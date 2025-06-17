РУС
Новости Массированный ракетный обстрел Атака ракет и БпЛА на Киев
31 092 206

Супружеская пара рыдает у разрушенного дома в Киеве: под руинами их сын (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

СМИ публикуют кадры из Киева после комбинированного российского удара, которые буквально разрывают сердце. На одном из видео зафиксирована супружеская пара, которая рыдает возле разрушенного дома в столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под обломками дома находится их сын.

Также смотрите: Обломки повредили общежитие авиационного института в Киеве. ВИДЕО

Позже Reuters опубликовало фотографию мужа и жены возле разрушенной многоэтажки.

подружжя у Києві біля зруйнованого будинку

Также их фотографии публикуют в соцсетях.

подружжя біля зруйнованого будинку у Києві
подружжя біля зруйнованого будинку у Києві

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате атаки врага на Киев погибли 14 человек.

Автор: 

Топ комментарии
+56
про бусификацию говорят только кацапские боты -и сейчас уже нужно не ракеты ловить а ОТВЕЧАТЬ на каждый удар - ЗУБ за ЗУБ ОКО за ОКО -снести все что можно в москве пусть там тоже рыдают над уламками
17.06.2025 08:22 Ответить
17.06.2025 08:22 Ответить
+53
Як бусифікація ТЦК і цей обстріл пов'язані? Навіть якщо б було людей всюди достатньо - балістику руками не зловиш. Треба засоби перехоплення, яких вочевидь замало.
17.06.2025 08:15 Ответить
17.06.2025 08:15 Ответить
+24
Підари луплять по Києву в ті дні, коли Зєля з шоблою їде фоткатися за кордон.
17.06.2025 08:11 Ответить
17.06.2025 08:11 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
17.06.2025 22:31 Ответить
17.06.2025 22:32 Ответить
17.06.2025 22:32 Ответить
Побольше мести смысл этой статьи. За ТЦК ни слова. За то что Зеленский не захотел на втором году или первом перемирье, тоже ни слова.
17.06.2025 22:40 Ответить
17.06.2025 22:40 Ответить
Шкода що не вивезли вчасно....
18.06.2025 04:34 Ответить
18.06.2025 04:34 Ответить
Він студент
18.06.2025 13:23 Ответить
18.06.2025 13:23 Ответить
Чи буде суд, чи буде кара..
18.06.2025 13:22 Ответить
18.06.2025 13:22 Ответить
