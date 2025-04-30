Зеленський поговорив з прем’єром Канади Карні: йшлося про санкції проти РФ та ППО для України

У середу, 30 квітня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канадським премʼєр-міністром Марком Карні.

Про це глва держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорив із Марком Карні, прем’єром Канади, – його партія перемогла на виборах. Я привітав прем’єр-міністра із цією перемогою, і впевнений, що наші відносини з Канадою будуть і надалі міцними. Зараз Канада головує в "Групі семи". Ми обговорили нашу взаємодію на цьому майданчику, я вдячний за готовність працювати з нами на рівні G7. Дуже цінуємо всю підтримку, яку Канада й канадійці надають Україні, нашій державі, нашим людям", - розповів Зеленський.

Також, за словами очільника держави, він обговорив з канадським прем'єром санкції проти Росії, посилення протиповітряної оборони України та дипломатію та комунікацію з ключовими партнерами.

"Домовилися, що сильні санкції за війну проти агресора й надалі потрібні. Говорили й про ППО для України, про дипломатію та комунікацію з ключовими партнерами. Я запросив прем’єр-міністра Карні відвідати Україну – Київ. Не сумніваюсь, що лідерство Канади в захисті міжнародного права буде й надалі відчуватись", - додав президент.

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