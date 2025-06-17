УКР
Новини Допомога Україні від Канади
3 478 16

Канада надає Україні військової допомоги на $1,5 млрд та запроваджує нові санкції проти РФ, - Карні

карні

Канада оголосила про надання Україні нового пакету оборонної допомоги на 2 мільярда канадських доларів (близько 1,5 млрд дол. США).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми надаємо додаткову військову допомогу: дрони, гелікоптери, різні боєприпаси. Загалом ідеться про понад 2 млрд дол. прямої військової допомоги Україні", - заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

Окрім цього, Канада суттєво розширює санкції проти Росії.

"Оголошуємо про санкції проти кількох осіб й понад 40 установ у Росії й інших країнах, які сприяють в уникненні санкцій. Також обмеження запроваджуються проти понад 200 суден "тіньового флоту"", - зазначив премʼєр-міністр.

Читайте також: Канада виділяє Україні військову допомогу на суму понад 35 мільйонів канадських доларів: бронемашини, боєприпаси та інше озброєння

Також він анонсував надання Україні 2 млрд дол. позики по кредиту, який покриватиметься відсотками із замороженим російських коштів. "Це - наш внесок. Ми працюватимемо із європейськими й іншими союзниками, аби вони теж доклалися, і ми чітко показали, що наша підтримка залишатиметься непохитною, поки українці не отримають справедливий мир", - підсумував Карні.

Автор: 

Канада (2267) Карні Марк (50)
Топ коментарі
+23
Дякуємо справжні друзі.
17.06.2025 19:56 Відповісти
+17
Дякуємо, Україні дуже потрібна допомога друзів!
17.06.2025 20:03 Відповісти
+14
Так поступають союзники.
17.06.2025 20:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
дождались....
17.06.2025 19:55 Відповісти
17.06.2025 19:56 Відповісти
+++!
17.06.2025 20:01 Відповісти
"Загалом ідеться про понад 2 млрд дол. прямої військової допомоги Україні", - заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

В той же час інший "канадець", https://www.ponomaroleg.com/kanada-43-mlrd-dlya-vsu/ Олег Пономарь, повідомляє:
"На встрече премьер-министра Марка Карни с президентом Украины Владимиром Зеленским он объявил о новой широкомасштабной поддержке Украины, включая санкции, направленные против доходов России от продажи энергоносителей и ее теневого флота из 200 судов, новое финансирование в размере 2 миллиардов долларов на закупку беспилотников, боеприпасов и бронетехники.
Также Канада выдаст новый кредит в размере 2,3 миллиарда долларов для Украины на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате нападения России.
«Чтобы быть абсолютно ясным, эта поддержка будет непоколебимой до тех пор, пока мы не добьемся справедливого мира для Украины и украинского народа», - сказал Карни".
17.06.2025 20:02 Відповісти
17.06.2025 20:03 Відповісти
17.06.2025 20:09 Відповісти
трамповские США - теперь уже не только не союзник, а вообще какое-то огромное мерзкое болото, в котором вязнут все усилия настоящих союзников Украины.
18.06.2025 00:29 Відповісти
Як сказано у Біблії "По справах їх судіть про них". Союзником вони перестали бути однозначно. Є амбіції стати посередником, але і на посередника вже не тягнуть, бо знаходяться під впливом кремля. Тож, це вже ближче до ворога.
18.06.2025 07:59 Відповісти
Рыжая падаль Трамп попросту моральный идиот, отродясь лишённый человеческой эмпатии. Особенно омерзительно, что этот нравственный урод нередко упоминает всуе имя Господа.
19.06.2025 04:57 Відповісти
Може краще США до Канади приєднати??
показати весь коментар
Каліфорнія і всі інші сині-штати. Які є донорами економіки ФША - точно проти не будуть
показати весь коментар
РЕСПЕКТ!
17.06.2025 20:19 Відповісти
17.06.2025 20:45 Відповісти
Щиро дякумо, Друзі.
17.06.2025 23:13 Відповісти
Це добре, головне щоб зелені потвори не рознесли по кишенях!!!! Краще б було зразу зброєю!!!
18.06.2025 00:02 Відповісти
Хотъ у когото яйца и умнее стали на западе
18.06.2025 06:34 Відповісти
 
 