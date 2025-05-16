Папа Лев XIV пропонує Ватикан для переговорів України та РФ

Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик між Україною та РФ.

Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на La Stampa.

"Провал переговорів для України в Стамбулі є трагічним. Тому що ми сподівалися, що розпочнеться процес, можливо повільний, але з мирним вирішенням конфлікту. А замість цього ми знову на початку. Тепер ми подивимося, що робити, але ситуація дуже складна, драматична", - сказав він.

Папа хоче, додав Паролін, "за необхідності надати Ватикан, Святий Престол, для проведення безпосередньої зустрічі між двома сторонами".

