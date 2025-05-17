Ватикан подтвердил участие Зеленского в инаугурационной мессе Папы Римского Льва XIV
Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на инаугурационной мессе новоизбранного Папы Римского Льва XIV. Церемония состоится в Ватикане в воскресенье, 18 мая.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей Святого Престола, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Украину будет представлять президент Владимир Зеленский.
От Соединенных Штатов будут вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет представлять Европейский Союз.
Также в Ватикане ожидают присутствия федерального канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Франции Франсуа Байру. От Италии на церемонии будут президент Серджо Маттарелла и глава правительства Джорджа Мелони.
От России ожидают министра культуры Ольгу Любимову, пишет Sky News.
Список (за алфавітом) оприлюднило агентство https://www.reuters.com/world/europe/world-leaders-set-attend-pope-leos-inaugural-mass-2025-05-17/ Reuters.
Албанія - президент Байрам Бегай
Вірменія - президент Ваагн Хачатурян
Австралія - прем'єр-міністр Ентоні Албанезе
Австрія - федеральний канцлер Крістіан Штокер
Бельгія - король Філіп і королева Матильда, прем'єр-міністр Барт Де Вевер
Велика Британія - принц Едвард
Болгарія - прем'єр-міністр Росен Желязков
Канада - прем'єр-міністр Марк Карні
Колумбія - президент Густаво Петро
Хорватія - прем'єр-міністр Андрей Пленкович
Еквадор - президент Даніель Нобоа
Європейський Союз - голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Франція - прем'єр-міністр Франсуа Байру
Габон - президент Бріс Олiгi Нгема
Німеччина - федеральний канцлер Фрідріх Мерц
Грузія - президент Михеїл Кавелашвілі
Угорщина - президент Тамаш Шуйок
Італія - президент Серджо Маттарелла, прем'єр-міністр Джорджа Мелоні
Ірландія - президент Майкл Д. Хіггінс
Ізраїль - президент Іцхак Герцог
Латвія - прем'єр-міністр Евіка Сіліня
Ліван - президент Жозеф Аун
Литва - президент Ґітанас Науседа
Люксембург - прем'єр-міністр Люк Фріден
Мальта - прем'єр-міністр Роберт Абела
Монако - князь Альбер і княгиня Шарлен
Марокко - прем'єр-міністр Азіз Аханнуш
Нідерланди - королева Максима, прем'єр-міністр Дік Схооф
Нігерія - президент Бола Тінубу
Парагвай - президент Сант'яго Пенья
Перу - президент Діна Болуарте
Польща - президент Анджей Дуда
Португалія - президент Марселу Ребелу ді Соза
Сербія - прем'єр-міністр Джуро Мацут
Словенія - прем'єр-міністр Роберт Голоб
Словаччина - президент Петер Пеллегріні
Іспанія - король Феліпе і королева Летиція
Швейцарія - президент Карін Келлер-Зуттер
Того - президент Фор Гнассінгбе
Україна - президент Володимир Зеленський
США - віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо
Пізніше Sky News додав, що від Росії очікують на міністра культури Ольгу Любімову. За повідомленням Reuters, інтронізаційна меса Папи Римського Лева XIV відбудеться у неділю, 18 травня, на площі Святого Петра.
