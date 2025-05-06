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Новини Розстріл українських військовополонених
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Росіяни розстріляли трьох військовополонених у Волноваському районі, - прокуратура

Розстріл військовополонених на Донеччині

Російські військові розстріляли трьох військовополонених біля села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники ЗС РФ розстріляли їх з автоматичної зброї.

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти розстріляли беззбройного полоненого воїна ЗСУ біля Роздольного на Донеччині

Автор: 

військовополонені (940) розстріл (267) Донецька область (8578) Волноваський район (232) Новопіль (1)


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Це ще раз доводить що рашисти варвари яких треба тільки знищувати.
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06.05.2025 19:07 Відповісти
Командування у Волновахському напрямі, проявляє свОю НЕПРОФЕСІЙНІСТЬ??
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06.05.2025 19:08 Відповісти
Це вам черговий доказ що буває коли повірите рашистам
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06.05.2025 19:12 Відповісти
Як файно, що ниньки рузьгих удома мастурбеки ріжуть!
І різатимуть більше.
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06.05.2025 19:30 Відповісти
Хенерали та Просирський ніколи не відповість. Ніколи навіть номер частини не скажуть. Мобіків наловили і відразу на фронт. В окоп з гівна та палок, без перехрестного прикриття. (І не треба мені чогось казати. Знаю, що кажу).
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06.05.2025 19:54 Відповісти
Коли в разії почнеться нова війна з Кавказом (а вона почнеться) брати кацапів в полон не будуть, їх будуть різати, бо кожен "кавказець" розуміє що кацап то підлий кат, якому немає віри а тому не треба його залишати в живих. Тоді до кацапні повернеться все що вони робили в Україні. Кацапи будуть благати ненавистний для них Цівілізованй Світ захистити їх, тоді вони заволають про права людини.
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06.05.2025 20:03 Відповісти
 
 