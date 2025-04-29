Канада вестиме торгові переговори з Трампом на своїх умовах, - прем’єр Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив, що його країна заслуговує на повагу з боку США і буде вести переговори з президентом Дональдом Трампом про торгівлю та безпеку "на своїх умовах".

Про це Карні сказав в інтервʼю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Він допустив переговори з Трампом, зокрема щодо торгівлі, але наголосив, що вони будуть "на наших умовах, а не на їхніх".

"Ми маємо налагодити партнерство, економічне та безпекове партнерство. Воно буде дуже відрізнятися від того, що ми мали в минулому", - зауважив Карні.

Карні заявив, що відвідає Вашингтон лише тоді, коли будуть "серйозні переговори", що поважатимуть суверенітет Канади.

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Він також нагадав, що Канада є "найбільшим клієнтом для понад 40 штатів" США.

"Не забувайте, що ми постачаємо їм (США. – Ред.) життєво необхідну енергію. Не забувайте, що ми постачаємо їхнім фермерам практично всі добрива. Ми заслуговуємо на повагу. Ми очікуємо поваги та впевнені, що з часом її знову отримаємо, і тоді ми зможемо вести ці переговори", - додав канадський премʼєр.

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Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

Американські тарифи також торкнулися України — на її товари США введуть 10-відсоткові мита.

Китай оголосив, що запровадить 34-відсоткові мита на всі американські товари у відповідь.

Водночас у Міністерстві економіки України вважають, що є шанси домовитись зі США про інші умови торгівлі. Крім того, міністерка економіки Юлія Свириденко запевнила, що мито від США не вплине на курс валют чи ціни на продукти в Україні.

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