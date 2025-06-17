УКР
Зеленський і Карні обговорили фінансову підтримку українського виробництва зброї. ФОТО

На полях саміту G7 президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зазначається, що підтримка України, посилення санкцій проти Росії, використання заморожених російських активів на користь українців, фінансова підтримка українського виробництва зброї та участь Канади у відбудові України – ці теми були ключовими під час обговорення.

зустріч Зеленського і Карні на полях саміту G7

Володимир Зеленський подякував Марку Карні за новий військовий пакет та підтримку українців з боку канадського народу.

"Це дуже важливо для наших воїнів – бути сильними на полі бою, залишатися сильними, поки Росія не буде готова до мирних переговорів. Ми готові до мирних переговорів, до безумовного припинення вогню. Думаю, це дуже важливо. Але для цього потрібен тиск", – сказав президент.

Лідери обговорили, які саме санкції можуть найбільше вдарити по здатності Росії розвивати її оборонне виробництво та фінансувати війну.

Також президент і прем’єр-міністр скоординували кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами в межах НАТО, G7 та коаліції охочих, а також взаємодію в межах ООН щодо рішень про безумовне припинення вогню.

зустріч Зеленського і Карні на полях саміту G7

Крім того, Зеленський і Карні приділили детальну увагу зміцненню протиповітряної оборони України – потребі в системах ППО та ракетах до них, а також поглибленню оборонної співпраці. Ішлося про можливі проєкти спільного виробництва зброї та інвестиції в український ОПК.

Лідери також обговорили участь Канади в розробці програми з відбудови України.

+7
Четвертий рік війни, проекти спільного виробництва дронів і *********** вже давно могли працювати і постачати зброю як Україні, так і Канаді!
показати весь коментар
17.06.2025 20:59 Відповісти
+7
Зеленский хочет денег, чтобы Умеров мог их списать на очередной бандитский кошелек. А в армию доставят ржавые гвозди за две копейки, хотя по отчетам все будет красиво.
показати весь коментар
17.06.2025 21:03 Відповісти
+6
План который работает уже третий год.
1. Показать как все плохо среди цивилов и военных и разжалобить сердобольных европейцев.
2. Получить деньги и потратить их на красивую жизнь в Европе или где они там живут.
3. Солдатам политруки расскажут что Запад плохой, дал мало оружия, а цивилам что надо просто потерпеть.
4. Повторить.

