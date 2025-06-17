РУС
22 837 99

В столичную девятиэтажку было прямое попадание баллистики. Подъезд разрушен до подвала, - Клименко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В девятиэтажку в Киеве было прямое попадание. Подъезд разрушен до подвального помещения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это была баллистическая ракета, ее обломки уже нашли.

Всего, как отметил Клименко, по столице повреждено 27 локаций.

Супружеская пара рыдает у разрушенного дома в Киеве: под руинами их сын. ВИДЕО

В свою очередь, департамент коммуникаций Нацполиции публикует фотографии, на которых зафиксированы многочисленные повреждения в Киеве после российского обстрела.

Киев после обстрела 17 июня
Киев после обстрела 17 июня
Киев после обстрела 17 июня
Киев после обстрела 17 июня
Киев после обстрела 17 июня

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате атаки врага на Киев погибли 14 человек.

Автор: 

Топ комментарии
+56
А де українська балістика пане Зеленський?
На четвертий рік війни!
Одні заяви поо запуски в серію - і далі тиша.
Та Україні всі сили і ресурси потрібно спрямувати на штампування балістичних ракет дальностями 300 - 1000 км з бойовою частиною від 300 кг. І кожен день і ніч кошмарити рашистів!
У цьому ключ до перемони над пітьмою.
Зеленський, ти нарешті порозумнішаєш чи залишишшся таким же, як був до 24.02.2022?
17.06.2025 08:37 Ответить
+26
Пане всі більшу частину сил та ресурсів Zе спрямовує на свій кешбек, марафан, ментів з прокурорськосудейськими, асфальт тощо. І да, воно не порозумніє, бо це не його народ і не його держава.
17.06.2025 09:03 Ответить
+24
загиблих рахуюють по знайдених тілах, чи хочете, щоб новини на здогадках базувались
17.06.2025 08:41 Ответить
вірити це до іншої картори, називається Церква, синагора, мечеть ... а тут факт ... наіємось що загиблих більше не буде !!!
17.06.2025 08:41 Ответить
Шановний....Якщо зелені паскуди приховують кількість загиблих мирних жителів...то який сенс? Стосовно бойових втрат..тут можна зрозуміти. А от мирних? Навпаки... треба доносити до всього світу реальні втрати мирного населення...То може у Вас є якесь пояснення дій влади?
17.06.2025 13:45 Ответить
... Даруйте... Але більш дурне пояснення тяжко знайти. ))) Тому Ви нижче і написали.....знаю..але не скажу.
17.06.2025 16:33 Ответить
загиблих рахуюють по знайдених тілах, чи хочете, щоб новини на здогадках базувались
17.06.2025 08:41 Ответить
То йди, бидлоїде кацапський, розбирай завали і власноручно рахуй. Ненавиджу таких мерзотників, як ти.
17.06.2025 09:00 Ответить
Тупий ідіот засуджує людей нічого про них не знаючи! Отаке воно миле, рідне українське бидло!
І пишається, що він хоч і бидло, але українське!
17.06.2025 09:14 Ответить
Зникла до десятого коліна проклята кацапія.
17.06.2025 09:09 Ответить
17.06.2025 09:24 Ответить
Порахуйте кількість спалень і підʼїзді і буде приблизна сумна цифра. Хіба що хтось ночував у метро.
17.06.2025 09:11 Ответить
Можете пояснити навіщо приховувати кількість загиблих цивільних, з якою метою?
17.06.2025 09:30 Ответить
Мої друзі, які пережили такий же жах, розповідали: вони дивом опинилися в єдиному безпечному місці, балкону кухні. Потім, після удару, вони вибиралися крізь сусідні квартири. Бачили мертвих сусідів з дитиною, потім ще таке ж жахіття. А в новинах - один загиблий на вулиці.
17.06.2025 10:28 Ответить
(((((
17.06.2025 10:31 Ответить
про що ви взагалі? Ніколи не приховують кількість загиблих цивільних. В цьому ПРОСТО НЕМАЄ СЕНСУ!! Завжди викладають реальну кількість, хоча б задля того, щоб світова спільнота бачила що витрворяє рашистська *********!!!! Чи тобі аби просто потриндіти??
17.06.2025 10:29 Ответить
Тобі , дурню , 14 загиблих мало , чи якого тобі дідька потрібно ? Якби загинуло більше , то про це б повідомили , бо це не військові втрати , а цивільні . Загибель цивільних спричиняє набагато більший резонанс у світі аніж військових , а твій висер лаптями смердить .
17.06.2025 12:23 Ответить
А де українська балістика пане Зеленський?
На четвертий рік війни!
Одні заяви поо запуски в серію - і далі тиша.
Та Україні всі сили і ресурси потрібно спрямувати на штампування балістичних ракет дальностями 300 - 1000 км з бойовою частиною від 300 кг. І кожен день і ніч кошмарити рашистів!
У цьому ключ до перемони над пітьмою.
Зеленський, ти нарешті порозумнішаєш чи залишишшся таким же, як був до 24.02.2022?
17.06.2025 08:37 Ответить
балістичні ракети не штапмуються - трохи за складні для такої технології

