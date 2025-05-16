Папа Лев XIV предлагает Ватикан для переговоров Украины и РФ

Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как переговорную площадку между Украиной и РФ.

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Stampa.

"Провал переговоров для Украины в Стамбуле является трагическим. Потому что мы надеялись, что начнется процесс, возможно медленный, но с мирным решением конфликта. А вместо этого мы снова в начале. Теперь мы посмотрим, что делать, но ситуация очень сложная, драматическая", - сказал он.

Папа хочет, добавил Паролин, "при необходимости предоставить Ватикан, Святой Престол, для проведения непосредственной встречи между двумя сторонами".

