Списки украинских военнопленных переданы Папе Римскому Льву XIV, – Координационный штаб. ФОТОРЕПОРТАЖ

Новоизбранному Папе Римскому Льву XIV переданы списки украинских Защитников, которые находятся в российском плену.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Встреча с Папой Римским состоялась при содействии Координационного штаба и Посольства Украины при Святом Престоле и Мальтийском Ордене.

Представительница семей пленных защитников лично передала списки понтифику во время его встречи с общинами Восточных Католических Церквей.

Делегация верующих во главе с главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом была самой многочисленной среди участников мероприятия. Глава УГКЦ поздравил Папу с избранием, а понтифик в ответ призвал сделать все, чтобы получить справедливый мир.

"Мое сердце со страдающим и любимым народом Украины. Сделаем все возможное, чтобы получить как можно быстрее настоящий мир - справедливый и длительный! А также пусть будут освобождены все пленные, а дети пусть вернутся в свои семьи!", - произнес Папа Римский.

Лубинец направил письма в МККК и ООН относительно расстрела трех украинских военнопленных в Волновахском районе

