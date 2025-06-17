БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
7 448 36

Рада ухвалила законопроєкт "слуг народу" і заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення

декларування,декларація

Верховна Рада внесла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу, а також до Кодексу про адміністративні правопорушення, які зменшать контроль за незаконним збагаченням посадовців.

Ухвалення відповідного законопроєкту №13271-1 за основу та в цілому підтримали 245 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Зокрема, документом вносяться зміни до закону "Про запобігання корупції", якими обмежується право НАЗК проводити моніторинг способу життя декларантів: він зможе проводитися лише за період перебування особи на визначених законом посадах.

При цьому НАЗК не зможе здійснювати моніторинг способу життя таких суб’єктів декларування, як, наприклад, особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді тощо).

Крім того, предметом такого моніторингу зможуть бути виключно активи, доходи, витрати, послуги й інші елементи способу життя, набуті, здійснені чи отримані особою під час зайняття визначених посад.

У Головному експертному управлінні Верховної Ради вказували, що такі зміни містять значні корупційні ризики.

При цьому закон обмежує строки проведення моніторингу способу життя декларантів лише строком перебування особи на відповідній посаді.

"Така законодавча пропозиція потенційно унеможливить оцінку законності статків, набутих раніше, та надасть можливість пояснювати походження активів законними доходами до початку публічної служби. Це створює ризик узаконення необґрунтованих активів і звільнення від відповідальності після звільнення", – вказували парламентські експерти у своєму висновку до законопроєкті.

Крім того, закон передбачає збільшення порогових значень недостовірних відомостей у декларації, за які передбачена кримінальна відповідальність (ст. 366-2 "Декларування недостовірної інформації" ККУ).

Так, кримінальна відповідальність за недостовірне декларування буде передбачена за порушення у розмірі від 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а адміністративна – від 150.

Відповідно до чинної редакції статті, кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації настає за внесення завідомо недостовірних відомостей на суму від 500 прожиткових мінімумів (1,51 млн грн). Відтак, тепер ця сума зросте до 2,27 млн грн.

Фактично це означатиме, що внесення до декларації недостовірних відомостей на суму від приблизно 1,5 млн до 2,3 мільйонів гривень вважатиметься адміністративним, а не кримінальним правопорушенням, зауважували у Головному експертному управлінні Верховної Ради.

Читайте також: Рада призначила Кравченка на посаду генпрокурора

Водночас закон зменшує розмір предмета незаконного збагачення з 6500 до 2750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відтак, якщо відповідно до чинної редакції ч. 1 ст. 368-5 КК кримінальна відповідальність передбачена за набуття необґрунтованих активів на суму від 9,84 млн грн, то законом цей поріг зменшено до 4,16 млн грн.

При цьому закон обмежує підслідність кримінальних правопорушень, передбачених статтею 366-2 "Декларування недостовірної інформації" КК. Тепер НАБУ займатиметься лише випадками, коли розміри завідомо недостовірних відомостей відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Якщо ця сума менша, такі справи проти високопосадовців розслідуватиме ДБР. Водночас всі справи про незаконне збагачення інших держслужбовців розслідуватиме Нацполіція.

Також законом пропонується встановити, що позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави пред’являється щодо майна вартістю від 750 (чинна норма передбачає 500) прожиткових мінімумів. Таким чином, підвищення порогового значення розміру активів звужить можливості для спецконфіскації, вказували у Головному експертному управлінні ВР.

Як повідомлялося, серед авторів законопроєкту №13271-1 переважно народні депутати від фракції "Слуга народу".

У Центрі протидії корупції раніше попереджали, що цей законопроєкт у разі його ухвалення дозволить "уникнути покарання за корупцію та легалізувати накрадене після звільнення з посади".