не так давно рейтеон оголосив що на відновлення виробництва ФІМ92 потрібно 36 місяців, зважайте, що мають всю конструкторську і технологічну документацію і величезний фінансовий ресурс, і сама ракета значно простіша за балістичну
17.06.2025 09:00 Ответить
Угу. Розкажіть це аятолам чи товаришу кіму.
показать весь комментарий
угу - за чотири роки зробили
17.06.2025 09:06 Ответить
Набери в Гуглі ОТРК «Грім 2».
17.06.2025 09:17 Ответить
ознайомся https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_otrk_sapsan_nazvano_realnij_stan_rozrobki_jakij_likviduje_vsi_mozhlivi_iljuziji-11926.html
17.06.2025 09:20 Ответить
І ти те ж, ознайомся:
«Грім-2» (експортна назва[1]) або ОТРК «Сапсан» - український оперативно-тактичний ракетний комплекс». Розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та БФРК «Сапсан». Комплекс побудований на базі твердопаливної балістичної ракети. Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км.
У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. »

А після квітня 2109, гроші пійшли на асфальт.

(за твоїм посиланням нічого по тем нема.
17.06.2025 09:48 Ответить
https://**********.com.ua/2019/09/29/dlya-operatyvno-taktychnogo-kompleksu-grim-2-zibraly-12-raketnyh-dvyguniv/ Для оперативно-тактичного комплексу «Грім-2» зібрали 12 ракетних двигунів - *********** (**********.com.ua)

29 Вересня 2019, 16:46
«Нині багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс «Грім» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних Сил України з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 тис. км готовий до льотних випробувань, навчання військових і реалізації державного оборонного замовлення - ДОЗ»,

З квітня 2019 ДОЗ перестало фінансуватися.
Гроші пійшли на лампочькі і асфальт.
17.06.2025 09:58 Ответить
Нині (29 Вересня 2019) багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс «Грім» ...з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 тис. км готовий до льотних випробувань, навчання військових і реалізації державного оборонного замовлення - ДОЗ»,
17.06.2025 10:21 Ответить
Oleksiy Tym

