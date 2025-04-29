Зеленський привітав Карні та Ліберальну партію з перемогою на виборах у Канаді
Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Карні та Ліберальну партію Канади з перемогою на федеральних виборах, що відбулися у понеділок.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський наголосив на важливості тісних українсько-канадських зв’язків і подякував за незмінну підтримку з боку Канади.
"Україна глибоко цінує наші тісні зв'язки з Канадою та незмінну підтримку з боку канадського народу. Ми щиро вдячні за принципове лідерство Канади в підтримці України: від військової, фінансової та гуманітарної допомоги до запровадження санкцій проти Росії", - написав глава держави.
Зеленський також висловив упевненість у подальшому зміцненні партнерства між Україною та Канадою, заснованого на спільних цінностях миру, справедливості та безпеки.
За останніми результатами виборів, Ліберальна партія під проводом Карні здобула 43,5% голосів, тоді як Консервативна партія отримала 41%.
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