Ватикан подтвердил участие Зеленского в инаугурационной мессе Папы Римского Льва XIV

РУС
Интронизация Папы Льва XIV
1 815 35

Ватикан (217) Зеленский Владимир (21680) Папа Римский (456)
Топ комментарии
+22
Коли цей турист вже наїздитьця за кошт українців? Воно що всі негаразди в Україні вже подолало, вопога розгромило? 🤬
17.05.2025 19:00 Ответить
+14
Схоже, війна закінчилась і можна покататись? Цей гундосий турист вже замахав, КПД його поїздок дорівнює нулю, причому всіх, в будь який момент
17.05.2025 19:05 Ответить
+12
Ну як же без зеленського пройдуть якісь заходи в Європі? В нас же все нормально, війна закінчилася перемогою, грошей купа і він може за державні кошти з баригами їздити по Європі, не сидіти ж йому під російськими ракетами і дронами, як його виборцям жінкам із дітьми.
17.05.2025 19:04 Ответить
Сортировать:
Коли цей турист вже наїздитьця за кошт українців? Воно що всі негаразди в Україні вже подолало, вопога розгромило? 🤬
17.05.2025 19:00 Ответить
А не осквернить, часом, цей іудей , адепт секти Хабад Любавич святі місця Ватікану? Потім доведеться їх переосв'ячувати. Хоча, кажуть, що в папи хороше видержане вино подають. Чому б не попити і лишній раз не влаштувати собі римські канікули на шаріка?
17.05.2025 19:45 Ответить
А за чиї? За свої?
17.05.2025 19:53 Ответить
Бідолашний понтифік, що може трапитись... ?
17.05.2025 19:02 Ответить
Ну... Зєля може намазатися карбідом, а коли його почнуть святою водою кропити...
17.05.2025 19:13 Ответить
Бідонесець в дії?))
17.05.2025 19:42 Ответить
а рудий теж буде ?
17.05.2025 19:03 Ответить
Ну як же без зеленського пройдуть якісь заходи в Європі? В нас же все нормально, війна закінчилася перемогою, грошей купа і він може за державні кошти з баригами їздити по Європі, не сидіти ж йому під російськими ракетами і дронами, як його виборцям жінкам із дітьми.
17.05.2025 19:04 Ответить
Схоже, війна закінчилась і можна покататись? Цей гундосий турист вже замахав, КПД його поїздок дорівнює нулю, причому всіх, в будь який момент
17.05.2025 19:05 Ответить
мда..."патрийоты" жгут, как всегда... присутствие на таком мероприятии - это престиж страны, какой тут повод для злопыхательства, казалось бы?
17.05.2025 19:12 Ответить
Ну так робота , в них , така - "зрада" ж сама себе не розповсюдить ...
17.05.2025 19:21 Ответить
Так і гроші з озброєння самі себе не вкрадуть.
Не те що Свинарчуки на хабарі кацапам давали. А цілих 770 мільйонів доларів
17.05.2025 19:29 Ответить
давно відоме його особливе вміння - все споганити
17.05.2025 19:23 Ответить
да, я помню, Собор Парижской богоматери он поджег, и церковь в 14 веке тоже разрушил
17.05.2025 19:25 Ответить
Але ж кілька разів співпало ? Чи не так. І велика війна в Україні в тому числі.
Але мова не про ці співпадіння. А про реальні його досягнення. Вони були поки Байден був при владі.
17.05.2025 19:27 Ответить
совпало это не значит еще следствие. будьте уравновешены, не скатывайтесь до поисков зрады везде и во всем, вы же можете...
17.05.2025 19:29 Ответить
Наслідки його обрання жахливі. Кривав. Руйнівні.
Зрада , корупція була і є. Від цього нікуди не дітись. Факт.
І шукати особливо не треба. Все на тарілочці.
17.05.2025 19:31 Ответить
Що ти тут белькочеш на козлособачому? Це тобі не сайти сру, тут не повинні всі розуміти цю хню. Мені що, гугло-перекладачем користуватись із-за таких малоросів?
17.05.2025 19:57 Ответить
Конкретно це буде корисно для України. Минулий Папа в 2016 році на зустрічі з Кирюхой Гундяєм в Гаванні фактично здав Україну. Це Папа вроде розрізняє, де добро а де зло. Треба працювать. Все одно наш діпкорпус лайно та ватани, як і СБУ. Хай хоч Зелька займається.
17.05.2025 19:14 Ответить
Турист потужний за кошти Українців відпочиває за кордоном ,
17.05.2025 19:15 Ответить
турист авантюрист
17.05.2025 19:18 Ответить
Все класно - окрім останньої фрази !
17.05.2025 19:20 Ответить
Мда... шоб якесь шоу і без Зєлі...
17.05.2025 19:24 Ответить
Ну тоді най приведуть рятувальників і швидку у найвищий стан готовності... Про всяк випадок, а то були випадки
17.05.2025 19:32 Ответить
Везувій активується, якщо не лавою, то попелом Ватикан засипле?))
17.05.2025 19:47 Ответить
шапіто..., але за наш кошт...
17.05.2025 19:40 Ответить
Від раші міністерка культури
Відколи це на раші культура є???
Класичний анегдот пригадався.
"-Алло, это прачечная?
-Хуячечная... Министерство культуры это..."
17.05.2025 19:48 Ответить
Меса? А хреститися як буде?
17.05.2025 19:57 Ответить
Ватикан опублікував список світових лідерів, які запрошені (або яким довірено бути присутніми) на інтронізаційну месу Папи Римського Лева XIV у неділю, 18 травня.

