заяви поо запуски в серію - і далі тиша.
Та Україні всі сили і ресурси потрібно спрямувати на штампування балістичних ракет дальностями 300 - 1000 км з бойовою частиною від 300 кг. І кожен день і ніч кошмарити рашистів!
У цьому ключ до перемони над пітьмою.
Зеленський, ти нарешті порозумнішаєш чи залишишшся таким же, як був до 24.02.2022?
не так давно рейтеон оголосив що на відновлення виробництва ФІМ92 потрібно 36 місяців, зважайте, що мають всю конструкторську і технологічну документацію і величезний фінансовий ресурс, і сама ракета значно простіша за балістичну
«Грім-2» (експортна назва[1]) або ОТРК «Сапсан» - український оперативно-тактичний ракетний комплекс». Розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та БФРК «Сапсан». Комплекс побудований на базі твердопаливної балістичної ракети. Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км.
У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. »
А після квітня 2109, гроші пійшли на асфальт.
(за твоїм посиланням нічого по тем нема.
29 Вересня 2019, 16:46
«Нині багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс «Грім» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних Сил України з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 тис. км готовий до льотних випробувань, навчання військових і реалізації державного оборонного замовлення - ДОЗ»,
З квітня 2019 ДОЗ перестало фінансуватися.
Гроші пійшли на лампочькі і асфальт.
де ти ?
Технічна сторона - це системний саботаж ракетних програм, що розпочався ще при міністрі МОУ Тарані, кий зараз купається у розкошах за кордоном. І зберігається й досі на всіх щаблях.
п.с. завод Антонова атакували саме дрони, це так до слова.
пп.с але у нас нема і не буде аналогу шахеду, а лише сесни та люті з пару кг вибухівки.
2. Наші дрони несуть до 120 кг вибухівки.
3. Антонова атакували і дронами, і ракетами.
4. Припиняйте брехати.
ну так це мать його дуже масовий та важкий у збитті агрегат.
аналог шахеда з бк 20 кг. не позорься блін.
а є різниця ? більше десятка дронів прилетіло...
припиняйте марафон у маси нести.
і скільки тих лютих випускають може 50 на місяць, а тепер порівняй з кацапськими аналогами.
десь тут була стаття чому у нас ніколи не буде херані, можеш почитати.
все з тобою зрозуміло, герань херня а дрони зелі неперевершені.
І так, чмошник, Зеля дронів не розробляє - їх робліть українці. А ти робиш щось, лайна шматок, чи тільки смердіти здатне?
До речі - фото є доказом для будівельної єкспертизи!
Це ж треба - в панельному домі один підʼзд посередині зробили кірпічним.
Маю хитку , що пан не керує будівельним бізнесом чи архітектурною інспекцією, бо країна вже давно в жопі!
На хвилинку, пане розумнику - який коєфіцієнт теплового розширення будівельної цегли?
Іноді здається, навіть філігранно, оминаючі т.з.«еліту»
Звичайна тактика терористів б'ють туди де найбільше людей.
https://t.me/eRadarrua/54466
А тепер докази що це Х-101...)))
"Але цього разу "шахедів" було доволі таки багато - із всіх 440 БПЛА близько 280 були саме "шахеди". Їхня величезна кількість просто з різних боків оточували Київ, залітали по річищу Дніпра, решта зі східного, західного відтинків, атакуючи столицю в різних районах. Тому наслідки жахливі, які ми сьогодні бачимо, саме від великої кількості (дронів - УНІАН)", - пояснив Ігнат.
Він додав, що багато ракет було збито, наприклад, з 16 крилатих ракет Х-101 одна влучила в будинок, але 15 збиті силами ППО. Водночас військовий зазначив, що чотири ракети морського базування "Калібр" не вдалося збити на Запорізькому напрямку."
І тоді навчишся дійсно ДУМАТИ..а не слухати!!)))