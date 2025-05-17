Ватикан підтвердив участь Зеленського в інавгураційній месі Папи Римського Лева XIV
Президент України Володимир Зеленський буде присутній на інавгураційній месі новообраного Папи Римського Лева XIV. Церемонія відбудеться у Ватикані в неділю, 18 травня.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на представників Святого Престолу, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Україну представлятиме президент Володимир Зеленський.
Від Сполучених Штатів будуть віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представлятиме Європейський Союз.
Також у Ватикані очікують на присутність федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єр-міністра Франції Франсуа Байру. Від Італії на церемонії будуть президент Серджо Маттарелла та глава уряду Джорджа Мелоні.
Від Росії очікують міністерку культури Ольгу Любімову, пише Sky News.
Не те що Свинарчуки на хабарі кацапам давали. А цілих 770 мільйонів доларів
Але мова не про ці співпадіння. А про реальні його досягнення. Вони були поки Байден був при владі.
Зрада , корупція була і є. Від цього нікуди не дітись. Факт.
І шукати особливо не треба. Все на тарілочці.
Відколи це на раші культура є???
Класичний анегдот пригадався.
"-Алло, это прачечная?
-Хуячечная... Министерство культуры это..."
Список (за алфавітом) оприлюднило агентство https://www.reuters.com/world/europe/world-leaders-set-attend-pope-leos-inaugural-mass-2025-05-17/ Reuters.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/papa-rimskij-proponuje-vatikan-jak-mistse-dlja-perehovoriv-ukrajini-ta-rosiji-la-stampa.html Папа Римський пропонує Ватикан як місце для переговорів України та Росії - La Stampa
Албанія - президент Байрам Бегай
Вірменія - президент Ваагн Хачатурян
Австралія - прем'єр-міністр Ентоні Албанезе
Австрія - федеральний канцлер Крістіан Штокер
Бельгія - король Філіп і королева Матильда, прем'єр-міністр Барт Де Вевер
Велика Британія - принц Едвард
Болгарія - прем'єр-міністр Росен Желязков
Канада - прем'єр-міністр Марк Карні
Колумбія - президент Густаво Петро
Хорватія - прем'єр-міністр Андрей Пленкович
Еквадор - президент Даніель Нобоа
Європейський Союз - голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Франція - прем'єр-міністр Франсуа Байру
Габон - президент Бріс Олiгi Нгема
Німеччина - федеральний канцлер Фрідріх Мерц
Грузія - президент Михеїл Кавелашвілі
Угорщина - президент Тамаш Шуйок
Італія - президент Серджо Маттарелла, прем'єр-міністр Джорджа Мелоні
Ірландія - президент Майкл Д. Хіггінс
Ізраїль - президент Іцхак Герцог
Латвія - прем'єр-міністр Евіка Сіліня
Ліван - президент Жозеф Аун
Литва - президент Ґітанас Науседа
Люксембург - прем'єр-міністр Люк Фріден
Мальта - прем'єр-міністр Роберт Абела
Монако - князь Альбер і княгиня Шарлен
Марокко - прем'єр-міністр Азіз Аханнуш
Нідерланди - королева Максима, прем'єр-міністр Дік Схооф
Нігерія - президент Бола Тінубу
Парагвай - президент Сант'яго Пенья
Перу - президент Діна Болуарте
Польща - президент Анджей Дуда
Португалія - президент Марселу Ребелу ді Соза
Сербія - прем'єр-міністр Джуро Мацут
Словенія - прем'єр-міністр Роберт Голоб
Словаччина - президент Петер Пеллегріні
Іспанія - король Феліпе і королева Летиція
Швейцарія - президент Карін Келлер-Зуттер
Того - президент Фор Гнассінгбе
Україна - президент Володимир Зеленський
США - віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо
Пізніше Sky News додав, що від Росії очікують на міністра культури Ольгу Любімову. За повідомленням Reuters, інтронізаційна меса Папи Римського Лева XIV відбудеться у неділю, 18 травня, на площі Святого Петра.
Керовнік Рахункової палати, із стефанчуком і шмигалем, нервово гризуть нігті! Це ж не КОРУПЦІЯ, а просто розведення грошей, яких так недостає Україні, за щомісячними словами, шмигаля і Міністра фінансів!!?
Від цих закордонних мандрівок, зеленського з челядниками, на ФРОНТІ, одразу «позитивні» зміни проходять, як після отих самітів «міру-за мір»??