Канада предоставляет Украине военную помощь на $1,5 млрд и вводит санкции против РФ, - Карни
Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи на 2 миллиарда канадских долларов (около 1,5 млрд долл. США).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы предоставляем дополнительную военную помощь: дроны, вертолеты, различные боеприпасы. В целом речь идет о более 2 млрд дол. прямой военной помощи Украине", - заявил премьер-министр Канады Марк Карни.
Кроме этого, Канада существенно расширяет санкции против России.
"Объявляем о санкциях против нескольких лиц и более 40 учреждений в России и других странах, которые способствуют обходу санкций. Также ограничения вводятся против более 200 судов "теневого флота", - отметил премьер-министр.
Также он анонсировал предоставление Украине 2 млрд дол. займа по кредиту, который будет покрываться процентами с замороженных российских средств. "Это - наш вклад. Мы будем работать с европейскими и другими союзниками, чтобы они тоже приложились, и мы четко показали, что наша поддержка будет оставаться непоколебимой, пока украинцы не получат справедливый мир", - подытожил Карни.
В той же час інший "канадець", https://www.ponomaroleg.com/kanada-43-mlrd-dlya-vsu/ Олег Пономарь, повідомляє:
"На встрече премьер-министра Марка Карни с президентом Украины Владимиром Зеленским он объявил о новой широкомасштабной поддержке Украины, включая санкции, направленные против доходов России от продажи энергоносителей и ее теневого флота из 200 судов, новое финансирование в размере 2 миллиардов долларов на закупку беспилотников, боеприпасов и бронетехники.
Также Канада выдаст новый кредит в размере 2,3 миллиарда долларов для Украины на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате нападения России.
«Чтобы быть абсолютно ясным, эта поддержка будет непоколебимой до тех пор, пока мы не добьемся справедливого мира для Украины и украинского народа», - сказал Карни".