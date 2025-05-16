РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10704 посетителя онлайн
Новости переговоры с РФ
1 710 20

Папа Лев XIV предлагает Ватикан для переговоров Украины и РФ

Папа предлагает провести переговоры Украины и РФ в Ватикане

Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как переговорную площадку между Украиной и РФ.

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Stampa.

"Провал переговоров для Украины в Стамбуле является трагическим. Потому что мы надеялись, что начнется процесс, возможно медленный, но с мирным решением конфликта. А вместо этого мы снова в начале. Теперь мы посмотрим, что делать, но ситуация очень сложная, драматическая", - сказал он.

Папа хочет, добавил Паролин, "при необходимости предоставить Ватикан, Святой Престол, для проведения непосредственной встречи между двумя сторонами".

Читайте: Списки украинских военнопленных переданы Папе Римскому Льву XIV, - Координационный штаб. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ватикан (217) Папа Римский (456) Лев 14 (31)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Там диявол боїться летіти!
показать весь комментарий
16.05.2025 13:55 Ответить
+2
Кожен поспішає відмітитися якимось кукуріканням "замір".
показать весь комментарий
16.05.2025 13:56 Ответить
+2
як правильно зауважив пан Лапін
рівень перемовляльників передбачяє присутність там пса Патрона в якісті очільника ураїнської делегації.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там диявол боїться летіти!
показать весь комментарий
16.05.2025 13:55 Ответить
Забув ?
показать весь комментарий
16.05.2025 14:05 Ответить
ти впевнений що у папи білі крила???
показать весь комментарий
16.05.2025 15:21 Ответить
Кожен поспішає відмітитися якимось кукуріканням "замір".
показать весь комментарий
16.05.2025 13:56 Ответить
як правильно зауважив пан Лапін
рівень перемовляльників передбачяє присутність там пса Патрона в якісті очільника ураїнської делегації.
показать весь комментарий
16.05.2025 13:56 Ответить
Фашиста прутіна в Ватикан? Забруднити святе місце?
показать весь комментарий
16.05.2025 13:58 Ответить
Він там своїми кривавими грошима вже все забруднив.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:04 Ответить
Місць на Землі для перемовин багато,тільки ось ніхто не наважиться використати табакерку
показать весь комментарий
16.05.2025 14:00 Ответить
Це можливо лише поступовими кроками...
Спочатку в базеліку святого Петра потрібно перемістити фуражку гітлєра з храму вс-рф...
... а далі за реліквією і САМ прилетить.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:01 Ответить
***** свої грощі зберігає у Ватикані та фінансує трон святого Петра.
Цього папу ще не встигло купити кремлівське *****? Чи шо?
показать весь комментарий
16.05.2025 14:02 Ответить
Папа знає майбутнє - звідки він знвє про провал в Стамбулі ...?
показать весь комментарий
16.05.2025 14:05 Ответить
Я не Папа і не знаю майбутнього, але переговори в Стамбулі провалені.
Мединський буде і надалі переписувати історію про печенігів і вимагати від України капітуляції. Про це він вчора заявив.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:35 Ответить
Папа Лев XIV пропонує Ватикан для переговорів України та РФ

Пля!
А більше шо: ніде переговорюватись?
Звідусіль статевими ганчірками женуть, з вікна дує та сидіння муляють?
показать весь комментарий
16.05.2025 14:06 Ответить
Алекс Скела
статевими ганчірками

Заскріню на пам'ять !
Думав , що "пекельні борошна" - найбільше палево кацапських троляк , але ні - це шедевр !
показать весь комментарий
16.05.2025 14:15 Ответить
"Статеві ганчірки" - це наразі такий же інтернет мем як і "пекельні борошна".
показать весь комментарий
16.05.2025 16:23 Ответить
С той стороны переговорщик уже есть,
он б засосал стакан - и в Ватикан© 😁
показать весь комментарий
16.05.2025 14:31 Ответить
Папа готовий прийняти диявола (*****) у Ватикані?!
показать весь комментарий
16.05.2025 16:22 Ответить
Ватикан уже не тот, там всех без разбора принимают, даже гомосеков с трансгендерами и прочих извращенцев всех мастей, хотя ещё недавно этих мутантов инквизиция жгла на кострах.
показать весь комментарий
16.05.2025 16:26 Ответить
Слуг сатани в Ватикан не гидує впустити? Засруть, як Вологду.
показать весь комментарий
16.05.2025 22:14 Ответить
 
 