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Новини Новий прем’єр Канади Карні Тарифна війна між США та Канадою
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Канада вестиме торгові переговори з Трампом на своїх умовах, - прем’єр Карні

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив, що його країна заслуговує на повагу з боку США і буде вести переговори з президентом Дональдом Трампом про торгівлю та безпеку "на своїх умовах".

Про це Карні сказав в інтервʼю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Він допустив переговори з Трампом, зокрема щодо торгівлі, але наголосив, що вони будуть "на наших умовах, а не на їхніх".

"Ми маємо налагодити партнерство, економічне та безпекове партнерство. Воно буде дуже відрізнятися від того, що ми мали в минулому", - зауважив Карні.

Карні заявив, що відвідає Вашингтон лише тоді, коли будуть "серйозні переговори", що поважатимуть суверенітет Канади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Канади Карні про мита США: Системи глобальної торгівлі більше не існує

Він також нагадав, що Канада є "найбільшим клієнтом для понад 40 штатів" США.

"Не забувайте, що ми постачаємо їм (США. – Ред.) життєво необхідну енергію. Не забувайте, що ми постачаємо їхнім фермерам практично всі добрива. Ми заслуговуємо на повагу. Ми очікуємо поваги та впевнені, що з часом її знову отримаємо, і тоді ми зможемо вести ці переговори", - додав канадський премʼєр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада готова негайно розпочати діалог зі США щодо мит, - Карні

Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

Американські тарифи також торкнулися України — на її товари США введуть 10-відсоткові мита.

Китай оголосив, що запровадить 34-відсоткові мита на всі американські товари у відповідь.

Водночас у Міністерстві економіки України вважають, що є шанси домовитись зі США про інші умови торгівлі. Крім того, міністерка економіки Юлія Свириденко запевнила, що мито від США не вплине на курс валют чи ціни на продукти в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про Канаду: "Одна з наймерзенніших країн, з якими я мав справу"

Автор: 

Канада (2194) США (22925) Трамп Дональд (5740) Карні Марк (19)


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Топ коментарі
+6
того рудого полупокера ніхто вже не сприймає всерйоз і не боїться.
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29.04.2025 20:35
+2
вчиться у китаю!
в сща, з першого квітня, полки пусті, ціни підскочили до небес, бо вся битовуха в сша, саме з китаю.
порти простоюють. дальнобійники гризуть баранки.
великі моли опустіли.
інтернет магазини закриваються.
маленький та середній бізнес банкрутує.
100 днів мага! реднеки у захваті?
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29.04.2025 20:35
+1
Отсосёт и помолодеет. Трамп.
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29.04.2025 20:37
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Які торгові переговори? На яких своїх умовах? Пʼятдесят першого штату?
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29.04.2025 20:28 Відповісти
Він допустив переговори з Трампом, зокрема щодо торгівлі, але наголосив, що вони будуть "на наших умовах, а не на їхніх".
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29.04.2025 20:31 Відповісти
я теж так буває на одразу на заголовок реагую))
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29.04.2025 20:32 Відповісти
Ти довбень?
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29.04.2025 20:40 Відповісти
Бойовий! - а як Трамп візьме його за грудки?
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29.04.2025 20:32 Відповісти
того рудого полупокера ніхто вже не сприймає всерйоз і не боїться.
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29.04.2025 20:35 Відповісти
Отсосёт и помолодеет. Трамп.
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29.04.2025 20:37 Відповісти
вчиться у китаю!
в сща, з першого квітня, полки пусті, ціни підскочили до небес, бо вся битовуха в сша, саме з китаю.
порти простоюють. дальнобійники гризуть баранки.
великі моли опустіли.
інтернет магазини закриваються.
маленький та середній бізнес банкрутує.
100 днів мага! реднеки у захваті?
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29.04.2025 20:35 Відповісти
Це такій вишуканий жарт чи що?
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29.04.2025 20:42 Відповісти
а сша знають?
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29.04.2025 20:51 Відповісти
А незабаром новий вражай кукурудзи. Цікаво скільки фермерів шо голосували за Трупа сбанкрутує через аідмову канадців він дряного віскаря з сша?
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29.04.2025 20:53 Відповісти
Полки пусті? Ви вже пишете,як москалі.
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29.04.2025 20:55 Відповісти
У меня есть предложение. Пускай Канада представит себе что у нее граница со страной у которой самая большая и современная армия в мире, составит соответствующий военный бюджет необходимый для обороны, и потом вычтет из этой суммы то что она тратит на оборону сейчас.
Это и есть ежегодная субсидия от Америки, помимо Нафта и прочей фигни.
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29.04.2025 20:39 Відповісти
Від кого захищатися Канаді?
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29.04.2025 21:35 Відповісти
Тарифні погрози Трампа можуть підштовхнути Канаду до більшої торгівлі з Китаєм. У жовтні 2024 року Канада запровадила 100-відсоткові мита на електромобілі китайського виробництва, приєднавшись до аналогічної політики США. Оттава також ввела 25-відсотковий додатковий податок на алюміній і сталь з Китаю.

