Папа Лев XIV пропонує Ватикан для переговорів України та РФ
Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик між Україною та РФ.
Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на La Stampa.
"Провал переговорів для України в Стамбулі є трагічним. Тому що ми сподівалися, що розпочнеться процес, можливо повільний, але з мирним вирішенням конфлікту. А замість цього ми знову на початку. Тепер ми подивимося, що робити, але ситуація дуже складна, драматична", - сказав він.
Папа хоче, додав Паролін, "за необхідності надати Ватикан, Святий Престол, для проведення безпосередньої зустрічі між двома сторонами".
рівень перемовляльників передбачяє присутність там пса Патрона в якісті очільника ураїнської делегації.
Спочатку в базеліку святого Петра потрібно перемістити фуражку гітлєра з храму вс-рф...
... а далі за реліквією і САМ прилетить.
Цього папу ще не встигло купити кремлівське *****? Чи шо?
Мединський буде і надалі переписувати історію про печенігів і вимагати від України капітуляції. Про це він вчора заявив.
Пля!
А більше шо: ніде переговорюватись?
Звідусіль статевими ганчірками женуть, з вікна дує та сидіння муляють?
статевими ганчірками
Заскріню на пам'ять !
Думав , що "пекельні борошна" - найбільше палево кацапських троляк , але ні - це шедевр !
он б засосал стакан - и в Ватикан© 😁