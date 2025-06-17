Канада предоставляет Украине военную помощь на $1,5 млрд и вводит санкции против РФ, - Карни

Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи на 2 миллиарда канадских долларов (около 1,5 млрд долл. США).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предоставляем дополнительную военную помощь: дроны, вертолеты, различные боеприпасы. В целом речь идет о более 2 млрд дол. прямой военной помощи Украине", - заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Кроме этого, Канада существенно расширяет санкции против России.

"Объявляем о санкциях против нескольких лиц и более 40 учреждений в России и других странах, которые способствуют обходу санкций. Также ограничения вводятся против более 200 судов "теневого флота", - отметил премьер-министр.

Читайте также: Канада выделяет Украине военную помощь на сумму более 35 миллионов канадских долларов: бронемашины, боеприпасы и другое вооружение

Также он анонсировал предоставление Украине 2 млрд дол. займа по кредиту, который будет покрываться процентами с замороженных российских средств. "Это - наш вклад. Мы будем работать с европейскими и другими союзниками, чтобы они тоже приложились, и мы четко показали, что наша поддержка будет оставаться непоколебимой, пока украинцы не получат справедливый мир", - подытожил Карни.