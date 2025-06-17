УКР
22 837 99

У столичну дев’ятиповерхівку було пряме влучання балістики. Під’їзд зруйновано до підвалу, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У дев’ятиповерхівку в Києві було пряме влучання. Під’їзд зруйновано до підвального приміщення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це була балістична ракета, її уламки вже знайшли.

Всього, як зазначив Клименко, по столиці пошкоджено 27 локацій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Подружжя ридає біля зруйнованого будинку в Києві: під уламками їхній син. ВIДЕО

Своєю чергою, департамент комунікацій Нацполіції публікує світлини, на яких зафіксовано численні пошкодження у Києві після російського обстрілу.

Київ після обстрілу 17 червня
Київ після обстрілу 17 червня
Київ після обстрілу 17 червня
Київ після обстрілу 17 червня
Київ після обстрілу 17 червня

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей.

Автор: 

Київ (20188) Клименко Ігор (523) Повітряні атаки на Київ (941)
Топ коментарі
+56
А де українська балістика пане Зеленський?
На четвертий рік війни!
Одні заяви поо запуски в серію - і далі тиша.
Та Україні всі сили і ресурси потрібно спрямувати на штампування балістичних ракет дальностями 300 - 1000 км з бойовою частиною від 300 кг. І кожен день і ніч кошмарити рашистів!
У цьому ключ до перемони над пітьмою.
Зеленський, ти нарешті порозумнішаєш чи залишишшся таким же, як був до 24.02.2022?
показати весь коментар
17.06.2025 08:37 Відповісти
+26
Пане всі більшу частину сил та ресурсів Zе спрямовує на свій кешбек, марафан, ментів з прокурорськосудейськими, асфальт тощо. І да, воно не порозумніє, бо це не його народ і не його держава.
показати весь коментар
17.06.2025 09:03 Відповісти
+24
загиблих рахуюють по знайдених тілах, чи хочете, щоб новини на здогадках базувались
показати весь коментар
17.06.2025 08:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вірити це до іншої картори, називається Церква, синагора, мечеть ... а тут факт ... наіємось що загиблих більше не буде !!!
показати весь коментар
17.06.2025 08:41 Відповісти
Шановний....Якщо зелені паскуди приховують кількість загиблих мирних жителів...то який сенс? Стосовно бойових втрат..тут можна зрозуміти. А от мирних? Навпаки... треба доносити до всього світу реальні втрати мирного населення...То може у Вас є якесь пояснення дій влади?
показати весь коментар
17.06.2025 13:45 Відповісти
... Даруйте... Але більш дурне пояснення тяжко знайти. ))) Тому Ви нижче і написали.....знаю..але не скажу.
показати весь коментар
17.06.2025 16:33 Відповісти
загиблих рахуюють по знайдених тілах, чи хочете, щоб новини на здогадках базувались
показати весь коментар
17.06.2025 08:41 Відповісти
То йди, бидлоїде кацапський, розбирай завали і власноручно рахуй. Ненавиджу таких мерзотників, як ти.
показати весь коментар
17.06.2025 09:00 Відповісти
Тупий ідіот засуджує людей нічого про них не знаючи! Отаке воно миле, рідне українське бидло!
І пишається, що він хоч і бидло, але українське!
показати весь коментар
17.06.2025 09:14 Відповісти
Зникла до десятого коліна проклята кацапія.
показати весь коментар
17.06.2025 09:09 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 09:24 Відповісти
Порахуйте кількість спалень і підʼїзді і буде приблизна сумна цифра. Хіба що хтось ночував у метро.
показати весь коментар
17.06.2025 09:11 Відповісти
Можете пояснити навіщо приховувати кількість загиблих цивільних, з якою метою?
показати весь коментар
17.06.2025 09:30 Відповісти
Мої друзі, які пережили такий же жах, розповідали: вони дивом опинилися в єдиному безпечному місці, балкону кухні. Потім, після удару, вони вибиралися крізь сусідні квартири. Бачили мертвих сусідів з дитиною, потім ще таке ж жахіття. А в новинах - один загиблий на вулиці.
показати весь коментар
17.06.2025 10:28 Відповісти
(((((
показати весь коментар
17.06.2025 10:31 Відповісти
про що ви взагалі? Ніколи не приховують кількість загиблих цивільних. В цьому ПРОСТО НЕМАЄ СЕНСУ!! Завжди викладають реальну кількість, хоча б задля того, щоб світова спільнота бачила що витрворяє рашистська *********!!!! Чи тобі аби просто потриндіти??
показати весь коментар
17.06.2025 10:29 Відповісти
Тобі , дурню , 14 загиблих мало , чи якого тобі дідька потрібно ? Якби загинуло більше , то про це б повідомили , бо це не військові втрати , а цивільні . Загибель цивільних спричиняє набагато більший резонанс у світі аніж військових , а твій висер лаптями смердить .
показати весь коментар
17.06.2025 12:23 Відповісти
А де українська балістика пане Зеленський?
На четвертий рік війни!
Одні заяви поо запуски в серію - і далі тиша.
Та Україні всі сили і ресурси потрібно спрямувати на штампування балістичних ракет дальностями 300 - 1000 км з бойовою частиною від 300 кг. І кожен день і ніч кошмарити рашистів!
У цьому ключ до перемони над пітьмою.
Зеленський, ти нарешті порозумнішаєш чи залишишшся таким же, як був до 24.02.2022?
показати весь коментар
17.06.2025 08:37 Відповісти
балістичні ракети не штапмуються - трохи за складні для такої технології