Европейские и американские чиновники временами чешут репы- куда же подевалось все что мы дали ранее, но давление на жалость работает до сих пор.
показати весь коментар
17.06.2025 21:13 Відповісти
Коментувати
Потом еще видосик или фото с производства выставят, что бы было проще выяснить координаты для ракетного удара... По бумагам все сделали, но коварный враг все уничтожил.
показати весь коментар
17.06.2025 21:32 Відповісти
В 2019 р коли Зе прийшов до влади вже було готове рішеня по виробництву ракет,навіть встигли 12 ракетних двигунів зробити.Потім уряд Зеленського повністю згорнув ракетну програму через що було звільнено 600 вузькопрофільних робітників.Цього достатньо, що б звинуватити високопосадовців у державній зраді!
показати весь коментар
17.06.2025 21:26 Відповісти
А що, вузьколобі кварталівці не можуть замінити тих 600 спеціалістів? Вава же зумів сісти у крісло президента
показати весь коментар
17.06.2025 22:01 Відповісти
Что надо Украине делать сейчас?
1. Не унывать. Бить по Москве и как можно чаще. Чтобы на их удар мы отвечали двумя. У рф по оружию безлимит, они круглосуточно клепают на своих заводах. Бить по ним.
2. Создать международное украинское телевидение, типа Ukraine Today.
3. Заручиться помощью и поддержкой самых дружественных стран и вместе с ними круглосуточно выступать по Ukraine Today.
4. Требовать санкции по поводу запрета выступления российских хоккеистов в нхл и российских теннисистов на теннисных турнирах.
5. Не на кого не расчитывать, клепать своё оружие на безлимит и запускать его в сторону врага.
6. Провести президентские выборы и избрать более мужественного президента. Но надо грамотно подойти к этому вопросу, чтобы не голосовали мёртвые души и опять не победило зелёное шобло.
7. Заручиться огромных количеством иностранных военных и привозить их на 0, чтобы они защищали Украину, создать с ними отдельные подразделения. В том числе привлечь из Японии, Южной Кореи и других стран.
показати весь коментар
17.06.2025 20:59 Відповісти
У меня живут беженцы, так что если не знаешь кто я - не пиши глупости
показати весь коментар
17.06.2025 21:05 Відповісти
А зачем это все Зеленскому!.?
показати весь коментар
17.06.2025 21:13 Відповісти
То й ти не пиши глупості.
Бо твій текст сприймається, як глум.
показати весь коментар
17.06.2025 21:15 Відповісти
В чём глупость и где здесь глум. Я верю в воинов ЗСУ! Но вот что надо ещё сделать, чтобы побыстрее победить путлера.
показати весь коментар
17.06.2025 21:38 Відповісти
Ви, або наївний, або троль.
показати весь коментар
17.06.2025 21:47 Відповісти
так надо же предпринимать новые меры, чтобы победить зло! Или как по-другому? Это испытание для Украины на государственность и мы его проходим сейчас! Вот как готовились к войне до 2014 года, то и имеем. Что посеешь, то и пожнёшь. Я же предлагаю новый подход и новые шаги к победе над тюрмой народов!
показати весь коментар
17.06.2025 21:53 Відповісти
А хто створив та згорнув іномовлення україни?
Дивимося всю історію
 2015 рік: Створення UATV. У грудні 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про систему іномовлення України", ініційований за часів президентства Петра Порошенка. Цей закон визначив, що систему державного іномовлення України складатимуть державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ) та Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ". На базі УТР та телеканалу НБУ "БТБ" було створено телеканал UATV, який мав забезпечувати об'єктивну інформацію для іноземної аудиторії та української діаспори. Він мовив англійською, російською, українською, арабською та кримськотатарською мовами.
За президента Зеленського Кінець 2019 - початок 2020 року: Зміни в UATV. Наприкінці 2019 року концепція каналу UATV змінилася. З січня 2020 року UATV фактично припинив мовлення в прямому ефірі, а його англомовна, арабська та кримськотатарська редакції припинили роботу. 2020 рік: Створення "Дом". На базі Мультимедійної платформи іномовлення України уряд створив державний канал для мовлення наукраїнській та російській мові.
Березень 2021 року: Перезапуск UATV як "FREEДОМ". ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" перезапустило іномовлення як російськомовний телеканал державного іномовлення України під брендом UATV російською, який згодом (у серпні 2022 року) змінив логотип на FREEДОМ.
показати весь коментар
17.06.2025 21:36 Відповісти
Та у нас внутрішнє мовлення ледь животіє.
показати весь коментар
17.06.2025 21:50 Відповісти
