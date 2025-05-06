Лубинец направил письма в МККХ и ООН о расстреле трех украинских военнопленных в Волновахском районе

Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец обратился в ООН и МККК с официальными письмами относительно расстрела российскими оккупантами трех украинских военнопленных в Волновахском районе Донетчины, подчеркнув, что это является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Об этом Лубинец сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Стало известно, что 3 мая этого года трое военнослужащих ВСУ выполняли боевую задачу на позициях в Волновахском районе Донецкой области. Во время штурмовых действий оккупанты окружили наших защитников, заставили сложить оружие и сдаться в плен. Несмотря на то, что украинские военнослужащие уже не представляли угрозы и не могли сопротивляться, российские военные расстреляли их из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

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Он добавил, что факт расстрела подтвержден в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Также Лубинец отметил, что убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как тяжкое международное преступление.

"Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные грубые нарушения со стороны России", - добавил он.

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