не так давно рейтеон оголосив що на відновлення виробництва ФІМ92 потрібно 36 місяців, зважайте, що мають всю конструкторську і технологічну документацію і величезний фінансовий ресурс, і сама ракета значно простіша за балістичну
показати весь коментар
17.06.2025 09:00 Відповісти
Угу. Розкажіть це аятолам чи товаришу кіму.
показати весь коментар
17.06.2025 09:05 Відповісти
угу - за чотири роки зробили
показати весь коментар
17.06.2025 09:06 Відповісти
Набери в Гуглі ОТРК «Грім 2».
показати весь коментар
17.06.2025 09:17 Відповісти
ознайомся https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_otrk_sapsan_nazvano_realnij_stan_rozrobki_jakij_likviduje_vsi_mozhlivi_iljuziji-11926.html
показати весь коментар
17.06.2025 09:20 Відповісти
І ти те ж, ознайомся:
«Грім-2» (експортна назва[1]) або ОТРК «Сапсан» - український оперативно-тактичний ракетний комплекс». Розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та БФРК «Сапсан». Комплекс побудований на базі твердопаливної балістичної ракети. Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км.
У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. »

А після квітня 2109, гроші пійшли на асфальт.

(за твоїм посиланням нічого по тем нема.
показати весь коментар
17.06.2025 09:48 Відповісти
https://**********.com.ua/2019/09/29/dlya-operatyvno-taktychnogo-kompleksu-grim-2-zibraly-12-raketnyh-dvyguniv/ Для оперативно-тактичного комплексу «Грім-2» зібрали 12 ракетних двигунів - *********** (**********.com.ua)

29 Вересня 2019, 16:46
«Нині багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс «Грім» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних Сил України з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 тис. км готовий до льотних випробувань, навчання військових і реалізації державного оборонного замовлення - ДОЗ»,

З квітня 2019 ДОЗ перестало фінансуватися.
Гроші пійшли на лампочькі і асфальт.
показати весь коментар
17.06.2025 09:58 Відповісти
Нині (29 Вересня 2019) багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс «Грім» ...з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 тис. км готовий до льотних випробувань, навчання військових і реалізації державного оборонного замовлення - ДОЗ»,
показати весь коментар
17.06.2025 10:21 Відповісти
Oleksiy Tym