Тим не менш, китайський уряд заявив, що відкритий для обговорення більш широких торговельних зв'язків з Канадою.

Це просто план Трампа зробити Китай знову великим, а не США.
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29.04.2025 20:43 Відповісти
Трамп у день парламентських виборів у Канаді знов взявся за своє. Він заявив, що межа між США та Канада була проведена штучно, і що Америка більше не може субсидувати її «сотнями мільярдів доларів на рік, які ми витрачали в минулому».

«Це не має сенсу, якщо Канада Америка більше е є штатом!», - написав Трамп.

Він побажав канадцям успіхів, та обрати того, «має силу і мудрість зменшити ваші податки вдвічі, безплатно збільшити вашу військову міць до найвищого рівня у світі, отримати ваші автомобілі, сталь, алюміній, пиломатеріали, енергетику та всі інші підприємства, вчетверо більші за розміром, з нульовими тарифами чи податками, якщо Канада стане омріяним 51-м штатом Сполучених Штатів Америки».
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29.04.2025 20:50 Відповісти
Марк Карні є прихильником допомоги Україні, і раніше заявляв, що продовжувати курс попереднього уряду у цьому напрямку.
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29.04.2025 20:53 Відповісти
Вибори в парламент відбулися на тлі торговельної війни Трампа та його погроз анексувати Канаду.

На початку року аналітики прогнозували перемогу консерваторів під проводом П'єра Полієвра, але після повернення Трампа до влади настрої виборців різко змінилися.

Як зазначає AFP, зміни в зовнішній політиці США обурили канадців і зробили відносини з Америкою одним із головних питань виборчої кампанії.

Ця тема стала ключовою у риториці Марка Карні, який у березні змінив Трюдо на посаді прем'єра. Зокрема, він пообіцяв розширити коло зовнішньоторговельних партнерів Канади, щоб зменшити залежність країни від США.

Він категорично відкинув погрози Трампа .
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29.04.2025 20:56 Відповісти


Підсумок торгівлі Канадою

Загальний обсяг торгівлі товарами США з Канадою у 2024 році становив приблизно 762,1 мільярда доларів.
Експорт американських товарів до Канади у 2024 році становив 349,4 мільярда доларів, що на 1,4 відсотка (5,0 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році. Імпорт американських товарів з Канади у 2024 році склав 412,7 мільярда доларів, що на 1,4 відсотка (5,9 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році. Дефіцит торгівлі товарами США з Канадою у 2024 році становив 63,3 мільярда доларів, що на 1,4 відсотка менше (926,9 мільйона доларів) порівняно з 2023 роком.

Торгівля послугами з Канадою (експорт та імпорт) у 2023 році становила приблизно $140,3 млрд. Експорт послуг становив $86,0 млрд; Імпорт послуг становив $54,3 млрд. Профіцит торгівлі послугами США з Канадою у 2023 році становив $31,7 млрд.
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29.04.2025 21:13 Відповісти
Трамп мабуть тому такий червонопикий що отримує ляпас за ляпасом.
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29.04.2025 21:15 Відповісти
Останні десятиріччя Америкою правили або мавпи, або пітекантропи. Що від них можна ще чекати та вимагати доброго? І де та ната обісрата? У погану канаву разом з ооной злиті на радість тоталітарним пацюкам
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29.04.2025 21:26 Відповісти
 
 