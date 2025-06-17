Рада призначила Кравченка на посаду генпрокурора

Верховна Рада підтримала призначення очільника Державної податкової служби Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 273 нардепи.

Раніше Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував призначити Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський запропонував Раді призначити Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Нагадаємо, лише 31 грудня 2024 року Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Руслана Кравченка.

Із квітня 2023 року він очолював Київську обласну держадміністрацію, до цього він працював в органах прокуратури.