де ти ?
показати весь коментар
17.06.2025 10:22 Відповісти
Здувся як й рашисти приклад з котрих взяла величезна частина зелебобіків котрі якщо факти заперечують їх наративам не визнають їх а свято вірять у брехню котра їм подобається!!!
показати весь коментар
17.06.2025 11:53 Відповісти
Поцікався скільки часу іде тільки на заповнення корпусу ракети паливом , потім будеш угукати , особливо як узнаєш де той єдиний український завод , що може цей процес здійснити.
показати весь коментар
17.06.2025 12:26 Відповісти
Ховає у себе під ліжком, нікому не дає.
показати весь коментар
17.06.2025 09:01 Відповісти
Пане всі більшу частину сил та ресурсів Zе спрямовує на свій кешбек, марафан, ментів з прокурорськосудейськими, асфальт тощо. І да, воно не порозумніє, бо це не його народ і не його держава.
показати весь коментар
17.06.2025 09:03 Відповісти
Це економічний, корупційний бік медалі неспроможності Зеленського організувати оборону України і забезпечити відбиття агресії пітьми.
Технічна сторона - це системний саботаж ракетних програм, що розпочався ще при міністрі МОУ Тарані, кий зараз купається у розкошах за кордоном. І зберігається й досі на всіх щаблях.
показати весь коментар
17.06.2025 09:18 Відповісти
А він і не збирався займатись обороною точнійше він займався та займаєтся згищенням як оборони України так і украінців як народа.
показати весь коментар
17.06.2025 09:24 Відповісти
Який він, на)(уй, пан?! Він поц і брехлива коломойська гнида.
показати весь коментар
17.06.2025 09:10 Відповісти
у кучмы спроси, он её продавал кацапам вместе с самолётами.
показати весь коментар
17.06.2025 13:51 Відповісти
Треба завдати удари у відповідь по найбільшим складам з озброєнням. Якщо немає ракет, то нехай дронами. Немає значення якими, хоч fpv. І так само по нафтопроводам і газогонам. Навіть один fpv дрон може вивести з ладу газогін, чи нафтопровід, чи підпалити перекачувальні станції, чи резервуари, чи ректифікаційні колони.
показати весь коментар
17.06.2025 08:40 Відповісти
Дроном fpv з БЧ від рпг можна підірвати газогін великий і це простіше, ніж операцію павутина організувати набагато. І не треба ракет і тп.
показати весь коментар
17.06.2025 16:13 Відповісти
Это сказки. Никакой дрон не заменит ракету. Дронами можно сдержать врага и устроить диверсии, но войну не выиграть дронами. Для поражения врага нужны ракеты, много разных ракет.
показати весь коментар
17.06.2025 08:55 Відповісти
це не казки, кацапи це чудово доводять кошмарячи щоночі шахедами з 90 кг бк.
п.с. завод Антонова атакували саме дрони, це так до слова.
пп.с але у нас нема і не буде аналогу шахеду, а лише сесни та люті з пару кг вибухівки.
показати весь коментар
17.06.2025 11:36 Відповісти
1. У нас є вже аналог шлюхеда.
2. Наші дрони несуть до 120 кг вибухівки.
3. Антонова атакували і дронами, і ракетами.
4. Припиняйте брехати.
показати весь коментар
17.06.2025 12:18 Відповісти
це типу сесна несе 120 кг ?
ну так це мать його дуже масовий та важкий у збитті агрегат.
аналог шахеда з бк 20 кг. не позорься блін.
а є різниця ? більше десятка дронів прилетіло...
припиняйте марафон у маси нести.
показати весь коментар
17.06.2025 14:03 Відповісти
Сесна несе 240 кг, до 120 несуть дрони. І той же лютий несе боєголовку у 75 кг, на не "пару кг", як ти набрехало.
показати весь коментар
17.06.2025 14:45 Відповісти
які дрони несуть 120, чи це таємния ? яка відома тільки тобі, розробнику який дрони в гаражі збирає.
і скільки тих лютих випускають може 50 на місяць, а тепер порівняй з кацапськими аналогами.
десь тут була стаття чому у нас ніколи не буде херані, можеш почитати.
показати весь коментар
17.06.2025 15:05 Відповісти
Твій рівень компетенції зрозумілий вже після того, як ти написало, що лютий несе "пару кг вибухівки". Зрозуміло, що ти навіть не подивилося характеристики. Так само й про масштаби випуску теж ти не маєш жодної гадки - лише фантазуєш.
показати весь коментар
17.06.2025 15:11 Відповісти
дурко там було написано всякі люті, тобто узагальнення.
все з тобою зрозуміло, герань херня а дрони зелі неперевершені.
показати весь коментар
17.06.2025 15:16 Відповісти
А, тобто Лютий несе 75 кг, а у тебе "узагальнення" - "пару кг". Ні разу не збрехав - "узагальнив" просто.
І так, чмошник, Зеля дронів не розробляє - їх робліть українці. А ти робиш щось, лайна шматок, чи тільки смердіти здатне?
