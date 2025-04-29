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Новости Новый премьер Канады Карни Тарифная война между США и Канадой
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Канада будет вести торговые переговоры с Трампом на своих условиях, - премьер Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни после победы своей Либеральной партии на выборах заявил, что его страна заслуживает уважения со стороны США и будет вести переговоры с президентом Дональдом Трампом о торговле и безопасности "на своих условиях".

Об этом Карни сказал в интервью BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Он допустил переговоры с Трампом, в частности - по торговле, но подчеркнул, что они будут "на наших условиях, а не на их".

"Мы должны наладить партнерство, экономическое и безопасностное партнерство. Оно будет очень отличаться от того, что мы имели в прошлом", - отметил Карни.

Карни заявил, что посетит Вашингтон только тогда, когда будут "серьезные переговоры", которые будут уважать суверенитет Канады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Канады Карни о пошлинах США: Системы глобальной торговли больше не существует

Он также напомнил, что Канада является "крупнейшим клиентом для более 40 штатов" США.

"Не забывайте, что мы поставляем им (США. - Ред.) жизненно необходимую энергию. Не забывайте, что мы поставляем их фермерам практически все удобрения. Мы заслуживаем уважения. Мы ожидаем уважения и уверены, что со временем его снова получим, и тогда мы сможем вести эти переговоры", - добавил канадский премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада готова немедленно начать диалог с США по пошлинам, - Карни

Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Американские тарифы также коснулись Украины - на ее товары США введут 10-процентные пошлины.

Китай объявил, что введет 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ.

В то же время в Министерстве экономики Украины считают, что есть шансы договориться с США о других условиях торговли. Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко заверила, что пошлина от США не повлияет на курс валют или цены на продукты в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о Канаде: "Одна из самых мерзких стран, с которыми я имел дело"

Автор: 

Канада (2083) США (26743) Трамп Дональд (5320) Карни Марк (18)


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Топ комментарии
+7
того рудого полупокера ніхто вже не сприймає всерйоз і не боїться.
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29.04.2025 20:35
+4
вчиться у китаю!
в сща, з першого квітня, полки пусті, ціни підскочили до небес, бо вся битовуха в сша, саме з китаю.
порти простоюють. дальнобійники гризуть баранки.
великі моли опустіли.
інтернет магазини закриваються.
маленький та середній бізнес банкрутує.
100 днів мага! реднеки у захваті?
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29.04.2025 20:35
+1
Отсосёт и помолодеет. Трамп.
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29.04.2025 20:37
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Які торгові переговори? На яких своїх умовах? Пʼятдесят першого штату?
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29.04.2025 20:28 Ответить
Він допустив переговори з Трампом, зокрема щодо торгівлі, але наголосив, що вони будуть "на наших умовах, а не на їхніх".
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29.04.2025 20:31 Ответить
я теж так буває на одразу на заголовок реагую))
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29.04.2025 20:32 Ответить
Ти довбень?
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29.04.2025 20:40 Ответить
Бойовий! - а як Трамп візьме його за грудки?
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29.04.2025 20:32 Ответить
того рудого полупокера ніхто вже не сприймає всерйоз і не боїться.
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29.04.2025 20:35 Ответить
Отсосёт и помолодеет. Трамп.
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29.04.2025 20:37 Ответить
вчиться у китаю!
в сща, з першого квітня, полки пусті, ціни підскочили до небес, бо вся битовуха в сша, саме з китаю.
порти простоюють. дальнобійники гризуть баранки.
великі моли опустіли.
інтернет магазини закриваються.
маленький та середній бізнес банкрутує.
100 днів мага! реднеки у захваті?
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29.04.2025 20:35 Ответить
Це такій вишуканий жарт чи що?
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29.04.2025 20:42 Ответить
а сша знають?
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29.04.2025 20:51 Ответить
А незабаром новий вражай кукурудзи. Цікаво скільки фермерів шо голосували за Трупа сбанкрутує через аідмову канадців він дряного віскаря з сша?
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29.04.2025 20:53 Ответить
Полки пусті? Ви вже пишете,як москалі.
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29.04.2025 20:55 Ответить
У меня есть предложение. Пускай Канада представит себе что у нее граница со страной у которой самая большая и современная армия в мире, составит соответствующий военный бюджет необходимый для обороны, и потом вычтет из этой суммы то что она тратит на оборону сейчас.
Это и есть ежегодная субсидия от Америки, помимо Нафта и прочей фигни.
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29.04.2025 20:39 Ответить
Від кого захищатися Канаді?
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29.04.2025 21:35 Ответить
Тарифні погрози Трампа можуть підштовхнути Канаду до більшої торгівлі з Китаєм. У жовтні 2024 року Канада запровадила 100-відсоткові мита на електромобілі китайського виробництва, приєднавшись до аналогічної політики США. Оттава також ввела 25-відсотковий додатковий податок на алюміній і сталь з Китаю.

