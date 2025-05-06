Росіяни розстріляли трьох військовополонених у Волноваському районі, - прокуратура

Російські військові розстріляли трьох військовополонених біля села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники ЗС РФ розстріляли їх з автоматичної зброї.

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб", - йдеться в повідомленні.

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