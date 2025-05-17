Зеленский встретился с премьером Канады Карни в Риме: обсудили мирные переговоры в Турции и давление на РФ

В субботу, 17 мая, президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни в Риме за день до интронизации нового Папы Римского Льва XIV.

Сообщается, что Зеленский обсудил с Карни мирные переговоры с Россией в Турции, давление на РФ для завершения войны и необходимость обмена пленными.

"Мы должны оказывать давление на Россию, на Путина, чтобы действительно как можно скорее заключить мир. Санкции очень важны. Поэтому нам нужно давить на него. Еще больше давления, еще больше санкций. Мы благодарны за ваши пакеты санкций, за поддержку европейских и американских санкций", - подчеркнул Зеленский.

Также лидеры договорились обсудить председательство Канады в G7, и как это может помочь Украине объединить крупнейшие экономики мира вокруг идеи по давлению на РФ.

"У нас есть много важных вопросов для обсуждения, ситуация очень изменчива, и последнее замечание: я с нетерпением жду возможности приветствовать президента в Канаде менее чем через месяц на саммите G7", - сказал Карни Зеленскому.

Кроме этого, Зеленский пригласил Карни посетить Украину.

