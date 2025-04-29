Зеленский поздравил Карни и Либеральную партию с победой на выборах в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Марка Карни и Либеральную партию Канады с победой на федеральных выборах, которые состоялись в понедельник.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил важность тесных украинско-канадских связей и поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Канады.

"Украина глубоко ценит наши тесные связи с Канадой и неизменную поддержку со стороны канадского народа. Мы искренне благодарны за принципиальное лидерство Канады в поддержке Украины: от военной, финансовой и гуманитарной помощи до введения санкций против России", - написал глава государства.

Зеленский также выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерства между Украиной и Канадой, основанного на общих ценностях мира, справедливости и безопасности.

По последним результатам выборов, Либеральная партия под руководством Карни получила 43,5% голосов, тогда как Консервативная партия получила 41%.

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