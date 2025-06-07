Канада выделяет Украине военную помощь на сумму более 35 миллионов канадских долларов: бронемашины, боеприпасы и другое вооружение

Канада объявила о выделении очередного пакета военной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Канады.

30 млн канадских долларов ($21,9 млн) будут направлены на поставку бронемашин Coyote и Biso, а также на новое оборудование и боеприпасы, которые поставляют канадские компании.

"Эта помощь дополняет предыдущую в размере 64 бронемашин Coyote, которые прибыли в Украину в декабре 2024 года", - сообщили в Минобороны.

Еще 5 млн канадских долларов ($3,6 млн) предназначены на комплекты радиоэлектронной борьбы канадского производства.

Эта военная помощь будет предоставлена из имеющихся фондов, выделенных в бюджете на 2024 год на поддержку стратегического партнерства Канады и Украины в сфере безопасности, отметили в Минобороны страны.

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