Лубінець направив листи до МКЧХ та ООН щодо розстрілу трьох українських військовополонених у Волноваському районі

Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ з офіційними листами стосовно розстрілу російськими окупантами трьох українських військовополонених у Волноваському районі Донецької області, наголосивши, що це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, що 3 травня цього року троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойове завдання на позиціях у Волноваському районі Донецької області. Під час штурмових дій окупанти оточили наших захисників, змусили скласти зброю та здатися в полон. Попри те, що українські військовослужбовці вже не становили загрози й не могли чинити опір, російські військові розстріляли їх з автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні.

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Він додав, що факт розстрілу підтверджено у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Також Лубінець наголосив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

"Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії", - додав він.

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