Росія має сісти за стіл переговорів з Україною добровільно, - Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про необхідність переговорів між Росією та Україною. Він також підтвердив підтримку України та анонсував зустріч із Зеленським на саміті G7.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Карні написав у Х.

"Я розмовляв з президентом Зеленським сьогодні вдень (30 квітня, - ред.). Україна продемонструвала свою відданість миру. Росія повинна сісти за стіл переговорів з доброю волею", – йдеться в дописі.



Карні зазначив, що з нетерпінням чекає можливості вітати президента Зеленського на саміті G7 у Кананаскісі, Альберта, цього літа.



"Канада продовжуватиме наші зусилля серед союзників, щоб забезпечити свободу, мир і безпеку для України", - запевнив Карні.

Він додав, що "ця війна має закінчитися".

Нагадаємо, У середу, 30 квітня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канадським премʼєр-міністром Марком Карні. Говорили про санкції проти РФ та ППО для України.

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