Надо всё делать зеркально врагу и лучше. Почему у меня дома уже давно не работает стационарный телефон и радио? Я не могу слушать украинское радио! Хотя с ним с детства - ещё помню в селе слушал. А сейчас село захватили путлеровцы, а радио с телефонной связью вырезали металлисты. Это что за бандитизм такой, почему у нас такое происходит, и как это остановить? В тоже время в столице страны агрессора стационарные телефоны не исчезли и также есть радиоточки, а у нас в свободной стране нет. Значит у них воровство меньше, чем у нас. Ведь на бытовом уровне происходит у нас воровство жизней и из жизни!
показати весь коментар
17.06.2025 22:00 Відповісти
1. Немає чим. Або немає, або неефективно. Особливо враховуючи, що більшість ВПК рашистів, це спадок від СРСР. Який, нагадаю, готувався воювати з НАТО. Дроном зі смішним боєзарядом їх не знищиш. А іншого немає.
2. Агов, на календарі 2025 рік, телебачення ніхто не дивиться. Але ідея гарна - можна замовити ще телепередач та телесеріалів на скажені гроші. Звісно, в друзів Зеленського.
3. Підтримка дружніх країн вже є. Виступати цілодобово на нікому не потрібному телеканалі вони не будуть - вони ж не Зеленський, в їх політиків є важливіші справи, ніж щоденні відосики.
4. Більше санкцій в спорті, ніж є зараз, більше не буде. Спортчиновники світу "усталі ат вайни", а точніше, стомились від відсутності рашистських грошей. Далі - лише спроби зняти існуючі заборони.
5. Немає кому, немає за що, немає бажання у влади, немає спеціалістів, немає компонентів, немає........, щоб "клепати зброю".
6. Вибори неможливі. Більше того - ймовірніше, якщо їх провести зараз, то переможе Потужний. І справа навіть не в рейтингах - в цензурі та монополії зелених на розповсюдження інформації. Це навіть після війни буде проблемою №1. А зараз.....
7. Іноземним військовим та їх політикам, і на**** не потрібно їхати на наш 0. А ті хто вже приїхав, останній 1,5 роки просто тікають з України і розказують...нехороше про ЗСУ і про війну дронів. Хтось відкрито, хтось тихо.
Що ж потрібно робити Україні? А чорт його знає - міняти все. Абсолютно все. Від усієї влади та відношення людей до війни, і аж до усіх законів, правил, поставнов..... Але головне - відношення до війни. Пора зрозуміти, що далі прірва, і ми вже туди падаємо.
Але, як то кажуть, суспільного запиту на це немає. Тому всі житимуть далі, з думками "а до мого міста не дійдуть", "а мене може не мобілізують", "а до мене Шахед не прилтить", "а піду я краще до косметолога, замість таких думок" і т.п. Житимуть так, аж поки не прилетить Шахед і не дійдуть рашисти.
показати весь коментар
17.06.2025 22:45 Відповісти
"Що ж потрібно робити Україні? А чорт його знає - міняти все. Абсолютно все. Від усієї влади та відношення людей до війни, і аж до усіх законів, правил, поставнов..... Але головне - відношення до війни. Пора зрозуміти, що далі прірва, і ми вже туди падаємо." согласен 100% - законы ужасные приняты, необходимо срочно криминализировать уголовный кодекс и отменить все нелепые законы с 2014 года, в том числе о продаже земли. А ещё надо настаивать на списании международного долга - в случае списания курс будет 1 к 8 для евро!
показати весь коментар
17.06.2025 23:31 Відповісти
Фінансову?
А науково-техічну?
Чи там повна ОПа фахових науковців і інженерів?
показати весь коментар
17.06.2025 21:00 Відповісти
Это все хорошо, но все это опоздало минимум на три года. Это нужно было делать в первый же год большой войны.
показати весь коментар
17.06.2025 21:16 Відповісти
Клован і зброя... Історія цивілізації такого дуету ще не чула. Тим більше, що клован - чужинець.
Ну нє, це якась суцільна курвамама повітова...
показати весь коментар
17.06.2025 21:16 Відповісти
Краще б він відповів чому АОЗ відмовляється від виробництва *********** в Україні
показати весь коментар
17.06.2025 21:32 Відповісти
Почему Иран смог, в условиях санкций, разработать и организовать производство дальнобойных ракет, ПВО...., а Украина Зеленского что делала??
Заключала десятки бесполезных Договор со странами, о взаимопомощи! Какой толк??
Пока Зеленский у Власти, Украине не на что надеяться, ни ЕС , ни США не заинтересованы в успехах Украины.
Уже в США обратили вниманияя, Зеленский просит США о помощи, но СМИ Украины полощат президента США и голосуют в ООН против США!??
показати весь коментар
17.06.2025 21:34 Відповісти
А ви не розумієте? Це тільки імітація діяльності на користь держави, а справжня мета власне збагаченя https://censor.net/biz/news/3558424/rada-zaboronyla-pereviryaty-sposib-jyttya-posadovtsiv-pislya-zvilnennya
показати весь коментар
17.06.2025 22:04 Відповісти
потому, что зa желaнием ирaнa стоит ирaнскaя нефть и возможности китaя, русни и северной кореи.
показати весь коментар
18.06.2025 05:03 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3558397/aoz-zirvala-vyrobnytstvo-************-155-mm
показати весь коментар
17.06.2025 21:40 Відповісти
"зелений розпил" в дії
показати весь коментар
17.06.2025 22:42 Відповісти
 
 