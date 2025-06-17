БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
52 0

Комітет ВР рекомендував призначити Кравченка на посаду генпрокурора

Руслан Кравченко

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував призначити Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

"Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув подання президента про надання згоди Верховної Ради України на призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.

Рішення – рекомендувати ВРУ надати згоду на призначення президентом Кравченка Руслана Андрійовича на посаду Генерального прокурора", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський запропонував Раді призначити Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Нагадаємо, лише 31 грудня 2024 року Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Руслана Кравченка.

Із квітня 2023 року він очолював Київську обласну держадміністрацію, до цього він працював в органах прокуратури.

Автор: 

ВР (2948) Кравченко Руслан (30) Генпрокурор (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 