де ти ?
17.06.2025 10:22 Ответить
Здувся як й рашисти приклад з котрих взяла величезна частина зелебобіків котрі якщо факти заперечують їх наративам не визнають їх а свято вірять у брехню котра їм подобається!!!
17.06.2025 11:53 Ответить
Поцікався скільки часу іде тільки на заповнення корпусу ракети паливом , потім будеш угукати , особливо як узнаєш де той єдиний український завод , що може цей процес здійснити.
17.06.2025 12:26 Ответить
Ховає у себе під ліжком, нікому не дає.
17.06.2025 09:01 Ответить
Пане всі більшу частину сил та ресурсів Zе спрямовує на свій кешбек, марафан, ментів з прокурорськосудейськими, асфальт тощо. І да, воно не порозумніє, бо це не його народ і не його держава.
17.06.2025 09:03 Ответить
Це економічний, корупційний бік медалі неспроможності Зеленського організувати оборону України і забезпечити відбиття агресії пітьми.
Технічна сторона - це системний саботаж ракетних програм, що розпочався ще при міністрі МОУ Тарані, кий зараз купається у розкошах за кордоном. І зберігається й досі на всіх щаблях.
17.06.2025 09:18 Ответить
А він і не збирався займатись обороною точнійше він займався та займаєтся згищенням як оборони України так і украінців як народа.
17.06.2025 09:24 Ответить
Який він, на)(уй, пан?! Він поц і брехлива коломойська гнида.
17.06.2025 09:10 Ответить
у кучмы спроси, он её продавал кацапам вместе с самолётами.
17.06.2025 13:51 Ответить
Треба завдати удари у відповідь по найбільшим складам з озброєнням. Якщо немає ракет, то нехай дронами. Немає значення якими, хоч fpv. І так само по нафтопроводам і газогонам. Навіть один fpv дрон може вивести з ладу газогін, чи нафтопровід, чи підпалити перекачувальні станції, чи резервуари, чи ректифікаційні колони.
17.06.2025 08:40 Ответить
Дроном fpv з БЧ від рпг можна підірвати газогін великий і це простіше, ніж операцію павутина організувати набагато. І не треба ракет і тп.
17.06.2025 16:13 Ответить
17.06.2025 16:13 Ответить
Это сказки. Никакой дрон не заменит ракету. Дронами можно сдержать врага и устроить диверсии, но войну не выиграть дронами. Для поражения врага нужны ракеты, много разных ракет.
17.06.2025 08:55 Ответить
це не казки, кацапи це чудово доводять кошмарячи щоночі шахедами з 90 кг бк.
п.с. завод Антонова атакували саме дрони, це так до слова.
пп.с але у нас нема і не буде аналогу шахеду, а лише сесни та люті з пару кг вибухівки.
17.06.2025 11:36 Ответить
1. У нас є вже аналог шлюхеда.
2. Наші дрони несуть до 120 кг вибухівки.
3. Антонова атакували і дронами, і ракетами.
4. Припиняйте брехати.
17.06.2025 12:18 Ответить
це типу сесна несе 120 кг ?
ну так це мать його дуже масовий та важкий у збитті агрегат.
аналог шахеда з бк 20 кг. не позорься блін.
а є різниця ? більше десятка дронів прилетіло...
припиняйте марафон у маси нести.
17.06.2025 14:03 Ответить
Сесна несе 240 кг, до 120 несуть дрони. І той же лютий несе боєголовку у 75 кг, на не "пару кг", як ти набрехало.
17.06.2025 14:45 Ответить
які дрони несуть 120, чи це таємния ? яка відома тільки тобі, розробнику який дрони в гаражі збирає.
і скільки тих лютих випускають може 50 на місяць, а тепер порівняй з кацапськими аналогами.
десь тут була стаття чому у нас ніколи не буде херані, можеш почитати.
17.06.2025 15:05 Ответить
Твій рівень компетенції зрозумілий вже після того, як ти написало, що лютий несе "пару кг вибухівки". Зрозуміло, що ти навіть не подивилося характеристики. Так само й про масштаби випуску теж ти не маєш жодної гадки - лише фантазуєш.
17.06.2025 15:11 Ответить
дурко там було написано всякі люті, тобто узагальнення.
все з тобою зрозуміло, герань херня а дрони зелі неперевершені.
17.06.2025 15:16 Ответить
А, тобто Лютий несе 75 кг, а у тебе "узагальнення" - "пару кг". Ні разу не збрехав - "узагальнив" просто.
І так, чмошник, Зеля дронів не розробляє - їх робліть українці. А ти робиш щось, лайна шматок, чи тільки смердіти здатне?
