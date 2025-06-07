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Новини Підтримка України Канадою
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Канада виділяє Україні військову допомогу на суму понад 35 мільйонів канадських доларів: бронемашини, боєприпаси та інше озброєння

Канада надає Україні пакет допомоги

Канада оголосила про виділення чергового пакету військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Канади.

30 млн канадських доларів ($21,9 млн) будуть спрямовані на постачання бронемашин Coyote і Biso, а також на нове обладнання та боєприпаси, які постачають канадські компанії.

"Ця допомога доповнює попередню у розмірі 64 бронемашин Coyote, які прибули до України у грудні 2024 року", – повідомили у Міноборони.

Ще 5 млн канадських доларів ($3,6 млн) призначені на комплекти радіоелектронної боротьби канадського виробництва.

Ця військова допомога буде надана з наявних фондів, виділених у бюджеті на 2024 рік на підтримку стратегічного партнерства Канади та України у сфері безпеки, зазначили у Міноборони країни.

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Канада (2217) допомога (8448) Україна (5965)


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Спасибо Канаде, давайте технику. Бабло уходит в никуда.
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07.06.2025 13:56 Відповісти
🤣🤣Твій бойовий диван тебе не влаштовує???
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07.06.2025 14:05 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
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07.06.2025 14:04 Відповісти
 
 