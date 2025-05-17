Ватикан підтвердив участь Зеленського в інавгураційній месі Папи Римського Лева XIV

Президент України Володимир Зеленський буде присутній на інавгураційній месі новообраного Папи Римського Лева XIV. Церемонія відбудеться у Ватикані в неділю, 18 травня.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на представників Святого Престолу, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україну представлятиме президент Володимир Зеленський.

Від Сполучених Штатів будуть віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представлятиме Європейський Союз.

Також у Ватикані очікують на присутність федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єр-міністра Франції Франсуа Байру. Від Італії на церемонії будуть президент Серджо Маттарелла та глава уряду Джорджа Мелоні.

Від Росії очікують міністерку культури Ольгу Любімову, пише Sky News.