Автор: 

ВР (2948) декларація (562) парламент (1993) електронне декларування (464) НАЗК (525) незаконне збагачення (52)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Красиво ЗЕлохотрату водят членом по губам....
показати весь коментар
17.06.2025 17:44 Відповісти
+21
Все для себе любимих. Зато будуть перевіряти кожні труси які українці продають через інтернет. Як казав один, легше всього грабувати бідних. Хоч у бідних грошей мало зате бідних багато
показати весь коментар
17.06.2025 18:45 Відповісти
+16
Скільки же прийдеться відміняти законів наступникам після цього квартального цунамі. Бо приймали закони для легкого життя бандюкам і корупціонерам..
показати весь коментар
17.06.2025 18:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Побачим,побачим,ви думаєте що вічно керувати будете,хер вгадади,і закони що ви наприймали ще вам в горлянці стануть.
показати весь коментар
17.06.2025 16:39 Відповісти
Не стануть, навіть і не сподівайтеся.
показати весь коментар
18.06.2025 00:21 Відповісти
Контрольний гвіздок в труну держави Україна!
показати весь коментар
18.06.2025 05:27 Відповісти
Правильно, бо так ще й корупцію можна знайти.
показати весь коментар
17.06.2025 16:58 Відповісти
Красиво ЗЕлохотрату водят членом по губам....
показати весь коментар
17.06.2025 17:44 Відповісти
А вони ще сильніше гуртуються навколо лідора
показати весь коментар
17.06.2025 20:23 Відповісти
так победим!)
показати весь коментар
17.06.2025 18:28 Відповісти
73% зелошари хавають і радіють за своїх 🤢🤡🎪хузяйвів , ржуть , дєякі кровавими сльозами
показати весь коментар
17.06.2025 18:29 Відповісти
Все для себе любимих. Зато будуть перевіряти кожні труси які українці продають через інтернет. Як казав один, легше всього грабувати бідних. Хоч у бідних грошей мало зате бідних багато
показати весь коментар
17.06.2025 18:45 Відповісти
Скільки же прийдеться відміняти законів наступникам після цього квартального цунамі. Бо приймали закони для легкого життя бандюкам і корупціонерам..
показати весь коментар
17.06.2025 18:45 Відповісти
Ви смієтесь? Ви хоч раз назвете коли нова влада відміняла старі закони які грабували простих українців? Скоріше навпаки нова влада завжди добавляла свої побори поверх старих
показати весь коментар
17.06.2025 23:44 Відповісти
то що ЄС нас досі чекає- недочекається??? що скаже Стефанішина по поводу "кластерів" по вступу в ЄС, вони не не "кластернулись"?
показати весь коментар
17.06.2025 18:50 Відповісти
Ура Ура Ура...!!!!!!!!!
Накрав... Звільнився... Ти уже не винен.
''Слава'' Зеленському.
''Хоть па-ржалі''.
''Мудрий'' Український народе -
Ви саме за це у 2019році проголосували.
показати весь коментар
17.06.2025 18:52 Відповісти
А що, серед депутатів нема таких, які запропонують законопроект, який передбачає знежирення, обскубування, стрижку, гоління, витряхування та інші процедури для звільнених посадовців.?
показати весь коментар
17.06.2025 18:57 Відповісти
Огидно все це...
показати весь коментар
17.06.2025 19:51 Відповісти
"Слуги народу"-підари,всі .Від першої особи до "корабельної сосни".Треба такий закон щоб моніторити не тільки під час надходження на посаді але і після звільнення,довічно.А ще треба моніторити всіх родичів:дружин,чоловіків,дітей, маму тата,тещу,тестя,особистих адвокатів,помічників,братів,сестер щоб ніяка **** не лізла до влади з ціллю нажитись.
показати весь коментар
17.06.2025 19:56 Відповісти
Тоб то грабували, грабували, а при зміні влади вже перевіряти за їх не можливо?, а колиж тоді перевіряти владу, коли влада сама себе не може перевіряти тому що займатися корупцією?
