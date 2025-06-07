Канада виділяє Україні військову допомогу на суму понад 35 мільйонів канадських доларів: бронемашини, боєприпаси та інше озброєння

Канада оголосила про виділення чергового пакету військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Канади.

30 млн канадських доларів ($21,9 млн) будуть спрямовані на постачання бронемашин Coyote і Biso, а також на нове обладнання та боєприпаси, які постачають канадські компанії.

"Ця допомога доповнює попередню у розмірі 64 бронемашин Coyote, які прибули до України у грудні 2024 року", – повідомили у Міноборони.

Ще 5 млн канадських доларів ($3,6 млн) призначені на комплекти радіоелектронної боротьби канадського виробництва.

Ця військова допомога буде надана з наявних фондів, виділених у бюджеті на 2024 рік на підтримку стратегічного партнерства Канади та України у сфері безпеки, зазначили у Міноборони країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канадський виробник бронемашин Roshel переніс частину виробництва в Україну