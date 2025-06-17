Спасатели деблокировали человека из разрушенного многоэтажного дома в Киеве, под завалами еще есть люди, - Клименко. ФОТО
Еще одного человека деблокировали спасатели ГСЧС из разрушенной российской ракетой многоэтажки в Киеве.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
"Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы получили информацию о по меньшей мере 5 пропавших без вести жильцах дома. Они не выходят на связь с родными. Спасатели будут разбирать завалы, пока не убедимся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь", - подчеркнул министр.
В целом количество жертв и пострадавших в результате российской атаки по Украине возросло:
- в Киеве погибло 14 человек, 60 ранены
- в Одессе - 1 человек погиб, 10 ранены
- в Киевской и Черниговской областях - по 1 травмированному человеку.