Список (за алфавітом) оприлюднило агентство https://www.reuters.com/world/europe/world-leaders-set-attend-pope-leos-inaugural-mass-2025-05-17/ Reuters.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ



https://zn.ua/ukr/POLITICS/papa-rimskij-proponuje-vatikan-jak-mistse-dlja-perehovoriv-ukrajini-ta-rosiji-la-stampa.html Папа Римський пропонує Ватикан як місце для переговорів України та Росії - La Stampa

Албанія - президент Байрам Бегай
Вірменія - президент Ваагн Хачатурян
Австралія - прем'єр-міністр Ентоні Албанезе
Австрія - федеральний канцлер Крістіан Штокер
Бельгія - король Філіп і королева Матильда, прем'єр-міністр Барт Де Вевер
Велика Британія - принц Едвард
Болгарія - прем'єр-міністр Росен Желязков
Канада - прем'єр-міністр Марк Карні
Колумбія - президент Густаво Петро
Хорватія - прем'єр-міністр Андрей Пленкович
Еквадор - президент Даніель Нобоа
Європейський Союз - голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Франція - прем'єр-міністр Франсуа Байру
Габон - президент Бріс Олiгi Нгема
Німеччина - федеральний канцлер Фрідріх Мерц
Грузія - президент Михеїл Кавелашвілі
Угорщина - президент Тамаш Шуйок
Італія - президент Серджо Маттарелла, прем'єр-міністр Джорджа Мелоні
Ірландія - президент Майкл Д. Хіггінс
Ізраїль - президент Іцхак Герцог
Латвія - прем'єр-міністр Евіка Сіліня
Ліван - президент Жозеф Аун
Литва - президент Ґітанас Науседа
Люксембург - прем'єр-міністр Люк Фріден
Мальта - прем'єр-міністр Роберт Абела
Монако - князь Альбер і княгиня Шарлен
Марокко - прем'єр-міністр Азіз Аханнуш
Нідерланди - королева Максима, прем'єр-міністр Дік Схооф
Нігерія - президент Бола Тінубу
Парагвай - президент Сант'яго Пенья
Перу - президент Діна Болуарте
Польща - президент Анджей Дуда
Португалія - президент Марселу Ребелу ді Соза
Сербія - прем'єр-міністр Джуро Мацут
Словенія - прем'єр-міністр Роберт Голоб
Словаччина - президент Петер Пеллегріні
Іспанія - король Феліпе і королева Летиція
Швейцарія - президент Карін Келлер-Зуттер
Того - президент Фор Гнассінгбе
Україна - президент Володимир Зеленський
США - віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо

Пізніше Sky News додав, що від Росії очікують на міністра культури Ольгу Любімову. За повідомленням Reuters, інтронізаційна меса Папи Римського Лева XIV відбудеться у неділю, 18 травня, на площі Святого Петра.
17.05.2025 20:23 Ответить
Щедро, бухгалтери з ДУС, Секретаріату КМУ та МЗС, виділяють гроші на мандри зеленського по Світу із шоблою, з урядового кварталу!
Керовнік Рахункової палати, із стефанчуком і шмигалем, нервово гризуть нігті! Це ж не КОРУПЦІЯ, а просто розведення грошей, яких так недостає Україні, за щомісячними словами, шмигаля і Міністра фінансів!!?
Від цих закордонних мандрівок, зеленського з челядниками, на ФРОНТІ, одразу «позитивні» зміни проходять, як після отих самітів «міру-за мір»??
17.05.2025 20:23 Ответить
І тут воно своєю неголеною пикою дратуватиме!
17.05.2025 20:25 Ответить
Ви його впізнаєте по піжамі кольору брудної ганчірки.
17.05.2025 23:00 Ответить
Італія, курортний сезон, в Україні війна, а зедегенерати і скумбрія відпочивають. А хіба що? Це не їхня країна. ЗЕслуги ЛІКВІДАТОРИ України (Степан Хмара)
18.05.2025 15:21 Ответить
 
 