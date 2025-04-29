Канада будет вести торговые переговоры с Трампом на своих условиях, - премьер Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни после победы своей Либеральной партии на выборах заявил, что его страна заслуживает уважения со стороны США и будет вести переговоры с президентом Дональдом Трампом о торговле и безопасности "на своих условиях".

Об этом Карни сказал в интервью BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Он допустил переговоры с Трампом, в частности - по торговле, но подчеркнул, что они будут "на наших условиях, а не на их".

"Мы должны наладить партнерство, экономическое и безопасностное партнерство. Оно будет очень отличаться от того, что мы имели в прошлом", - отметил Карни.

Карни заявил, что посетит Вашингтон только тогда, когда будут "серьезные переговоры", которые будут уважать суверенитет Канады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Канады Карни о пошлинах США: Системы глобальной торговли больше не существует

Он также напомнил, что Канада является "крупнейшим клиентом для более 40 штатов" США.

"Не забывайте, что мы поставляем им (США. - Ред.) жизненно необходимую энергию. Не забывайте, что мы поставляем их фермерам практически все удобрения. Мы заслуживаем уважения. Мы ожидаем уважения и уверены, что со временем его снова получим, и тогда мы сможем вести эти переговоры", - добавил канадский премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада готова немедленно начать диалог с США по пошлинам, - Карни

Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Американские тарифы также коснулись Украины - на ее товары США введут 10-процентные пошлины.

Китай объявил, что введет 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ.

В то же время в Министерстве экономики Украины считают, что есть шансы договориться с США о других условиях торговли. Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко заверила, что пошлина от США не повлияет на курс валют или цены на продукты в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о Канаде: "Одна из самых мерзких стран, с которыми я имел дело"