Канада виділяє Україні військову допомогу на суму понад 35 мільйонів канадських доларів: бронемашини, боєприпаси та інше озброєння
Канада оголосила про виділення чергового пакету військової допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Канади.
30 млн канадських доларів ($21,9 млн) будуть спрямовані на постачання бронемашин Coyote і Biso, а також на нове обладнання та боєприпаси, які постачають канадські компанії.
"Ця допомога доповнює попередню у розмірі 64 бронемашин Coyote, які прибули до України у грудні 2024 року", – повідомили у Міноборони.
Ще 5 млн канадських доларів ($3,6 млн) призначені на комплекти радіоелектронної боротьби канадського виробництва.
Ця військова допомога буде надана з наявних фондів, виділених у бюджеті на 2024 рік на підтримку стратегічного партнерства Канади та України у сфері безпеки, зазначили у Міноборони країни.
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