показати весь коментар
17.06.2025 16:45 Відповісти
ех давно не було тут блогів Юги Касьянова, тільки на мордокнизі свої бредні постить.
показати весь коментар
17.06.2025 15:06 Відповісти
Ну так вы сами и подтвердили. Они ими именно кошмарят, т.е. устраивают нам диверсии, разряжают ПВО.
показати весь коментар
17.06.2025 12:59 Відповісти
все в одному, шахед дуже паршива річ, і коштує копійки у порівнянні з крилатими ракетами, балістикою, та протиракетами якими їх збивають.
показати весь коментар
17.06.2025 14:05 Відповісти
Приблизно так думає і криворозський війсково-політичний геній! І дуже гнівається і топає ніжкою що його військові не розуміли - майже всіх, хто не виконав його наказ знищити Россію за одне літо 2023 року він відправив у відставку.
показати весь коментар
17.06.2025 09:17 Відповісти
Хтось придивлявся до фото зруйнованого підʼїзду - на на що спиралися плити єтажного перекриття? Внутрішня стіна гладенька - навіть немає жодного сліду від штроб чи виступів для опор плит перекриттів. Якийсь дитячий конструктор Лего.
До речі - фото є доказом для будівельної єкспертизи!
показати весь коментар
17.06.2025 08:47 Відповісти
Шось не так з ікспердами, які правлять країною, а також пишуть всяку муйню в інтернеті.
Це ж треба - в панельному домі один підʼзд посередині зробили кірпічним.
Маю хитку , що пан не керує будівельним бізнесом чи архітектурною інспекцією, бо країна вже давно в жопі!
показати весь коментар
17.06.2025 09:08 Відповісти
Вы когда-нибудь слышали про температурный шов или температурный стык?
показати весь коментар
17.06.2025 08:57 Відповісти
БЛін, шо інтернет і смартфон роблять з людиною - назад, до мавпи!
На хвилинку, пане розумнику - який коєфіцієнт теплового розширення будівельної цегли?
показати весь коментар
17.06.2025 09:04 Відповісти
Сиди в своїй поляндії даун, і не дзявкай.
показати весь коментар
17.06.2025 09:14 Відповісти
Співчуваю! Важко вумному серед даунів...
показати весь коментар
17.06.2025 09:19 Відповісти
смішно коли даун корчить з себе розумника.
показати весь коментар
17.06.2025 11:41 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 09:36 Відповісти
дивись СНІП через скільки метрів повиненн бути тепловий зазор без зав'язок на інши конструкціі чи плити перекриття.
показати весь коментар
17.06.2025 14:00 Відповісти
На цю стіну нічого не спиралось. Це фактично два будинки впритул один до одного на одному фундаменті. Це сейсмошов. Я в такому самому жив колись.
показати весь коментар
17.06.2025 10:17 Відповісти
На США потрібно тиснути через міжнародний суд, їхня політика, це чиста співучать у вбивстві українців, !!!! А не роздавати копалини!!
показати весь коментар
17.06.2025 08:49 Відповісти
Дивна війна. Рашисти б'ють виключно по простим людям, виключно по їх домівках.
Іноді здається, навіть філігранно, оминаючі т.з.«еліту»
показати весь коментар
17.06.2025 08:51 Відповісти
У відсотковому співвідношенні так званої "еліти" менш відсотка буде, і мешкає вона не в густозаселених районах міста.
Звичайна тактика терористів б'ють туди де найбільше людей.
показати весь коментар
17.06.2025 09:07 Відповісти
Не виключно, але точно не менше ніж 50/50. І чи варто називати "дивною" тотальну війну що просто копіює методи війни будь якого тоталітарного режиму та історію існування що Московського царства, що РоССійської імперії, що СРСР, що РФії, і не тільки проти інших країн, а й проти власного народу?! Чи забули вже як йшла навіть нещодавня війна проти Ічкерії, чи проти Грузії, як діяли рашисти у Сирії, про Афганську війну та дії Червоної армії проти Фінляндії, при придушенні зворушень у Празі та Будапешті?! А як діяли червоноармійці під час "громадянської" війни або деникінці?! А чим "менш" кривавими були дії імперських військ роССіян під час війни із Туреччиною, чи коли придушували Пугачьова?! Час іде, зброя змінюється, а от рашисти НІ!!!
показати весь коментар
17.06.2025 09:14 Відповісти
коли стаються "прильоти" по критичним промисловим об'єктам ніколи казати не будуть. І це правильно. Я наприклад знаю куди прилітає в Дніпрі, тому, що друзі, колеги, знайомі живуть по всьому місту. Але про це ніколи і ніде писати не будуть. Це ж маразм писати про такі речі.
показати весь коментар
17.06.2025 11:51 Відповісти
Влучання БпЛА у багатоповерхівку в Києві.

