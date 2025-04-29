Канада вестиме торгові переговори з Трампом на своїх умовах, - прем’єр Карні
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив, що його країна заслуговує на повагу з боку США і буде вести переговори з президентом Дональдом Трампом про торгівлю та безпеку "на своїх умовах".
Про це Карні сказав в інтервʼю BBC, інформує Цензор.НЕТ.
Він допустив переговори з Трампом, зокрема щодо торгівлі, але наголосив, що вони будуть "на наших умовах, а не на їхніх".
"Ми маємо налагодити партнерство, економічне та безпекове партнерство. Воно буде дуже відрізнятися від того, що ми мали в минулому", - зауважив Карні.
Карні заявив, що відвідає Вашингтон лише тоді, коли будуть "серйозні переговори", що поважатимуть суверенітет Канади.
Він також нагадав, що Канада є "найбільшим клієнтом для понад 40 штатів" США.
"Не забувайте, що ми постачаємо їм (США. – Ред.) життєво необхідну енергію. Не забувайте, що ми постачаємо їхнім фермерам практично всі добрива. Ми заслуговуємо на повагу. Ми очікуємо поваги та впевнені, що з часом її знову отримаємо, і тоді ми зможемо вести ці переговори", - додав канадський премʼєр.
Трамп запровадив тарифи
Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.
Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.
Американські тарифи також торкнулися України — на її товари США введуть 10-відсоткові мита.
Китай оголосив, що запровадить 34-відсоткові мита на всі американські товари у відповідь.
Водночас у Міністерстві економіки України вважають, що є шанси домовитись зі США про інші умови торгівлі. Крім того, міністерка економіки Юлія Свириденко запевнила, що мито від США не вплине на курс валют чи ціни на продукти в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в сща, з першого квітня, полки пусті, ціни підскочили до небес, бо вся битовуха в сша, саме з китаю.
порти простоюють. дальнобійники гризуть баранки.
великі моли опустіли.
інтернет магазини закриваються.
маленький та середній бізнес банкрутує.
100 днів мага! реднеки у захваті?
Это и есть ежегодная субсидия от Америки, помимо Нафта и прочей фигни.
Тим не менш, китайський уряд заявив, що відкритий для обговорення більш широких торговельних зв'язків з Канадою.
Це просто план Трампа зробити Китай знову великим, а не США.
«Це не має сенсу, якщо Канада Америка більше е є штатом!», - написав Трамп.
Він побажав канадцям успіхів, та обрати того, «має силу і мудрість зменшити ваші податки вдвічі, безплатно збільшити вашу військову міць до найвищого рівня у світі, отримати ваші автомобілі, сталь, алюміній, пиломатеріали, енергетику та всі інші підприємства, вчетверо більші за розміром, з нульовими тарифами чи податками, якщо Канада стане омріяним 51-м штатом Сполучених Штатів Америки».
На початку року аналітики прогнозували перемогу консерваторів під проводом П'єра Полієвра, але після повернення Трампа до влади настрої виборців різко змінилися.
Як зазначає AFP, зміни в зовнішній політиці США обурили канадців і зробили відносини з Америкою одним із головних питань виборчої кампанії.
Ця тема стала ключовою у риториці Марка Карні, який у березні змінив Трюдо на посаді прем'єра. Зокрема, він пообіцяв розширити коло зовнішньоторговельних партнерів Канади, щоб зменшити залежність країни від США.
Він категорично відкинув погрози Трампа .
Підсумок торгівлі Канадою
Загальний обсяг торгівлі товарами США з Канадою у 2024 році становив приблизно 762,1 мільярда доларів.
Експорт американських товарів до Канади у 2024 році становив 349,4 мільярда доларів, що на 1,4 відсотка (5,0 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році. Імпорт американських товарів з Канади у 2024 році склав 412,7 мільярда доларів, що на 1,4 відсотка (5,9 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році. Дефіцит торгівлі товарами США з Канадою у 2024 році становив 63,3 мільярда доларів, що на 1,4 відсотка менше (926,9 мільйона доларів) порівняно з 2023 роком.
Торгівля послугами з Канадою (експорт та імпорт) у 2023 році становила приблизно $140,3 млрд. Експорт послуг становив $86,0 млрд; Імпорт послуг становив $54,3 млрд. Профіцит торгівлі послугами США з Канадою у 2023 році становив $31,7 млрд.