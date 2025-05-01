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Новини переговори з РФ
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Росія має сісти за стіл переговорів з Україною добровільно, - Карні

Карні про перемовини з РФ

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про необхідність переговорів між Росією та Україною. Він також підтвердив підтримку України та анонсував зустріч із Зеленським на саміті G7.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Карні написав у Х.

"Я розмовляв з президентом Зеленським сьогодні вдень (30 квітня, - ред.). Україна продемонструвала свою відданість миру. Росія повинна сісти за стіл переговорів з доброю волею", – йдеться в дописі.

Карні зазначив, що з нетерпінням чекає можливості вітати президента Зеленського на саміті G7 у Кананаскісі, Альберта, цього літа.

"Канада продовжуватиме наші зусилля серед союзників, щоб забезпечити свободу, мир і безпеку для України", - запевнив Карні.

Він додав, що "ця війна має закінчитися".

Нагадаємо, У середу, 30 квітня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канадським премʼєр-міністром Марком Карні. Говорили про санкції проти РФ та ППО для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада вестиме торгові переговори з Трампом на своїх умовах, - прем’єр Карні

Автор: 

росія (65301) переговори з Росією (1097) Карні Марк (20)


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Топ коментарі
+11
"Росія повинна сісти за стіл переговорів з доброю волею" Джерело: https://censor.net/ua/n3549785

З "доброї" волі московити можуть лише ламати, вбивати, катувати, грабувати, руйтувати, ґвалтувати і пиячити та бити байдики. Все решта - тільки під примусом або через страх. Вчіть історію та їхній фолькльор.
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01.05.2025 07:33
+8
Путінська Параша повинна сісти за стіл перемовин примусово, як колись гітлірівська Німетччина та імператорська Японія.
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01.05.2025 07:35
+4
Щоб вона сіла недобровільно - треба, щоб примушувалка виросла у когось.
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01.05.2025 07:35
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"Росія повинна сісти за стіл переговорів з доброю волею" Джерело: https://censor.net/ua/n3549785

З "доброї" волі московити можуть лише ламати, вбивати, катувати, грабувати, руйтувати, ґвалтувати і пиячити та бити байдики. Все решта - тільки під примусом або через страх. Вчіть історію та їхній фолькльор.
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01.05.2025 07:33 Відповісти
Путінська Параша повинна сісти за стіл перемовин примусово, як колись гітлірівська Німетччина та імператорська Японія.
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01.05.2025 07:35 Відповісти
Щоб вона сіла недобровільно - треба, щоб примушувалка виросла у когось.
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01.05.2025 07:35 Відповісти
******* є надійним способом покращувати добру волю до перемовин.
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01.05.2025 07:39 Відповісти
Черговий наївний.
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01.05.2025 07:41 Відповісти
Премʼєр-міністр Канади Марк Карні зараз дуже зайнятий, ще й міністрів не назначив, домовляється кого взяти в каоліцію і як обʼєднати провінції ( Альберта може провести референдум про приєднання до США).
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01.05.2025 07:42 Відповісти
Через день після того, як канадські ліберали отримали четвертий мандат поспіль, уряд Альберти представив законопроект, який полегшить початок референдуму, в тому числі про відокремлення від Канади.
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01.05.2025 07:49 Відповісти
Яка причина сепаратизму?
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01.05.2025 08:22 Відповісти
Основна проблема, що впливає на сепаратистські настрої є фіскальна політика Канади, особливо в тому, що стосується енергетичної галузі.
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01.05.2025 08:41 Відповісти
чого всі так бажають цих перемовин!?

ну скаже кацап - "хочу всю Україну" і на цьому перемовини закінчаться
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01.05.2025 07:44 Відповісти
Нельзя премьер-министру говорить такие глупости, добрая воля и быдлостан это несовместимые

вещи!

Эту крысу нужно только загнать в угол, чтобы она перестала кусаться.
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01.05.2025 07:45 Відповісти
Та вже осторчтіли з своїм Трампом ,росія має сісти за стіл переговорів ? росія має припинити війну і це може зробити кривавий рашись кий виродок за 24 гоини в нього вся повнота влади.
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01.05.2025 07:52 Відповісти
Хтось казав, що добре слово та пістолет разом переконливіше, ніж просто добре слово.
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01.05.2025 08:26 Відповісти
Після сісти повинна бути крапка
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01.05.2025 09:00 Відповісти
А что должно побудить или подтолкнуть ***** сесть за стол добровольно?! 11 лет ни че го. Это не работает, как можно быть таким ********?!
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01.05.2025 09:40 Відповісти
 
 