УКР
переговори з РФ
Папа Лев XIV пропонує Ватикан для переговорів України та РФ

Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик між Україною та РФ.

Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на La Stampa.

"Провал переговорів для України в Стамбулі є трагічним. Тому що ми сподівалися, що розпочнеться процес, можливо повільний, але з мирним вирішенням конфлікту. А замість цього ми знову на початку. Тепер ми подивимося, що робити, але ситуація дуже складна, драматична", - сказав він.

Папа хоче, додав Паролін, "за необхідності надати Ватикан, Святий Престол, для проведення безпосередньої зустрічі між двома сторонами".

Читайте: Списки українських військовополонених передано Папі Римському Леву XIV, - Координаційний штаб. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ватикан (170) Папа Римський (338) Папа Римський Лев 14 (31)
Там диявол боїться летіти!
16.05.2025 13:55 Відповісти
Кожен поспішає відмітитися якимось кукуріканням "замір".
16.05.2025 13:56 Відповісти
як правильно зауважив пан Лапін
рівень перемовляльників передбачяє присутність там пса Патрона в якісті очільника ураїнської делегації.
16.05.2025 13:56 Відповісти
16.05.2025 13:55 Відповісти
Забув ?
16.05.2025 14:05 Відповісти
ти впевнений що у папи білі крила???
16.05.2025 15:21 Відповісти
16.05.2025 13:56 Відповісти
16.05.2025 13:56 Відповісти
Фашиста прутіна в Ватикан? Забруднити святе місце?
16.05.2025 13:58 Відповісти
Він там своїми кривавими грошима вже все забруднив.
16.05.2025 14:04 Відповісти
Місць на Землі для перемовин багато,тільки ось ніхто не наважиться використати табакерку
16.05.2025 14:00 Відповісти
Це можливо лише поступовими кроками...
Спочатку в базеліку святого Петра потрібно перемістити фуражку гітлєра з храму вс-рф...
... а далі за реліквією і САМ прилетить.
16.05.2025 14:01 Відповісти
***** свої грощі зберігає у Ватикані та фінансує трон святого Петра.
Цього папу ще не встигло купити кремлівське *****? Чи шо?
16.05.2025 14:02 Відповісти
Папа знає майбутнє - звідки він знвє про провал в Стамбулі ...?
16.05.2025 14:05 Відповісти
Я не Папа і не знаю майбутнього, але переговори в Стамбулі провалені.
Мединський буде і надалі переписувати історію про печенігів і вимагати від України капітуляції. Про це він вчора заявив.
16.05.2025 14:35 Відповісти
Пля!
А більше шо: ніде переговорюватись?
Звідусіль статевими ганчірками женуть, з вікна дує та сидіння муляють?
16.05.2025 14:06 Відповісти
Алекс Скела
статевими ганчірками

Заскріню на пам'ять !
Думав , що "пекельні борошна" - найбільше палево кацапських троляк , але ні - це шедевр !
16.05.2025 14:15 Відповісти
"Статеві ганчірки" - це наразі такий же інтернет мем як і "пекельні борошна".
16.05.2025 16:23 Відповісти
С той стороны переговорщик уже есть,
он б засосал стакан - и в Ватикан© 😁
16.05.2025 14:31 Відповісти
Папа готовий прийняти диявола (*****) у Ватикані?!
16.05.2025 16:22 Відповісти
Ватикан уже не тот, там всех без разбора принимают, даже гомосеков с трансгендерами и прочих извращенцев всех мастей, хотя ещё недавно этих мутантов инквизиция жгла на кострах.
16.05.2025 16:26 Відповісти
Слуг сатани в Ватикан не гидує впустити? Засруть, як Вологду.
16.05.2025 22:14 Відповісти
 
 