Канадський виробник бронемашин Roshel переніс частину виробництва в Україну

Канадський компанія-виробник бронемашин Roshel перенесла частину свого виробництва на територію України.

Про це розповів генеральний директор Roshel Ромаш Шимонов під час конференції "Україна зробить НАТО сильнішим" в Торонто, передає Укрінформ.

"Ми завершили етап планування й уже запустили в Україні потужності з виробництва. Підприємство було відкрите два місяці тому й тепер воно активно працює", – повідомив Шимонов.

Водночас, він не розкрив місце розташування заводу через безпекові переконання.

"Він точно стане дуже бажаною мішенню для росіян", – зазначив Шимонов.

За його словами, розгорнувши виробництво на території України, компанія отримала доступ до унікального трудового ресурсу.

"Ми отримали неймовірних людей, які мають здібності, знання й досвід, що може бути впроваджений у справжніх рішеннях. Такого не знайдеш більше ніде", – підкреслив Шимонов.

Нагадаємо, в середині травня повідомлялося, що канадська компанія з виробництва бронемашин Roshel збирається розгорнути на території України частину свого виробництва.

До того стало відомо, що Канада впродовж п'яти років виділить на різноманітну військову летальну й не летальну допомогу Україні 1,6 млрд канадських доларів (близько $1,2 млрд).