https://t.me/eRadarrua/54466
показати весь коментар
17.06.2025 08:55 Відповісти
Як відомо балістична ракета, якщо вона дійсно більш/менш високоточна, має завдану ціль ше у момент пуску та не здатна змінити траєкторію польоту під впливом РЕБ, на відміну від крилатої ракети, тож коли кудись влучає саме балістика то це й було початковою ціллю тих хто її використав. Навіть уламки балістичної ракети, якщо її збили на підльоті, падають приблизно там куди вона летіла з урахуванням їх поганої аеродинаміки що розносить уламки по території. Тож коли рашисти валають про "винуватість" української ППО стосовно саме балістичних ракет то відверто брешуть. Що рашисти, що іранці влучаючи балістикою по житлових кварталах зайвий раз підтверджують аксіому про те, що будь які диктаторські режими насамперед воюють проти цивільних намагаючись таким чином тиснути на країни проти котрих вони воюють через населення сподіваючись на залежність демократичних країн від думки населення. Але навіть без огляду на спроможність народу мати ще й патріотичні настрої в час війни такі сподівання ворога під час військового стану не тільки марні, а й відверто тупі, що вказую на природню дурість деспатичних правителів як би не намагались історики та політологи "нагородити" їх "геніальністю", бо забувають, що для приходу до влади зовсім не треба бути "генієм" а достатньо вміти грати на примітивних почуттях суспільства, як то схильність до відчуття "величі" над іншими народами чи класами, країнами, схильність до "шари" (подарунків під час перегонів), сліпої віри у яскраву брехню, та відсутність критичного мислення при отриманні інформації. А для цього розуму не треба - достатньо нести несинітницю із впевненістю в очах і голосі, та мати непогане фінансування на піар та рекламу!!!
показати весь коментар
17.06.2025 09:06 Відповісти
Якщо балістична рокета не змінює траекторію польоту то нахіра іскандерам прикрутили декілька паралельно працюючих систем навігації, аеродинамічне та газодинамічне кермо?
показати весь коментар
17.06.2025 09:48 Відповісти
Іскандер-К - це крилаті ракети котрі дійсно можуть чимось навігаційним оснастити, Іскандер-М балістичні і нічого навігаційного їм не "прикручували" а додали відстріли теплових пасток аби ускладнити їх знищення силами ППО-ПРО. Перш ніж на чомусь наполягати перевіряй інформацію "Павло Йовенко", бо не дуже добре виглядаєш розповсюджуючи явну ахінею!
показати весь коментар
17.06.2025 11:47 Відповісти
Дякую що освіжили мої знання про ракетний комплекс іскандер. І так я писав про зміну траекторії польоту саме балістичних ракет комплексу іскандер. Крім того я не зміг знайти текст у Вашій відповіді стосовно призначення навігаційних систем вищезгаданих ракет, та інструментів для зміни траекторії польоту - аеродинамічних та газодинамічних пристроїв?
показати весь коментар
17.06.2025 14:41 Відповісти
На рф дуже багато цілей.. Головверху з Головкомом та ГШ потрібно не скаржитися, не грати на руку трампа, відкинути тупу толерантність, а давати адекватну відповідь, хоч чимось, по населеним пунктам росіяк
показати весь коментар
17.06.2025 09:08 Відповісти
Хоч "чимось" не варто, бо дарма витрачати гроші на "абикидання" стукаючи молоточками по металевому листу це лише підійме настрій рашистам та збільшить їх впевненність у собі. А от НАРЕШТІ повернутись до розробок котрі Зеленський із Татаровим придушили з 2019 по 2021 роки треба. Відновити програми "Громів" давно пора на що й натякали німці згадуючи фінансування з їх боку для України, і лише тоді можна буде впевненно бити не лише дронами, а й ракетами на дійсно великі відстані з відповідним ефектом не озираючись на думки magaвців!!!
