Списки українських військовополонених передано Папі Римському Леву XIV, - Координаційний штаб. ФОТОрепортаж

Новообраному Папі Римському Леву XIV передані списки українських Захисників, які перебувають у російському полоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими

Зустріч з Папою Римським відбулася за сприяння Координаційного штабу та Посольства України при Святому Престолі та Мальтійському Ордені.

Представниця родин полонених захисників особисто передала списки понтифіку під час його зустрічі зі спільнотами Східних Католицьких Церков.

Делегація вірян на чолі з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом була найчисельнішою серед учасників заходу. Глава УГКЦ привітав Папу з обранням, а понтифік у відповідь закликав зробити все, що здобути справедливий мир.

"Моє серце із страждаючим і улюбленим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!", – виголосив Папа Римський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лубінець направив листи до МКЧХ та ООН щодо розстрілу трьох українських військовополонених у Волноваському районі









