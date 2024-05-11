Канадська компанія Roshel хоче виробляти частину бронемашин в Україні

Канадська компанія з виробництва бронемашин Roshel збирається розгорнути на території України частину свого виробництва.

Про це сказав розповів гендиректор компанії Роман Шимонов у інтерв'ю Defense Archives, передає Укрінформ.

"У нас вже є кілька майстерень по всій Україні, які здійснюють ремонт та обслуговування наших автомобілів. Також ми знаходимося на завершальній стадії з планування локалізації частини нашого виробництва в Україні", – сказав Шимонов.

Він додав, що в Канаді у Roshel працює понад 200 біженців з України.

"Багато з них прагнуть повернутися в Україну та продовжити виробництво нашої продукції у своїй країні, роблячи внесок у місцеву економіку та збільшуючи нашу присутність там", – зауважив він.

Допомога Канади Україні

Раніше повідомлялося, що Канада впродовж п'яти років виділить на різноманітну військову летальну й не летальну допомогу Україні 1,6 млрд канадських доларів (близько $1,2 млрд).

У березні цього року Україна отримала від Канади пільговий кредит на $1,5 мільярда. Кошти допоможуть українському уряду профінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги громадянам.

До того міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава розглядає можливість інвестувати в купівлю українських безпілотників.