17.06.2025 16:45 Ответить
ех давно не було тут блогів Юги Касьянова, тільки на мордокнизі свої бредні постить.
17.06.2025 15:06 Ответить
Ну так вы сами и подтвердили. Они ими именно кошмарят, т.е. устраивают нам диверсии, разряжают ПВО.
17.06.2025 12:59 Ответить
все в одному, шахед дуже паршива річ, і коштує копійки у порівнянні з крилатими ракетами, балістикою, та протиракетами якими їх збивають.
17.06.2025 14:05 Ответить
Приблизно так думає і криворозський війсково-політичний геній! І дуже гнівається і топає ніжкою що його військові не розуміли - майже всіх, хто не виконав його наказ знищити Россію за одне літо 2023 року він відправив у відставку.
17.06.2025 09:17 Ответить
Хтось придивлявся до фото зруйнованого підʼїзду - на на що спиралися плити єтажного перекриття? Внутрішня стіна гладенька - навіть немає жодного сліду від штроб чи виступів для опор плит перекриттів. Якийсь дитячий конструктор Лего.
До речі - фото є доказом для будівельної єкспертизи!
17.06.2025 08:47 Ответить
Шось не так з ікспердами, які правлять країною, а також пишуть всяку муйню в інтернеті.
Це ж треба - в панельному домі один підʼзд посередині зробили кірпічним.
Маю хитку , що пан не керує будівельним бізнесом чи архітектурною інспекцією, бо країна вже давно в жопі!
17.06.2025 09:08 Ответить
Вы когда-нибудь слышали про температурный шов или температурный стык?
17.06.2025 08:57 Ответить
БЛін, шо інтернет і смартфон роблять з людиною - назад, до мавпи!
На хвилинку, пане розумнику - який коєфіцієнт теплового розширення будівельної цегли?
17.06.2025 09:04 Ответить
Сиди в своїй поляндії даун, і не дзявкай.
17.06.2025 09:14 Ответить
Співчуваю! Важко вумному серед даунів...
17.06.2025 09:19 Ответить
смішно коли даун корчить з себе розумника.
17.06.2025 11:41 Ответить
17.06.2025 09:36 Ответить
дивись СНІП через скільки метрів повиненн бути тепловий зазор без зав'язок на інши конструкціі чи плити перекриття.
17.06.2025 14:00 Ответить
На цю стіну нічого не спиралось. Це фактично два будинки впритул один до одного на одному фундаменті. Це сейсмошов. Я в такому самому жив колись.
17.06.2025 10:17 Ответить
На США потрібно тиснути через міжнародний суд, їхня політика, це чиста співучать у вбивстві українців, !!!! А не роздавати копалини!!
17.06.2025 08:49 Ответить
Дивна війна. Рашисти б'ють виключно по простим людям, виключно по їх домівках.
Іноді здається, навіть філігранно, оминаючі т.з.«еліту»
17.06.2025 08:51 Ответить
У відсотковому співвідношенні так званої "еліти" менш відсотка буде, і мешкає вона не в густозаселених районах міста.
Звичайна тактика терористів б'ють туди де найбільше людей.
17.06.2025 09:07 Ответить
Не виключно, але точно не менше ніж 50/50. І чи варто називати "дивною" тотальну війну що просто копіює методи війни будь якого тоталітарного режиму та історію існування що Московського царства, що РоССійської імперії, що СРСР, що РФії, і не тільки проти інших країн, а й проти власного народу?! Чи забули вже як йшла навіть нещодавня війна проти Ічкерії, чи проти Грузії, як діяли рашисти у Сирії, про Афганську війну та дії Червоної армії проти Фінляндії, при придушенні зворушень у Празі та Будапешті?! А як діяли червоноармійці під час "громадянської" війни або деникінці?! А чим "менш" кривавими були дії імперських військ роССіян під час війни із Туреччиною, чи коли придушували Пугачьова?! Час іде, зброя змінюється, а от рашисти НІ!!!
17.06.2025 09:14 Ответить
коли стаються "прильоти" по критичним промисловим об'єктам ніколи казати не будуть. І це правильно. Я наприклад знаю куди прилітає в Дніпрі, тому, що друзі, колеги, знайомі живуть по всьому місту. Але про це ніколи і ніде писати не будуть. Це ж маразм писати про такі речі.
17.06.2025 11:51 Ответить
Влучання БпЛА у багатоповерхівку в Києві.

