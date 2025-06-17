Комітет ВР рекомендував призначити Кравченка на посаду генпрокурора

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував призначити Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

"Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув подання президента про надання згоди Верховної Ради України на призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.

Рішення – рекомендувати ВРУ надати згоду на призначення президентом Кравченка Руслана Андрійовича на посаду Генерального прокурора", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський запропонував Раді призначити Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Нагадаємо, лише 31 грудня 2024 року Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Руслана Кравченка.

Із квітня 2023 року він очолював Київську обласну держадміністрацію, до цього він працював в органах прокуратури.