показати весь коментар
17.06.2025 09:22 Відповісти
Ухилянти, тепер ваш вихід! Розкажіть про бусифікацію та про зле ТЦК, про ваші права без обов'язків, особливо на тлі цієї ночі. І про «я не народжений для війни». Кацапи вже за нас вирішили, що всі ми повинні померти. Запитання як померти? Вистрибуючи з вікна, ховаючись у квартирі під спідницею дружини/мами в руїнах зруйнованого будинку чи спробувати захистити свою країну та свою сім'ю від навали цих ****** виродкив?
показати весь коментар
17.06.2025 09:34 Відповісти
Якраз саме час повернути ***** до G8, як бажає його рудий друзяка
показати весь коментар
17.06.2025 09:59 Відповісти
И что, один погибший, два раненых. На стояк квартир многоэтажного дома, ночью? Такое может быть, если у этого дома есть свое убежище. Да что там говорить, наша служба информации врет, и не только в потерях, но еще по международке. Читать новости от ШАПИТО-информ, это деградация. Читайте европейские новости, наше украинское пространство стухло под ОП.
показати весь коментар
17.06.2025 11:00 Відповісти
Для того щоб встигнути вийти з дому та добігти до бомбосховища при ударі балістикою треба бути суперменом що вилітає у вікно, особливо якщо мова йде про верхні поверхи, бо балістика летить лічені хвилини. На час коли ти писав цей пост вже було відомо про 14-ть загиблих. Тож закрий своє хавало "Oleg Kostetsky" та йди слідом за крейсером "Москва"!!!
показати весь коментар
17.06.2025 11:39 Відповісти
Нагадаю про те, як так само склався під'їзд дому у рашистському Бєлгороді. І хоча навіть московські воєнкори визнали що це було наслідком падіння їх же ФАБу, і що в українців не має зброї достатньої для цього потужності, Кремль все одно сповістив, і досі наполягає що у тому випадку "винна" Україна". Згадую й про волання прибічників "руССкого мира" серед наших громадян котрі розповсюджували фейк про те що Україна "сама себе" ракетами обстрілює, на що я завжди казав одне - щоб самим себе обстріляти, треба мати ці ракети, а в нас їх не має, після чого вони дивились на мене як баран на нові ворота бо не бажали одночасно й погоджуватись зі мною, й не знаходили інші брехливі "аргументи", а тому просто зависали та через це починали ненавидіти мене, бо ПРОСТО НЕ БАЖАЛИ СПРИЙМАТИ ПРАВДУ! Ну а від кацапів очікує лише чергову брехню про "винне ППО" (хоча балістика якщо влучає то лише туди куди була й направлена), чи про те що це була "замаскована під житловий будинок військова ціль"!!!
показати весь коментар
17.06.2025 11:27 Відповісти
Ігнат каже - Х-101 була, не балістика.
показати весь коментар
17.06.2025 13:24 Відповісти
..Х-101 не вражає вертикально!! Починайте трохи думати...)))
показати весь коментар
17.06.2025 13:57 Відповісти
У вас є докази вертикального влучання?
показати весь коментар
17.06.2025 14:17 Відповісти
На всяк випадок влучання Х-101 по Охматдиту - https://www.youtube.com/watch?v=hGsvOxj3_WY тиц.
показати весь коментар
17.06.2025 14:21 Відповісти
... то і порівняйте РЕЗУЛЬТАТИ!!! влучання Х-101 по Охмадиту... та влучання цієї ночі! Заодно поцікавтеся ..як вражає крилата ракета...і як балістична. Якщо думати не в змозі... є багато цікавого на цю тему. Сподіваюся...писати вмієте... то і читати будете здатні! Про думати не згадую.
показати весь коментар
17.06.2025 14:32 Відповісти
Ще раз - докази вертикального влучання в студію. До того ж балістики цього разу взагалі не було, думатель всратий.
показати весь коментар
17.06.2025 14:43 Відповісти
цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики...."Пряме влучання, попередньо, балістичної ракети. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через всі 9 поверхів" Це з офіційних джерел!!!

