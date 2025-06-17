В столичную девятиэтажку было прямое попадание баллистики. Подъезд разрушен до подвала, - Клименко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В девятиэтажку в Киеве было прямое попадание. Подъезд разрушен до подвального помещения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это была баллистическая ракета, ее обломки уже нашли.

Всего, как отметил Клименко, по столице повреждено 27 локаций.

В свою очередь, департамент коммуникаций Нацполиции публикует фотографии, на которых зафиксированы многочисленные повреждения в Киеве после российского обстрела.











Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате атаки врага на Киев погибли 14 человек.