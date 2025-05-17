УКР
Новини Зеленський зустрівся з Карні
Зеленський зустрівся з прем’єром Канади Карні у Римі: обговорили мирні переговори в Туреччині та тиск на РФ

Зеленський зустрівся з Карні

У суботу, 17 травня, президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Римі за день до інтронізації нового Папи Римського Лева XIV.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Зеленський обговорив із Карні мирні переговори з Росією у Туреччині, тиск на РФ для завершення війни та необхідність обміну полоненими.

"Ми повинні чинити тиск на Росію, на Путіна, щоб дійсно якомога швидше укласти мир. Санкції дуже важливі. Тому нам потрібно тиснути на нього. Ще більше тиску, ще більше санкцій. Ми вдячні за ваші пакети санкцій, за підтримку європейських та американських санкцій", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Росія має сісти за стіл переговорів з Україною добровільно, - Карні

Також лідери домовилися обговорити головування Канади у G7, та як це може допомогти Україні об'єднати найбільші економіки світу навколо ідеї щодо тиску на РФ.

"У нас є багато важливих питань для обговорення, ситуація дуже мінлива, і останнє зауваження: я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента в Канаді менш ніж за місяць на саміті G7", - сказав Карні Зеленському.

Окрім цього, Зеленський запросив Карні відвідати Україну.

Читайте також: Ватикан підтвердив участь Зеленського в інавгураційній месі Папи Римського Лева XIV

Зеленський Володимир (25217) Канада (2250) Карні Марк (37)
17.05.2025 21:05 Відповісти
+10
Туреччина, Албанія.. Італія

катається Оманська Гнида ..а Скумбрія з ним чи на піаніно грає вдома?
показати весь коментар
17.05.2025 21:06 Відповісти
+8
Дурне поїхало в турне ...
показати весь коментар
17.05.2025 21:02 Відповісти
Дурне поїхало в турне ...
показати весь коментар
17.05.2025 21:02 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 21:05 Відповісти
Хоть би не забув, обговорити зеленський і про НАГАЛЬНІ питання свої, про Командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина, що подав рапорт про звільнення з посади. Військовий звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей. Джерело: https://censor.net/ua/n3552848
показати весь коментар
17.05.2025 21:06 Відповісти
Туреччина, Албанія.. Італія

катається Оманська Гнида ..а Скумбрія з ним чи на піаніно грає вдома?
показати весь коментар
17.05.2025 21:06 Відповісти
Карні є ревним католиком.
Делегація з 13 ліберальних депутатів, які є католиками або представляють округи з великою католицькою базою, також подорожує з Карні.

A Зеленський?
показати весь коментар
17.05.2025 21:10 Відповісти
Нормальний чувак,безтолково катається по всьму світу з посмішкою на мармизі,а дурні захищайте країну
показати весь коментар
17.05.2025 21:12 Відповісти
Несет свою ношу. Не так легко, как кажется, гастролировать в форме неизвестной армии.
показати весь коментар
17.05.2025 21:18 Відповісти
Мухо сранским от В. Высоцкого

Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в папы римские,
- А в мамы взять - естественно, тебя!
Жаль на меня не вовремя накинули аркан,
- Я б засосал стакан
- и в Ватикан!
показати весь коментар
17.05.2025 21:28 Відповісти
Країна воює, воно з зешоблоюі скумбрією розвозить останні бюджетні кошти!
показати весь коментар
18.05.2025 15:00 Відповісти
Один, як вірянин, а другий, зеленський з челядниками з урядового кварталу95, як відомий «мандрівник»??
показати весь коментар
17.05.2025 21:13 Відповісти
Ото на той неділі ґрав в тенніс, а поруч столічек для барбек'ю, і чотири ухилянта, курят' бухают' матюкаются по кацапс'кі, здорові вґодовані бикі. Я теж курю і бухаю, але шос' мені муляло у тий ситуаціі.
показати весь коментар
17.05.2025 21:21 Відповісти
Зустрілись > Обговорили > Заявили >Зустрілись > Обговорили > Заявили
Осіб і предмет обговорення можна вставити будь-яких. Результат завджи зеро.
показати весь коментар
17.05.2025 21:27 Відповісти
Мне интересно, о чем умные люди могут говорить с этим недоноском.
показати весь коментар
17.05.2025 22:07 Відповісти
Це така велика проблема ліквідувати цю злоякісну пухлину з російськомовними метастазами?
показати весь коментар
17.05.2025 22:08 Відповісти
 
 