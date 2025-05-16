1 710 20
Папа Лев XIV предлагает Ватикан для переговоров Украины и РФ
Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как переговорную площадку между Украиной и РФ.
Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Stampa.
"Провал переговоров для Украины в Стамбуле является трагическим. Потому что мы надеялись, что начнется процесс, возможно медленный, но с мирным решением конфликта. А вместо этого мы снова в начале. Теперь мы посмотрим, что делать, но ситуация очень сложная, драматическая", - сказал он.
Папа хочет, добавил Паролин, "при необходимости предоставить Ватикан, Святой Престол, для проведения непосредственной встречи между двумя сторонами".
рівень перемовляльників передбачяє присутність там пса Патрона в якісті очільника ураїнської делегації.
Спочатку в базеліку святого Петра потрібно перемістити фуражку гітлєра з храму вс-рф...
... а далі за реліквією і САМ прилетить.
Цього папу ще не встигло купити кремлівське *****? Чи шо?
Мединський буде і надалі переписувати історію про печенігів і вимагати від України капітуляції. Про це він вчора заявив.
Пля!
А більше шо: ніде переговорюватись?
Звідусіль статевими ганчірками женуть, з вікна дує та сидіння муляють?
статевими ганчірками
Заскріню на пам'ять !
Думав , що "пекельні борошна" - найбільше палево кацапських троляк , але ні - це шедевр !
он б засосал стакан - и в Ватикан© 😁