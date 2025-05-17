РУС
Новости Зеленский встретился с Карни
1 053 14

Зеленский встретился с премьером Канады Карни в Риме: обсудили мирные переговоры в Турции и давление на РФ

Зеленский встретился с Карни

В субботу, 17 мая, президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни в Риме за день до интронизации нового Папы Римского Льва XIV.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Зеленский обсудил с Карни мирные переговоры с Россией в Турции, давление на РФ для завершения войны и необходимость обмена пленными.

"Мы должны оказывать давление на Россию, на Путина, чтобы действительно как можно скорее заключить мир. Санкции очень важны. Поэтому нам нужно давить на него. Еще больше давления, еще больше санкций. Мы благодарны за ваши пакеты санкций, за поддержку европейских и американских санкций", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Россия должна сесть за стол переговоров с Украиной добровольно, - Карни

Также лидеры договорились обсудить председательство Канады в G7, и как это может помочь Украине объединить крупнейшие экономики мира вокруг идеи по давлению на РФ.

"У нас есть много важных вопросов для обсуждения, ситуация очень изменчива, и последнее замечание: я с нетерпением жду возможности приветствовать президента в Канаде менее чем через месяц на саммите G7", - сказал Карни Зеленскому.

Кроме этого, Зеленский пригласил Карни посетить Украину.

Читайте также: Ватикан подтвердил участие Зеленского в инаугурационной мессе Папы Римского Льва XIV

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) Канада (2126) Карни Марк (37)
+14
17.05.2025 21:05 Ответить
+10
Туреччина, Албанія.. Італія

катається Оманська Гнида ..а Скумбрія з ним чи на піаніно грає вдома?
17.05.2025 21:06 Ответить
+8
Дурне поїхало в турне ...
17.05.2025 21:02 Ответить
Дурне поїхало в турне ...
17.05.2025 21:02 Ответить
17.05.2025 21:05 Ответить
Хоть би не забув, обговорити зеленський і про НАГАЛЬНІ питання свої, про Командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина, що подав рапорт про звільнення з посади. Військовий звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей. Джерело: https://censor.net/ua/n3552848
17.05.2025 21:06 Ответить
Туреччина, Албанія.. Італія

катається Оманська Гнида ..а Скумбрія з ним чи на піаніно грає вдома?
17.05.2025 21:06 Ответить
Карні є ревним католиком.
Делегація з 13 ліберальних депутатів, які є католиками або представляють округи з великою католицькою базою, також подорожує з Карні.

A Зеленський?
17.05.2025 21:10 Ответить
Нормальний чувак,безтолково катається по всьму світу з посмішкою на мармизі,а дурні захищайте країну
17.05.2025 21:12 Ответить
Несет свою ношу. Не так легко, как кажется, гастролировать в форме неизвестной армии.
17.05.2025 21:18 Ответить
Мухо сранским от В. Высоцкого

Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в папы римские,
- А в мамы взять - естественно, тебя!
Жаль на меня не вовремя накинули аркан,
- Я б засосал стакан
- и в Ватикан!
17.05.2025 21:28 Ответить
Країна воює, воно з зешоблоюі скумбрією розвозить останні бюджетні кошти!
18.05.2025 15:00 Ответить
Один, як вірянин, а другий, зеленський з челядниками з урядового кварталу95, як відомий «мандрівник»??
17.05.2025 21:13 Ответить
Ото на той неділі ґрав в тенніс, а поруч столічек для барбек'ю, і чотири ухилянта, курят' бухают' матюкаются по кацапс'кі, здорові вґодовані бикі. Я теж курю і бухаю, але шос' мені муляло у тий ситуаціі.
17.05.2025 21:21 Ответить
Зустрілись > Обговорили > Заявили >Зустрілись > Обговорили > Заявили
Осіб і предмет обговорення можна вставити будь-яких. Результат завджи зеро.
17.05.2025 21:27 Ответить
Мне интересно, о чем умные люди могут говорить с этим недоноском.
17.05.2025 22:07 Ответить
Це така велика проблема ліквідувати цю злоякісну пухлину з російськомовними метастазами?
17.05.2025 22:08 Ответить
 
 