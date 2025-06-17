Канада надає Україні військової допомоги на $1,5 млрд та запроваджує нові санкції проти РФ, - Карні
Канада оголосила про надання Україні нового пакету оборонної допомоги на 2 мільярда канадських доларів (близько 1,5 млрд дол. США).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми надаємо додаткову військову допомогу: дрони, гелікоптери, різні боєприпаси. Загалом ідеться про понад 2 млрд дол. прямої військової допомоги Україні", - заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.
Окрім цього, Канада суттєво розширює санкції проти Росії.
"Оголошуємо про санкції проти кількох осіб й понад 40 установ у Росії й інших країнах, які сприяють в уникненні санкцій. Також обмеження запроваджуються проти понад 200 суден "тіньового флоту"", - зазначив премʼєр-міністр.
Також він анонсував надання Україні 2 млрд дол. позики по кредиту, який покриватиметься відсотками із замороженим російських коштів. "Це - наш внесок. Ми працюватимемо із європейськими й іншими союзниками, аби вони теж доклалися, і ми чітко показали, що наша підтримка залишатиметься непохитною, поки українці не отримають справедливий мир", - підсумував Карні.
В той же час інший "канадець", https://www.ponomaroleg.com/kanada-43-mlrd-dlya-vsu/ Олег Пономарь, повідомляє:
"На встрече премьер-министра Марка Карни с президентом Украины Владимиром Зеленским он объявил о новой широкомасштабной поддержке Украины, включая санкции, направленные против доходов России от продажи энергоносителей и ее теневого флота из 200 судов, новое финансирование в размере 2 миллиардов долларов на закупку беспилотников, боеприпасов и бронетехники.
Также Канада выдаст новый кредит в размере 2,3 миллиарда долларов для Украины на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате нападения России.
«Чтобы быть абсолютно ясным, эта поддержка будет непоколебимой до тех пор, пока мы не добьемся справедливого мира для Украины и украинского народа», - сказал Карни".