https://t.me/eRadarrua/54466
17.06.2025 08:55 Ответить
Як відомо балістична ракета, якщо вона дійсно більш/менш високоточна, має завдану ціль ше у момент пуску та не здатна змінити траєкторію польоту під впливом РЕБ, на відміну від крилатої ракети, тож коли кудись влучає саме балістика то це й було початковою ціллю тих хто її використав. Навіть уламки балістичної ракети, якщо її збили на підльоті, падають приблизно там куди вона летіла з урахуванням їх поганої аеродинаміки що розносить уламки по території. Тож коли рашисти валають про "винуватість" української ППО стосовно саме балістичних ракет то відверто брешуть. Що рашисти, що іранці влучаючи балістикою по житлових кварталах зайвий раз підтверджують аксіому про те, що будь які диктаторські режими насамперед воюють проти цивільних намагаючись таким чином тиснути на країни проти котрих вони воюють через населення сподіваючись на залежність демократичних країн від думки населення. Але навіть без огляду на спроможність народу мати ще й патріотичні настрої в час війни такі сподівання ворога під час військового стану не тільки марні, а й відверто тупі, що вказую на природню дурість деспатичних правителів як би не намагались історики та політологи "нагородити" їх "геніальністю", бо забувають, що для приходу до влади зовсім не треба бути "генієм" а достатньо вміти грати на примітивних почуттях суспільства, як то схильність до відчуття "величі" над іншими народами чи класами, країнами, схильність до "шари" (подарунків під час перегонів), сліпої віри у яскраву брехню, та відсутність критичного мислення при отриманні інформації. А для цього розуму не треба - достатньо нести несинітницю із впевненістю в очах і голосі, та мати непогане фінансування на піар та рекламу!!!
17.06.2025 09:06 Ответить
Якщо балістична рокета не змінює траекторію польоту то нахіра іскандерам прикрутили декілька паралельно працюючих систем навігації, аеродинамічне та газодинамічне кермо?
17.06.2025 09:48 Ответить
Іскандер-К - це крилаті ракети котрі дійсно можуть чимось навігаційним оснастити, Іскандер-М балістичні і нічого навігаційного їм не "прикручували" а додали відстріли теплових пасток аби ускладнити їх знищення силами ППО-ПРО. Перш ніж на чомусь наполягати перевіряй інформацію "Павло Йовенко", бо не дуже добре виглядаєш розповсюджуючи явну ахінею!
17.06.2025 11:47 Ответить
Дякую що освіжили мої знання про ракетний комплекс іскандер. І так я писав про зміну траекторії польоту саме балістичних ракет комплексу іскандер. Крім того я не зміг знайти текст у Вашій відповіді стосовно призначення навігаційних систем вищезгаданих ракет, та інструментів для зміни траекторії польоту - аеродинамічних та газодинамічних пристроїв?
17.06.2025 14:41 Ответить
На рф дуже багато цілей.. Головверху з Головкомом та ГШ потрібно не скаржитися, не грати на руку трампа, відкинути тупу толерантність, а давати адекватну відповідь, хоч чимось, по населеним пунктам росіяк
17.06.2025 09:08 Ответить
Хоч "чимось" не варто, бо дарма витрачати гроші на "абикидання" стукаючи молоточками по металевому листу це лише підійме настрій рашистам та збільшить їх впевненність у собі. А от НАРЕШТІ повернутись до розробок котрі Зеленський із Татаровим придушили з 2019 по 2021 роки треба. Відновити програми "Громів" давно пора на що й натякали німці згадуючи фінансування з їх боку для України, і лише тоді можна буде впевненно бити не лише дронами, а й ракетами на дійсно великі відстані з відповідним ефектом не озираючись на думки magaвців!!!
17.06.2025 09:22 Ответить
Ухилянти, тепер ваш вихід! Розкажіть про бусифікацію та про зле ТЦК, про ваші права без обов'язків, особливо на тлі цієї ночі. І про «я не народжений для війни». Кацапи вже за нас вирішили, що всі ми повинні померти. Запитання як померти? Вистрибуючи з вікна, ховаючись у квартирі під спідницею дружини/мами в руїнах зруйнованого будинку чи спробувати захистити свою країну та свою сім'ю від навали цих ****** виродкив?
17.06.2025 09:34 Ответить
Якраз саме час повернути ***** до G8, як бажає його рудий друзяка
17.06.2025 09:59 Ответить
И что, один погибший, два раненых. На стояк квартир многоэтажного дома, ночью? Такое может быть, если у этого дома есть свое убежище. Да что там говорить, наша служба информации врет, и не только в потерях, но еще по международке. Читать новости от ШАПИТО-информ, это деградация. Читайте европейские новости, наше украинское пространство стухло под ОП.
17.06.2025 11:00 Ответить
Для того щоб встигнути вийти з дому та добігти до бомбосховища при ударі балістикою треба бути суперменом що вилітає у вікно, особливо якщо мова йде про верхні поверхи, бо балістика летить лічені хвилини. На час коли ти писав цей пост вже було відомо про 14-ть загиблих. Тож закрий своє хавало "Oleg Kostetsky" та йди слідом за крейсером "Москва"!!!
17.06.2025 11:39 Ответить
Нагадаю про те, як так само склався під'їзд дому у рашистському Бєлгороді. І хоча навіть московські воєнкори визнали що це було наслідком падіння їх же ФАБу, і що в українців не має зброї достатньої для цього потужності, Кремль все одно сповістив, і досі наполягає що у тому випадку "винна" Україна". Згадую й про волання прибічників "руССкого мира" серед наших громадян котрі розповсюджували фейк про те що Україна "сама себе" ракетами обстрілює, на що я завжди казав одне - щоб самим себе обстріляти, треба мати ці ракети, а в нас їх не має, після чого вони дивились на мене як баран на нові ворота бо не бажали одночасно й погоджуватись зі мною, й не знаходили інші брехливі "аргументи", а тому просто зависали та через це починали ненавидіти мене, бо ПРОСТО НЕ БАЖАЛИ СПРИЙМАТИ ПРАВДУ! Ну а від кацапів очікує лише чергову брехню про "винне ППО" (хоча балістика якщо влучає то лише туди куди була й направлена), чи про те що це була "замаскована під житловий будинок військова ціль"!!!
17.06.2025 11:27 Ответить
Ігнат каже - Х-101 була, не балістика.
17.06.2025 13:24 Ответить
..Х-101 не вражає вертикально!! Починайте трохи думати...)))
17.06.2025 13:57 Ответить
У вас є докази вертикального влучання?
17.06.2025 14:17 Ответить
На всяк випадок влучання Х-101 по Охматдиту - https://www.youtube.com/watch?v=hGsvOxj3_WY тиц.
17.06.2025 14:21 Ответить
... то і порівняйте РЕЗУЛЬТАТИ!!! влучання Х-101 по Охмадиту... та влучання цієї ночі! Заодно поцікавтеся ..як вражає крилата ракета...і як балістична. Якщо думати не в змозі... є багато цікавого на цю тему. Сподіваюся...писати вмієте... то і читати будете здатні! Про думати не згадую.
17.06.2025 14:32 Ответить
Ще раз - докази вертикального влучання в студію. До того ж балістики цього разу взагалі не було, думатель всратий.
17.06.2025 14:43 Ответить
цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики...."Пряме влучання, попередньо, балістичної ракети. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через всі 9 поверхів" Це з офіційних джерел!!!

