Россия должна сесть за стол переговоров с Украиной добровольно, - Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной. Он также подтвердил поддержку Украины и анонсировал встречу с Зеленским на саммите G7.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Карни написал в Х.
"Я разговаривал с президентом Зеленским сегодня днем (30 апреля, - ред.). Украина продемонстрировала свою приверженность миру. Россия должна сесть за стол переговоров по доброй воле", - говорится в заметке.
Карни отметил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Зеленского на саммите G7 в Кананаскисе, Альберта, этим летом.
"Канада будет продолжать наши усилия среди союзников, чтобы обеспечить свободу, мир и безопасность для Украины", - заверил Карни.
Он добавил, что "эта война должна закончиться".
Напомним, в среду, 30 апреля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канадским премьер-министром Марком Карни. Говорили о санкциях против РФ и ПВО для Украины.
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З "доброї" волі московити можуть лише ламати, вбивати, катувати, грабувати, руйтувати, ґвалтувати і пиячити та бити байдики. Все решта - тільки під примусом або через страх. Вчіть історію та їхній фолькльор.
ну скаже кацап - "хочу всю Україну" і на цьому перемовини закінчаться
вещи!
Эту крысу нужно только загнать в угол, чтобы она перестала кусаться.