показати весь коментар
17.06.2025 20:58 Відповісти
Обнуление!!🥳🤪😆🤣🥳
показати весь коментар
17.06.2025 23:55 Відповісти
На жаль згідно правових норм злочин в період коли відповідальність за нього відміняється законодавчо вже не приймається для слідчих дій й не притягуються ті що скоїли його до відповідальності. Саме через це й приймаються ТАКІ закони!!!
показати весь коментар
18.06.2025 09:04 Відповісти
это дно
показати весь коментар
17.06.2025 21:01 Відповісти
Зе енд.
показати весь коментар
17.06.2025 21:13 Відповісти
Ніж в спину воюючій країні.
показати весь коментар
17.06.2025 23:16 Відповісти
Потужно зелений виродок крокує до ЄС.....
показати весь коментар
17.06.2025 23:52 Відповісти
*******!!!! На воровали и туристические комплексы в Карпатах с бизнес няней!!!!!!
показати весь коментар
17.06.2025 23:54 Відповісти
А почему у нас спрашивают в банке, откуда у нас 400 000грн.?!?!
показати весь коментар
17.06.2025 23:56 Відповісти
Четвертий рік крадуть як навіжені, невже думають, що після війни оцей недолугий закон їх врятує?
показати весь коментар
18.06.2025 01:03 Відповісти
Не буде ніякого після війни
показати весь коментар
18.06.2025 10:32 Відповісти
Вважаю, що на цьому не треба зупинятися. Потрібен такий закон: якщо ******* і встиг донести додому (покласти у свою кишеню або на рахунок у банку), то вважається, що заробив.
показати весь коментар
18.06.2025 08:19 Відповісти
Як й завжди "слуги народу" продовжують копіювати рашистське законодавство й роблять усе можливе щоб не нести відповідальності за свої злочини під час управління країною. Всім розумним це вочевидь, і я сподіваюсь таких чимало. Тому коли мені сповіщають про "високі" рейтинги Зеленського, то я розумію що ці данні є фейком, бо нікому не подобається розкрадання посадовцями країни та її бюджету, особливо під час війни, і тому я не вірю у те що більшість громадян може підтримувати керівництво держави котре саме цим й займається переплюнувши навіть часи правління "регіоналів"!!!
показати весь коментар
18.06.2025 09:00 Відповісти
В Рада нелегітимна , як і президент - тому вона не може приймати якийсь закони.
показати весь коментар
18.06.2025 09:31 Відповісти
Як то кажуть ще один показник того шо цій державі гаплик! Й ролі не грає виграє україна війну чи програє самі українці тут усе розворують й розвалять а за допомогою рашки це пройде ше швидше!! розповідати чому так вийде це трата букв та часу розумним людям все вже давно зрозуміло! НЕ ТАК СТРАШНІ МОСКАЛЬСЬКІ ВШІ ЯК УКРЇНСЬКІ ГНИДИ!! А справа в тому шо ці гниди в нас ВЛАДА!! А народ зайнятий виживанням!!
показати весь коментар
18.06.2025 09:35 Відповісти
Парламент України - злочинці. Президент України - злочинець.
показати весь коментар
18.06.2025 10:30 Відповісти
зе-виродки.
показати весь коментар
18.06.2025 10:41 Відповісти
Такого нахабного ворюги, як зеленський, за всю ******* історію України ще не було.
До влади прийшли махрові злодії.
Дякуйте за це 75% зебілам.
показати весь коментар
18.06.2025 11:18 Відповісти
Тепер грабують Україну у особливо великому масштабі, а потім будуть разом зі своїми виводками жирувати за кордоном.
Сподіваюсь, що цей закон буде одразу відмінено наступною владою.

Мародери!
показати весь коментар
18.06.2025 11:30 Відповісти
Після вигнання,,слуг народу'' з олімпу потрібно провести аудит прийнятих за їх каденції законів і рішень
показати весь коментар
27.06.2025 14:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 