А тепер докази що це Х-101...)))
показати весь коментар
17.06.2025 15:08 Відповісти
Речник ПС ЗСУ https://www.unian.ua/war/kijiv-otochuvali-shahedami-z-riznih-bokiv-ignat-rozkriv-detali-rosiyskoji-ataki-novini-kiyeva-13040661.html Юрій Ігнат, а не якесь там МВС:

"Але цього разу "шахедів" було доволі таки багато - із всіх 440 БПЛА близько 280 були саме "шахеди". Їхня величезна кількість просто з різних боків оточували Київ, залітали по річищу Дніпра, решта зі східного, західного відтинків, атакуючи столицю в різних районах. Тому наслідки жахливі, які ми сьогодні бачимо, саме від великої кількості (дронів - УНІАН)", - пояснив Ігнат.

Він додав, що багато ракет було збито, наприклад, з 16 крилатих ракет Х-101 одна влучила в будинок, але 15 збиті силами ППО. Водночас військовий зазначив, що чотири ракети морського базування "Калібр" не вдалося збити на Запорізькому напрямку."
показати весь коментар
17.06.2025 15:17 Відповісти
от оно як!!!! Речник ПС знає...і це ОБ*ЄКТИВНО..а МВС... якесь там..!!)))) Дуже переконливий доказ!!!)))) Не смішно? А може всеж ПОРІВНЯЄМО влучення у Охмадит і це влучення? Заодно поцікався..довірливий наш... влучанням ДВОХ !! Х-101 в Умані... https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96

І тоді навчишся дійсно ДУМАТИ..а не слухати!!)))
показати весь коментар
17.06.2025 15:27 Відповісти
Іпать ти туге. Ну хоча б сам подивись те шо сам скинув - наслідки влучання в Умані та Києві. Ціль однакова, наслідки однакові, ракети різні . Міністр МВС зранку біля зруйнованого під'їзду каже "балістика" (якої взагалі не було), хом'яки - болістика, болістика. ПС ЗСУ за данними руху цілей та дії ППО каже Х-101, хом'яки - болістика, болістика. Все адьйо, бувай здоровий.
показати весь коментар
17.06.2025 15:37 Відповісти
... Що ..дурноголовеньке... наслідки ОДНАКОВІ? Дві ракети в Умані...і наслідки...?? і ОДНА ракета в Києві... і наслідки??? Ти чи дурний..чи сліпий? Вибери вже щось... Бо бути дурним та сліпим не дуже добре...)))) Але тобі і те і друге пасує... Тому..дійсно..НАХ??й..))))
показати весь коментар
17.06.2025 15:47 Відповісти
 
 