Тим не менш, китайський уряд заявив, що відкритий для обговорення більш широких торговельних зв'язків з Канадою.

Це просто план Трампа зробити Китай знову великим, а не США.
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29.04.2025 20:43 Ответить
Трамп у день парламентських виборів у Канаді знов взявся за своє. Він заявив, що межа між США та Канада була проведена штучно, і що Америка більше не може субсидувати її «сотнями мільярдів доларів на рік, які ми витрачали в минулому».

«Це не має сенсу, якщо Канада Америка більше е є штатом!», - написав Трамп.

Він побажав канадцям успіхів, та обрати того, «має силу і мудрість зменшити ваші податки вдвічі, безплатно збільшити вашу військову міць до найвищого рівня у світі, отримати ваші автомобілі, сталь, алюміній, пиломатеріали, енергетику та всі інші підприємства, вчетверо більші за розміром, з нульовими тарифами чи податками, якщо Канада стане омріяним 51-м штатом Сполучених Штатів Америки».
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29.04.2025 20:50 Ответить
Марк Карні є прихильником допомоги Україні, і раніше заявляв, що продовжувати курс попереднього уряду у цьому напрямку.
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29.04.2025 20:53 Ответить
Вибори в парламент відбулися на тлі торговельної війни Трампа та його погроз анексувати Канаду.

На початку року аналітики прогнозували перемогу консерваторів під проводом П'єра Полієвра, але після повернення Трампа до влади настрої виборців різко змінилися.

Як зазначає AFP, зміни в зовнішній політиці США обурили канадців і зробили відносини з Америкою одним із головних питань виборчої кампанії.

Ця тема стала ключовою у риториці Марка Карні, який у березні змінив Трюдо на посаді прем'єра. Зокрема, він пообіцяв розширити коло зовнішньоторговельних партнерів Канади, щоб зменшити залежність країни від США.

Він категорично відкинув погрози Трампа .
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29.04.2025 20:56 Ответить


Підсумок торгівлі Канадою

Загальний обсяг торгівлі товарами США з Канадою у 2024 році становив приблизно 762,1 мільярда доларів.
Експорт американських товарів до Канади у 2024 році становив 349,4 мільярда доларів, що на 1,4 відсотка (5,0 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році. Імпорт американських товарів з Канади у 2024 році склав 412,7 мільярда доларів, що на 1,4 відсотка (5,9 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році. Дефіцит торгівлі товарами США з Канадою у 2024 році становив 63,3 мільярда доларів, що на 1,4 відсотка менше (926,9 мільйона доларів) порівняно з 2023 роком.

Торгівля послугами з Канадою (експорт та імпорт) у 2023 році становила приблизно $140,3 млрд. Експорт послуг становив $86,0 млрд; Імпорт послуг становив $54,3 млрд. Профіцит торгівлі послугами США з Канадою у 2023 році становив $31,7 млрд.
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29.04.2025 21:13 Ответить
Трамп мабуть тому такий червонопикий що отримує ляпас за ляпасом.
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29.04.2025 21:15 Ответить
Останні десятиріччя Америкою правили або мавпи, або пітекантропи. Що від них можна ще чекати та вимагати доброго? І де та ната обісрата? У погану канаву разом з ооной злиті на радість тоталітарним пацюкам
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29.04.2025 21:26 Ответить
 
 