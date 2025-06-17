Супружеская пара рыдает у разрушенного дома в Киеве: под руинами их сын (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

СМИ публикуют кадры из Киева после комбинированного российского удара, которые буквально разрывают сердце. На одном из видео зафиксирована супружеская пара, которая рыдает возле разрушенного дома в столице.

Как отмечается, под обломками дома находится их сын.

Позже Reuters опубликовало фотографию мужа и жены возле разрушенной многоэтажки.

Также их фотографии публикуют в соцсетях.





Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате атаки врага на Киев погибли 14 человек.