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Новости переговоры с РФ
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Россия должна сесть за стол переговоров с Украиной добровольно, - Карни

Карни о переговорах с РФ

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной. Он также подтвердил поддержку Украины и анонсировал встречу с Зеленским на саммите G7.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Карни написал в Х.

"Я разговаривал с президентом Зеленским сегодня днем (30 апреля, - ред.). Украина продемонстрировала свою приверженность миру. Россия должна сесть за стол переговоров по доброй воле", - говорится в заметке.

Карни отметил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Зеленского на саммите G7 в Кананаскисе, Альберта, этим летом.

"Канада будет продолжать наши усилия среди союзников, чтобы обеспечить свободу, мир и безопасность для Украины", - заверил Карни.

Он добавил, что "эта война должна закончиться".

Напомним, в среду, 30 апреля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канадским премьер-министром Марком Карни. Говорили о санкциях против РФ и ПВО для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада будет вести торговые переговоры с Трампом на своих условиях, - премьер Карни

Автор: 

россия (95629) переговоры с Россией (980) Карни Марк (20)


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Топ комментарии
+11
"Росія повинна сісти за стіл переговорів з доброю волею" Джерело: https://censor.net/ua/n3549785

З "доброї" волі московити можуть лише ламати, вбивати, катувати, грабувати, руйтувати, ґвалтувати і пиячити та бити байдики. Все решта - тільки під примусом або через страх. Вчіть історію та їхній фолькльор.
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01.05.2025 07:33
+8
Путінська Параша повинна сісти за стіл перемовин примусово, як колись гітлірівська Німетччина та імператорська Японія.
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01.05.2025 07:35
+4
Щоб вона сіла недобровільно - треба, щоб примушувалка виросла у когось.
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01.05.2025 07:35
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"Росія повинна сісти за стіл переговорів з доброю волею" Джерело: https://censor.net/ua/n3549785

З "доброї" волі московити можуть лише ламати, вбивати, катувати, грабувати, руйтувати, ґвалтувати і пиячити та бити байдики. Все решта - тільки під примусом або через страх. Вчіть історію та їхній фолькльор.
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01.05.2025 07:33 Ответить
Путінська Параша повинна сісти за стіл перемовин примусово, як колись гітлірівська Німетччина та імператорська Японія.
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01.05.2025 07:35 Ответить
Щоб вона сіла недобровільно - треба, щоб примушувалка виросла у когось.
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01.05.2025 07:35 Ответить
******* є надійним способом покращувати добру волю до перемовин.
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01.05.2025 07:39 Ответить
Черговий наївний.
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01.05.2025 07:41 Ответить
Премʼєр-міністр Канади Марк Карні зараз дуже зайнятий, ще й міністрів не назначив, домовляється кого взяти в каоліцію і як обʼєднати провінції ( Альберта може провести референдум про приєднання до США).
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01.05.2025 07:42 Ответить
Через день після того, як канадські ліберали отримали четвертий мандат поспіль, уряд Альберти представив законопроект, який полегшить початок референдуму, в тому числі про відокремлення від Канади.
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01.05.2025 07:49 Ответить
Яка причина сепаратизму?
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01.05.2025 08:22 Ответить
Основна проблема, що впливає на сепаратистські настрої є фіскальна політика Канади, особливо в тому, що стосується енергетичної галузі.
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01.05.2025 08:41 Ответить
чого всі так бажають цих перемовин!?

ну скаже кацап - "хочу всю Україну" і на цьому перемовини закінчаться
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01.05.2025 07:44 Ответить
Нельзя премьер-министру говорить такие глупости, добрая воля и быдлостан это несовместимые

вещи!

Эту крысу нужно только загнать в угол, чтобы она перестала кусаться.
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01.05.2025 07:45 Ответить
Та вже осторчтіли з своїм Трампом ,росія має сісти за стіл переговорів ? росія має припинити війну і це може зробити кривавий рашись кий виродок за 24 гоини в нього вся повнота влади.
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01.05.2025 07:52 Ответить
Хтось казав, що добре слово та пістолет разом переконливіше, ніж просто добре слово.
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01.05.2025 08:26 Ответить
Після сісти повинна бути крапка
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01.05.2025 09:00 Ответить
 
 