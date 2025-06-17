Канада надає Україні військової допомоги на $1,5 млрд та запроваджує нові санкції проти РФ, - Карні

Канада оголосила про надання Україні нового пакету оборонної допомоги на 2 мільярда канадських доларів (близько 1,5 млрд дол. США).

Укрінформ

"Ми надаємо додаткову військову допомогу: дрони, гелікоптери, різні боєприпаси. Загалом ідеться про понад 2 млрд дол. прямої військової допомоги Україні", - заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

Окрім цього, Канада суттєво розширює санкції проти Росії.

"Оголошуємо про санкції проти кількох осіб й понад 40 установ у Росії й інших країнах, які сприяють в уникненні санкцій. Також обмеження запроваджуються проти понад 200 суден "тіньового флоту"", - зазначив премʼєр-міністр.

Також він анонсував надання Україні 2 млрд дол. позики по кредиту, який покриватиметься відсотками із замороженим російських коштів. "Це - наш внесок. Ми працюватимемо із європейськими й іншими союзниками, аби вони теж доклалися, і ми чітко показали, що наша підтримка залишатиметься непохитною, поки українці не отримають справедливий мир", - підсумував Карні.