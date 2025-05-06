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Новости Расстрел украинских военнопленных
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Россияне расстреляли трех военнопленных в Волновахском районе, - прокуратура

Расстрел военнопленных в Донецкой области

Российские военные расстреляли трех военнопленных возле села Новополь Великоновоселковской ТГ Волновахского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что во время штурмовых действий оккупанты окружили украинских защитников, заставили их сложить оружие и сдаться в плен. Осознавая, что военные Сил обороны не могут сопротивляться, представители ВС РФ расстреляли их из автоматического оружия.

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты расстреляли безоружного пленного воина ВСУ возле Раздольного в Донецкой области

Автор: 

военнопленные (1076) расстрел (503) Донецкая область (9767) Волновахский район (229) Новополь (1)


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Це ще раз доводить що рашисти варвари яких треба тільки знищувати.
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06.05.2025 19:07 Ответить
Командування у Волновахському напрямі, проявляє свОю НЕПРОФЕСІЙНІСТЬ??
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06.05.2025 19:08 Ответить
Це вам черговий доказ що буває коли повірите рашистам
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06.05.2025 19:12 Ответить
Як файно, що ниньки рузьгих удома мастурбеки ріжуть!
І різатимуть більше.
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06.05.2025 19:30 Ответить
Хенерали та Просирський ніколи не відповість. Ніколи навіть номер частини не скажуть. Мобіків наловили і відразу на фронт. В окоп з гівна та палок, без перехрестного прикриття. (І не треба мені чогось казати. Знаю, що кажу).
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06.05.2025 19:54 Ответить
Коли в разії почнеться нова війна з Кавказом (а вона почнеться) брати кацапів в полон не будуть, їх будуть різати, бо кожен "кавказець" розуміє що кацап то підлий кат, якому немає віри а тому не треба його залишати в живих. Тоді до кацапні повернеться все що вони робили в Україні. Кацапи будуть благати ненавистний для них Цівілізованй Світ захистити їх, тоді вони заволають про права людини.
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06.05.2025 20:03 Ответить
 
 