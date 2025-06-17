У столичну дев’ятиповерхівку було пряме влучання балістики. Під’їзд зруйновано до підвалу, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У дев’ятиповерхівку в Києві було пряме влучання. Під’їзд зруйновано до підвального приміщення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це була балістична ракета, її уламки вже знайшли.

Всього, як зазначив Клименко, по столиці пошкоджено 27 локацій.

Своєю чергою, департамент комунікацій Нацполіції публікує світлини, на яких зафіксовано численні пошкодження у Києві після російського обстрілу.











Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей.