Зеленський і Карні обговорили фінансову підтримку українського виробництва зброї. ФОТО

На полях саміту G7 президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зазначається, що підтримка України, посилення санкцій проти Росії, використання заморожених російських активів на користь українців, фінансова підтримка українського виробництва зброї та участь Канади у відбудові України – ці теми були ключовими під час обговорення.

Володимир Зеленський подякував Марку Карні за новий військовий пакет та підтримку українців з боку канадського народу.

"Це дуже важливо для наших воїнів – бути сильними на полі бою, залишатися сильними, поки Росія не буде готова до мирних переговорів. Ми готові до мирних переговорів, до безумовного припинення вогню. Думаю, це дуже важливо. Але для цього потрібен тиск", – сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада надає Україні військової допомоги на $1,5 млрд та запроваджує нові санкції проти РФ, - Карні

Лідери обговорили, які саме санкції можуть найбільше вдарити по здатності Росії розвивати її оборонне виробництво та фінансувати війну.

Також президент і прем’єр-міністр скоординували кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами в межах НАТО, G7 та коаліції охочих, а також взаємодію в межах ООН щодо рішень про безумовне припинення вогню.

Крім того, Зеленський і Карні приділили детальну увагу зміцненню протиповітряної оборони України – потребі в системах ППО та ракетах до них, а також поглибленню оборонної співпраці. Ішлося про можливі проєкти спільного виробництва зброї та інвестиції в український ОПК.

Лідери також обговорили участь Канади в розробці програми з відбудови України.

Читайте також: Зеленський зустрівся з прем’єром Канади Карні у Римі: обговорили мирні переговори в Туреччині та тиск на РФ