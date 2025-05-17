Ватикан подтвердил участие Зеленского в инаугурационной мессе Папы Римского Льва XIV

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на инаугурационной мессе новоизбранного Папы Римского Льва XIV. Церемония состоится в Ватикане в воскресенье, 18 мая.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей Святого Престола, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Украину будет представлять президент Владимир Зеленский.

От Соединенных Штатов будут вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет представлять Европейский Союз.

Также в Ватикане ожидают присутствия федерального канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Франции Франсуа Байру. От Италии на церемонии будут президент Серджо Маттарелла и глава правительства Джорджа Мелони.

От России ожидают министра культуры Ольгу Любимову, пишет Sky News.

