Новости Помощь Украине от Канады
Канада предоставляет Украине военную помощь на $1,5 млрд и вводит санкции против РФ, - Карни

Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи на 2 миллиарда канадских долларов (около 1,5 млрд долл. США).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предоставляем дополнительную военную помощь: дроны, вертолеты, различные боеприпасы. В целом речь идет о более 2 млрд дол. прямой военной помощи Украине", - заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Кроме этого, Канада существенно расширяет санкции против России.

"Объявляем о санкциях против нескольких лиц и более 40 учреждений в России и других странах, которые способствуют обходу санкций. Также ограничения вводятся против более 200 судов "теневого флота", - отметил премьер-министр.

Также он анонсировал предоставление Украине 2 млрд дол. займа по кредиту, который будет покрываться процентами с замороженных российских средств. "Это - наш вклад. Мы будем работать с европейскими и другими союзниками, чтобы они тоже приложились, и мы четко показали, что наша поддержка будет оставаться непоколебимой, пока украинцы не получат справедливый мир", - подытожил Карни.

+23
Дякуємо справжні друзі.
17.06.2025 19:56 Ответить
+17
Дякуємо, Україні дуже потрібна допомога друзів!
17.06.2025 20:03 Ответить
+14
Так поступають союзники.
17.06.2025 20:09 Ответить
дождались....
17.06.2025 19:55 Ответить
Дякуємо справжні друзі.
17.06.2025 19:56 Ответить
+++!
17.06.2025 20:01 Ответить
"Загалом ідеться про понад 2 млрд дол. прямої військової допомоги Україні", - заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

В той же час інший "канадець", https://www.ponomaroleg.com/kanada-43-mlrd-dlya-vsu/ Олег Пономарь, повідомляє:
"На встрече премьер-министра Марка Карни с президентом Украины Владимиром Зеленским он объявил о новой широкомасштабной поддержке Украины, включая санкции, направленные против доходов России от продажи энергоносителей и ее теневого флота из 200 судов, новое финансирование в размере 2 миллиардов долларов на закупку беспилотников, боеприпасов и бронетехники.
Также Канада выдаст новый кредит в размере 2,3 миллиарда долларов для Украины на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате нападения России.
«Чтобы быть абсолютно ясным, эта поддержка будет непоколебимой до тех пор, пока мы не добьемся справедливого мира для Украины и украинского народа», - сказал Карни".
17.06.2025 20:02 Ответить
Дякуємо, Україні дуже потрібна допомога друзів!
17.06.2025 20:03 Ответить
Так поступають союзники.
17.06.2025 20:09 Ответить
трамповские США - теперь уже не только не союзник, а вообще какое-то огромное мерзкое болото, в котором вязнут все усилия настоящих союзников Украины.
18.06.2025 00:29 Ответить
Як сказано у Біблії "По справах їх судіть про них". Союзником вони перестали бути однозначно. Є амбіції стати посередником, але і на посередника вже не тягнуть, бо знаходяться під впливом кремля. Тож, це вже ближче до ворога.
18.06.2025 07:59 Ответить
Рыжая падаль Трамп попросту моральный идиот, отродясь лишённый человеческой эмпатии. Особенно омерзительно, что этот нравственный урод нередко упоминает всуе имя Господа.
19.06.2025 04:57 Ответить
Може краще США до Канади приєднати??
17.06.2025 20:14 Ответить
Каліфорнія і всі інші сині-штати. Які є донорами економіки ФША - точно проти не будуть
17.06.2025 20:16 Ответить
РЕСПЕКТ!
17.06.2025 20:19 Ответить
17.06.2025 20:45 Ответить
Щиро дякумо, Друзі.
17.06.2025 23:13 Ответить
Це добре, головне щоб зелені потвори не рознесли по кишенях!!!! Краще б було зразу зброєю!!!
18.06.2025 00:02 Ответить
Хотъ у когото яйца и умнее стали на западе
18.06.2025 06:34 Ответить
 
 