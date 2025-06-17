РУС
Спасатели деблокировали человека из разрушенного многоэтажного дома в Киеве, под завалами еще есть люди, - Клименко. ФОТО

Еще одного человека деблокировали спасатели ГСЧС из разрушенной российской ракетой многоэтажки в Киеве.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы получили информацию о по меньшей мере 5 пропавших без вести жильцах дома. Они не выходят на связь с родными. Спасатели будут разбирать завалы, пока не убедимся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь", - подчеркнул министр.

разбор завалов в Киеве
разбор завалов в Киеве

В целом количество жертв и пострадавших в результате российской атаки по Украине возросло:

  • в Киеве погибло 14 человек, 60 ранены
  • в Одессе - 1 человек погиб, 10 ранены
  • в Киевской и Черниговской областях - по 1 травмированному человеку.

Автор: 

17.06.2025 09:19 Ответить
Прикро, що під'їзд для техніки рятувальників, блокується автівками!
17.06.2025 09:22 Ответить
 
 