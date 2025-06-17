БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада призначила Кравченка на посаду генпрокурора

Верховна Рада підтримала призначення очільника Державної податкової служби Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 273 нардепи.

Раніше Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував призначити Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський запропонував Раді призначити Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Нагадаємо, лише 31 грудня 2024 року Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Руслана Кравченка.

Із квітня 2023 року він очолював Київську обласну держадміністрацію, до цього він працював в органах прокуратури.

Коментувати
Шапито
17.06.2025 14:14 Відповісти
Хто це?
Який його шлях до такої високої посади?
17.06.2025 14:51 Відповісти
Та і ***** вже
18.06.2025 11:12 Відповісти

