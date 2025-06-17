Зеленський і Карні обговорили фінансову підтримку українського виробництва зброї. ФОТО
На полях саміту G7 президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зазначається, що підтримка України, посилення санкцій проти Росії, використання заморожених російських активів на користь українців, фінансова підтримка українського виробництва зброї та участь Канади у відбудові України – ці теми були ключовими під час обговорення.
Володимир Зеленський подякував Марку Карні за новий військовий пакет та підтримку українців з боку канадського народу.
"Це дуже важливо для наших воїнів – бути сильними на полі бою, залишатися сильними, поки Росія не буде готова до мирних переговорів. Ми готові до мирних переговорів, до безумовного припинення вогню. Думаю, це дуже важливо. Але для цього потрібен тиск", – сказав президент.
Лідери обговорили, які саме санкції можуть найбільше вдарити по здатності Росії розвивати її оборонне виробництво та фінансувати війну.
Також президент і прем’єр-міністр скоординували кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами в межах НАТО, G7 та коаліції охочих, а також взаємодію в межах ООН щодо рішень про безумовне припинення вогню.
Крім того, Зеленський і Карні приділили детальну увагу зміцненню протиповітряної оборони України – потребі в системах ППО та ракетах до них, а також поглибленню оборонної співпраці. Ішлося про можливі проєкти спільного виробництва зброї та інвестиції в український ОПК.
Лідери також обговорили участь Канади в розробці програми з відбудови України.
1. Показать как все плохо среди цивилов и военных и разжалобить сердобольных европейцев.
2. Получить деньги и потратить их на красивую жизнь в Европе или где они там живут.
3. Солдатам политруки расскажут что Запад плохой, дал мало оружия, а цивилам что надо просто потерпеть.
4. Повторить.
Европейские и американские чиновники временами чешут репы- куда же подевалось все что мы дали ранее, но давление на жалость работает до сих пор.
1. Не унывать. Бить по Москве и как можно чаще. Чтобы на их удар мы отвечали двумя. У рф по оружию безлимит, они круглосуточно клепают на своих заводах. Бить по ним.
2. Создать международное украинское телевидение, типа Ukraine Today.
3. Заручиться помощью и поддержкой самых дружественных стран и вместе с ними круглосуточно выступать по Ukraine Today.
4. Требовать санкции по поводу запрета выступления российских хоккеистов в нхл и российских теннисистов на теннисных турнирах.
5. Не на кого не расчитывать, клепать своё оружие на безлимит и запускать его в сторону врага.
6. Провести президентские выборы и избрать более мужественного президента. Но надо грамотно подойти к этому вопросу, чтобы не голосовали мёртвые души и опять не победило зелёное шобло.
7. Заручиться огромных количеством иностранных военных и привозить их на 0, чтобы они защищали Украину, создать с ними отдельные подразделения. В том числе привлечь из Японии, Южной Кореи и других стран.
Бо твій текст сприймається, як глум.
2015 рік: Створення UATV. У грудні 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про систему іномовлення України", ініційований за часів президентства Петра Порошенка. Цей закон визначив, що систему державного іномовлення України складатимуть державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ) та Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ". На базі УТР та телеканалу НБУ "БТБ" було створено телеканал UATV, який мав забезпечувати об'єктивну інформацію для іноземної аудиторії та української діаспори. Він мовив англійською, російською, українською, арабською та кримськотатарською мовами.
За президента Зеленського Кінець 2019 - початок 2020 року: Зміни в UATV. Наприкінці 2019 року концепція каналу UATV змінилася. З січня 2020 року UATV фактично припинив мовлення в прямому ефірі, а його англомовна, арабська та кримськотатарська редакції припинили роботу. 2020 рік: Створення "Дом". На базі Мультимедійної платформи іномовлення України уряд створив державний канал для мовлення наукраїнській та російській мові.
Березень 2021 року: Перезапуск UATV як "FREEДОМ". ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" перезапустило іномовлення як російськомовний телеканал державного іномовлення України під брендом UATV російською, який згодом (у серпні 2022 року) змінив логотип на FREEДОМ.
2. Агов, на календарі 2025 рік, телебачення ніхто не дивиться. Але ідея гарна - можна замовити ще телепередач та телесеріалів на скажені гроші. Звісно, в друзів Зеленського.
3. Підтримка дружніх країн вже є. Виступати цілодобово на нікому не потрібному телеканалі вони не будуть - вони ж не Зеленський, в їх політиків є важливіші справи, ніж щоденні відосики.
4. Більше санкцій в спорті, ніж є зараз, більше не буде. Спортчиновники світу "усталі ат вайни", а точніше, стомились від відсутності рашистських грошей. Далі - лише спроби зняти існуючі заборони.
5. Немає кому, немає за що, немає бажання у влади, немає спеціалістів, немає компонентів, немає........, щоб "клепати зброю".
6. Вибори неможливі. Більше того - ймовірніше, якщо їх провести зараз, то переможе Потужний. І справа навіть не в рейтингах - в цензурі та монополії зелених на розповсюдження інформації. Це навіть після війни буде проблемою №1. А зараз.....
7. Іноземним військовим та їх політикам, і на**** не потрібно їхати на наш 0. А ті хто вже приїхав, останній 1,5 роки просто тікають з України і розказують...нехороше про ЗСУ і про війну дронів. Хтось відкрито, хтось тихо.
Що ж потрібно робити Україні? А чорт його знає - міняти все. Абсолютно все. Від усієї влади та відношення людей до війни, і аж до усіх законів, правил, поставнов..... Але головне - відношення до війни. Пора зрозуміти, що далі прірва, і ми вже туди падаємо.
Але, як то кажуть, суспільного запиту на це немає. Тому всі житимуть далі, з думками "а до мого міста не дійдуть", "а мене може не мобілізують", "а до мене Шахед не прилтить", "а піду я краще до косметолога, замість таких думок" і т.п. Житимуть так, аж поки не прилетить Шахед і не дійдуть рашисти.
А науково-техічну?
Чи там повна ОПа фахових науковців і інженерів?
Ну нє, це якась суцільна курвамама повітова...
Заключала десятки бесполезных Договор со странами, о взаимопомощи! Какой толк??
Пока Зеленский у Власти, Украине не на что надеяться, ни ЕС , ни США не заинтересованы в успехах Украины.
Уже в США обратили вниманияя, Зеленский просит США о помощи, но СМИ Украины полощат президента США и голосуют в ООН против США!??