А тепер докази що це Х-101...)))
17.06.2025 15:08 Ответить
Речник ПС ЗСУ https://www.unian.ua/war/kijiv-otochuvali-shahedami-z-riznih-bokiv-ignat-rozkriv-detali-rosiyskoji-ataki-novini-kiyeva-13040661.html Юрій Ігнат, а не якесь там МВС:

"Але цього разу "шахедів" було доволі таки багато - із всіх 440 БПЛА близько 280 були саме "шахеди". Їхня величезна кількість просто з різних боків оточували Київ, залітали по річищу Дніпра, решта зі східного, західного відтинків, атакуючи столицю в різних районах. Тому наслідки жахливі, які ми сьогодні бачимо, саме від великої кількості (дронів - УНІАН)", - пояснив Ігнат.

Він додав, що багато ракет було збито, наприклад, з 16 крилатих ракет Х-101 одна влучила в будинок, але 15 збиті силами ППО. Водночас військовий зазначив, що чотири ракети морського базування "Калібр" не вдалося збити на Запорізькому напрямку."
17.06.2025 15:17 Ответить
от оно як!!!! Речник ПС знає...і це ОБ*ЄКТИВНО..а МВС... якесь там..!!)))) Дуже переконливий доказ!!!)))) Не смішно? А може всеж ПОРІВНЯЄМО влучення у Охмадит і це влучення? Заодно поцікався..довірливий наш... влучанням ДВОХ !! Х-101 в Умані... https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96

І тоді навчишся дійсно ДУМАТИ..а не слухати!!)))
17.06.2025 15:27 Ответить
Іпать ти туге. Ну хоча б сам подивись те шо сам скинув - наслідки влучання в Умані та Києві. Ціль однакова, наслідки однакові, ракети різні . Міністр МВС зранку біля зруйнованого під'їзду каже "балістика" (якої взагалі не було), хом'яки - болістика, болістика. ПС ЗСУ за данними руху цілей та дії ППО каже Х-101, хом'яки - болістика, болістика. Все адьйо, бувай здоровий.
17.06.2025 15:37 Ответить
... Що ..дурноголовеньке... наслідки ОДНАКОВІ? Дві ракети в Умані...і наслідки...?? і ОДНА ракета в Києві... і наслідки??? Ти чи дурний..чи сліпий? Вибери вже щось... Бо бути дурним та сліпим не дуже добре...)))) Але тобі і те і друге пасує... Тому..дійсно..НАХ??й..))))
17.06.2025 15:47 Ответить
 
 