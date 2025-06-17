УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9221 відвідувач онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Атака ракет і БпЛА на Київ
31 092 206

Подружжя ридає біля зруйнованого будинку в Києві: під уламками їхній син (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

ЗМІ публікують кадри з Києва після комбінованого російського удару, які буквально розривають серце. На одному з відео зафіксовано подружню пару, яка ридає біля зруйнованого будинку в столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під уламками будинку перебуває їхній син.

Також дивіться: Уламки пошкодили гуртожиток авіаційного інституту в Києві. ВIДЕО

Згодом Reuters опублікувало світлину чоловіка та дружини біля зруйнованої багатоповерхівки.

подружжя у Києві біля зруйнованого будинку

Також їхні фото публікують у соцмережах.

подружжя біля зруйнованого будинку у Києві
подружжя біля зруйнованого будинку у Києві

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей.

Автор: 

Київ (20188) жертви (1900) Повітряні атаки на Київ (941)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+56
про бусификацию говорят только кацапские боты -и сейчас уже нужно не ракеты ловить а ОТВЕЧАТЬ на каждый удар - ЗУБ за ЗУБ ОКО за ОКО -снести все что можно в москве пусть там тоже рыдают над уламками
показати весь коментар
17.06.2025 08:22 Відповісти
+53
Як бусифікація ТЦК і цей обстріл пов'язані? Навіть якщо б було людей всюди достатньо - балістику руками не зловиш. Треба засоби перехоплення, яких вочевидь замало.
показати весь коментар
17.06.2025 08:15 Відповісти
+24
Підари луплять по Києву в ті дні, коли Зєля з шоблою їде фоткатися за кордон.
показати весь коментар
17.06.2025 08:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
17.06.2025 22:31 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 22:32 Відповісти
Побольше мести смысл этой статьи. За ТЦК ни слова. За то что Зеленский не захотел на втором году или первом перемирье, тоже ни слова.
показати весь коментар
17.06.2025 22:40 Відповісти
Шкода що не вивезли вчасно....
показати весь коментар
18.06.2025 04:34 Відповісти
Він студент
показати весь коментар
18.06.2025 13:23 Відповісти
Чи буде суд, чи буде кара..
показати весь коментар
18.06.2025 13:22 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 