Зеленський зустрівся з прем’єром Канади Карні у Римі: обговорили мирні переговори в Туреччині та тиск на РФ
У суботу, 17 травня, президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Римі за день до інтронізації нового Папи Римського Лева XIV.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що Зеленський обговорив із Карні мирні переговори з Росією у Туреччині, тиск на РФ для завершення війни та необхідність обміну полоненими.
"Ми повинні чинити тиск на Росію, на Путіна, щоб дійсно якомога швидше укласти мир. Санкції дуже важливі. Тому нам потрібно тиснути на нього. Ще більше тиску, ще більше санкцій. Ми вдячні за ваші пакети санкцій, за підтримку європейських та американських санкцій", - наголосив Зеленський.
Також лідери домовилися обговорити головування Канади у G7, та як це може допомогти Україні об'єднати найбільші економіки світу навколо ідеї щодо тиску на РФ.
"У нас є багато важливих питань для обговорення, ситуація дуже мінлива, і останнє зауваження: я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента в Канаді менш ніж за місяць на саміті G7", - сказав Карні Зеленському.
Окрім цього, Зеленський запросив Карні відвідати Україну.
Делегація з 13 ліберальних депутатів, які є католиками або представляють округи з великою католицькою базою, також подорожує з Карні.
