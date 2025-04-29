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Новини Дострокові вибори в Канаді
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Зеленський привітав Карні та Ліберальну партію з перемогою на виборах у Канаді

Зеленський про результати зустрічі на коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Карні та Ліберальну партію Канади з перемогою на федеральних виборах, що відбулися у понеділок.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив на важливості тісних українсько-канадських зв’язків і подякував за незмінну підтримку з боку Канади.

"Україна глибоко цінує наші тісні зв'язки з Канадою та незмінну підтримку з боку канадського народу. Ми щиро вдячні за принципове лідерство Канади в підтримці України: від військової, фінансової та гуманітарної допомоги до запровадження санкцій проти Росії", - написав глава держави.

Зеленський також висловив упевненість у подальшому зміцненні партнерства між Україною та Канадою, заснованого на спільних цінностях миру, справедливості та безпеки.

За останніми результатами виборів, Ліберальна партія під проводом Карні здобула 43,5% голосів, тоді як Консервативна партія отримала 41%.

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Автор: 

вибори (6690) Зеленський Володимир (23892) Канада (2194) Карні Марк (17)


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Всіх вітає ,все підписую , виступає на піаніно грає. От вже і талант.
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29.04.2025 12:38 Відповісти
А по- твоєму не повинен був вітати?
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29.04.2025 12:48 Відповісти
Хтось має після піаніно підписувати і вітати, а хтось має на форумі це з сарказмом коментувати. Головне щоб відповідна фамілія була у новині, а там вже привід знайдеться. Це ж як ганчірка у кориді.
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29.04.2025 13:18 Відповісти
І вибачається. За все. Але не перед українцями.
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29.04.2025 13:06 Відповісти
 
 