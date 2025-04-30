Зеленский поговорил с премьером Канады Карни: речь шла о санкциях против РФ и ПВО для Украины

В среду, 30 апреля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канадским премьер-министром Марком Карни.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорил с Марком Карни, премьером Канады, - его партия победила на выборах. Я поздравил премьер-министра с этой победой, и уверен, что наши отношения с Канадой будут и в дальнейшем крепкими. Сейчас Канада председательствует в "Группе семи". Мы обсудили наше взаимодействие на этой площадке, я благодарен за готовность работать с нами на уровне G7. Очень ценим всю поддержку, которую Канада и канадцы оказывают Украине, нашему государству, нашим людям", - рассказал Зеленский.

Также, по словам главы государства, он обсудил с канадским премьером санкции против России, усиление противовоздушной обороны Украины и дипломатию и коммуникацию с ключевыми партнерами.

"Договорились, что сильные санкции за войну против агрессора и в дальнейшем нужны. Говорили и о ПВО для Украины, о дипломатии и коммуникации с ключевыми партнерами. Я пригласил премьер-министра Карни посетить Украину - Киев. Не сомневаюсь, что лидерство Канады в защите международного права будет и в дальнейшем ощущаться", - добавил президент.

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