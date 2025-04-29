Канада будет вести торговые переговоры с Трампом на своих условиях, - премьер Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни после победы своей Либеральной партии на выборах заявил, что его страна заслуживает уважения со стороны США и будет вести переговоры с президентом Дональдом Трампом о торговле и безопасности "на своих условиях".
Об этом Карни сказал в интервью BBC, информирует Цензор.НЕТ.
Он допустил переговоры с Трампом, в частности - по торговле, но подчеркнул, что они будут "на наших условиях, а не на их".
"Мы должны наладить партнерство, экономическое и безопасностное партнерство. Оно будет очень отличаться от того, что мы имели в прошлом", - отметил Карни.
Карни заявил, что посетит Вашингтон только тогда, когда будут "серьезные переговоры", которые будут уважать суверенитет Канады.
Он также напомнил, что Канада является "крупнейшим клиентом для более 40 штатов" США.
"Не забывайте, что мы поставляем им (США. - Ред.) жизненно необходимую энергию. Не забывайте, что мы поставляем их фермерам практически все удобрения. Мы заслуживаем уважения. Мы ожидаем уважения и уверены, что со временем его снова получим, и тогда мы сможем вести эти переговоры", - добавил канадский премьер.
Трамп ввел тарифы
Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.
Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.
Американские тарифы также коснулись Украины - на ее товары США введут 10-процентные пошлины.
Китай объявил, что введет 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ.
В то же время в Министерстве экономики Украины считают, что есть шансы договориться с США о других условиях торговли. Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко заверила, что пошлина от США не повлияет на курс валют или цены на продукты в Украине.
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в сща, з першого квітня, полки пусті, ціни підскочили до небес, бо вся битовуха в сша, саме з китаю.
порти простоюють. дальнобійники гризуть баранки.
великі моли опустіли.
інтернет магазини закриваються.
маленький та середній бізнес банкрутує.
100 днів мага! реднеки у захваті?
Это и есть ежегодная субсидия от Америки, помимо Нафта и прочей фигни.
Тим не менш, китайський уряд заявив, що відкритий для обговорення більш широких торговельних зв'язків з Канадою.
Це просто план Трампа зробити Китай знову великим, а не США.
«Це не має сенсу, якщо Канада Америка більше е є штатом!», - написав Трамп.
Він побажав канадцям успіхів, та обрати того, «має силу і мудрість зменшити ваші податки вдвічі, безплатно збільшити вашу військову міць до найвищого рівня у світі, отримати ваші автомобілі, сталь, алюміній, пиломатеріали, енергетику та всі інші підприємства, вчетверо більші за розміром, з нульовими тарифами чи податками, якщо Канада стане омріяним 51-м штатом Сполучених Штатів Америки».
На початку року аналітики прогнозували перемогу консерваторів під проводом П'єра Полієвра, але після повернення Трампа до влади настрої виборців різко змінилися.
Як зазначає AFP, зміни в зовнішній політиці США обурили канадців і зробили відносини з Америкою одним із головних питань виборчої кампанії.
Ця тема стала ключовою у риториці Марка Карні, який у березні змінив Трюдо на посаді прем'єра. Зокрема, він пообіцяв розширити коло зовнішньоторговельних партнерів Канади, щоб зменшити залежність країни від США.
Він категорично відкинув погрози Трампа .
Підсумок торгівлі Канадою
Загальний обсяг торгівлі товарами США з Канадою у 2024 році становив приблизно 762,1 мільярда доларів.
Експорт американських товарів до Канади у 2024 році становив 349,4 мільярда доларів, що на 1,4 відсотка (5,0 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році. Імпорт американських товарів з Канади у 2024 році склав 412,7 мільярда доларів, що на 1,4 відсотка (5,9 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році. Дефіцит торгівлі товарами США з Канадою у 2024 році становив 63,3 мільярда доларів, що на 1,4 відсотка менше (926,9 мільйона доларів) порівняно з 2023 роком.
Торгівля послугами з Канадою (експорт та імпорт) у 2023 році становила приблизно $140,3 млрд. Експорт послуг становив $86,0 млрд; Імпорт послуг становив $54,3 млрд. Профіцит торгівлі послугами США з Канадою у 2023 році становив $31,7 млрд.