Россия должна сесть за стол переговоров с Украиной добровольно, - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной. Он также подтвердил поддержку Украины и анонсировал встречу с Зеленским на саммите G7.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Карни написал в Х.

"Я разговаривал с президентом Зеленским сегодня днем (30 апреля, - ред.). Украина продемонстрировала свою приверженность миру. Россия должна сесть за стол переговоров по доброй воле", - говорится в заметке.



Карни отметил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Зеленского на саммите G7 в Кананаскисе, Альберта, этим летом.



"Канада будет продолжать наши усилия среди союзников, чтобы обеспечить свободу, мир и безопасность для Украины", - заверил Карни.

Он добавил, что "эта война должна закончиться".

Напомним, в среду, 30 апреля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канадским премьер-министром Марком Карни. Говорили о санкциях против РФ и ПВО для Украины.

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