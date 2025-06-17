Спасатели деблокировали человека из разрушенного многоэтажного дома в Киеве, под завалами еще есть люди, - Клименко. ФОТО

Еще одного человека деблокировали спасатели ГСЧС из разрушенной российской ракетой многоэтажки в Киеве.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы получили информацию о по меньшей мере 5 пропавших без вести жильцах дома. Они не выходят на связь с родными. Спасатели будут разбирать завалы, пока не убедимся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь", - подчеркнул министр.





В целом количество жертв и пострадавших в результате российской атаки по Украине возросло: