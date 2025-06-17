Подружжя ридає біля зруйнованого будинку в Києві: під уламками їхній син (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
ЗМІ публікують кадри з Києва після комбінованого російського удару, які буквально розривають серце. На одному з відео зафіксовано подружню пару, яка ридає біля зруйнованого будинку в столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під уламками будинку перебуває їхній син.
Згодом Reuters опублікувало світлину чоловіка та дружини біля зруйнованої багатоповерхівки.
Також їхні фото публікують у соцмережах.
Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей.
