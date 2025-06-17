РУС
Зеленский и Карни обсудили финансовую поддержку украинского производства оружия. ФОТО

На полях саммита G7 президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что поддержка Украины, усиление санкций против России, использование замороженных российских активов в пользу украинцев, финансовая поддержка украинского производства оружия и участие Канады в восстановлении Украины - эти темы были ключевыми при обсуждении.

встреча Зеленского и Карни на полях саммита G7

Владимир Зеленский поблагодарил Марка Карни за новый военный пакет и поддержку украинцев со стороны канадского народа.

"Это очень важно для наших воинов - быть сильными на поле боя, оставаться сильными, пока Россия не будет готова к мирным переговорам. Мы готовы к мирным переговорам, к безусловному прекращению огня. Думаю, это очень важно. Но для этого нужно давление", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада предоставляет Украине военной помощи на $1,5 млрд и вводит новые санкции против РФ, - Карни

Лидеры обсудили, какие именно санкции могут больше всего ударить по способности России развивать ее оборонное производство и финансировать войну.

Также президент и премьер-министр скоординировали шаги для дальнейшей дипломатической работы с партнерами в рамках НАТО, G7 и Коалиции желающих, а также взаимодействие в рамках ООН относительно решений о безусловном прекращении огня.

встреча Зеленского и Карни на полях саммита G7

Кроме того, Зеленский и Карни уделили детальное внимание укреплению противовоздушной обороны Украины - потребности в системах ПВО и ракетах к ним, а также углублению оборонного сотрудничества. Речь шла о возможных проектах совместного производства оружия и инвестициях в украинский ОПК.

Лидеры также обсудили участие Канады в разработке программы по восстановлению Украины.

Читайте также: Зеленский встретился с премьером Канады Карни в Риме: обсудили мирные переговоры в Турции и давление на РФ

G7 (888) Зеленский Владимир (21993) Канада (2139) Карни Марк (50)
+7
Четвертий рік війни, проекти спільного виробництва дронів і *********** вже давно могли працювати і постачати зброю як Україні, так і Канаді!
17.06.2025 20:59 Ответить
+7
Зеленский хочет денег, чтобы Умеров мог их списать на очередной бандитский кошелек. А в армию доставят ржавые гвозди за две копейки, хотя по отчетам все будет красиво.
17.06.2025 21:03 Ответить
+6
План который работает уже третий год.
1. Показать как все плохо среди цивилов и военных и разжалобить сердобольных европейцев.
2. Получить деньги и потратить их на красивую жизнь в Европе или где они там живут.
3. Солдатам политруки расскажут что Запад плохой, дал мало оружия, а цивилам что надо просто потерпеть.
4. Повторить.

Европейские и американские чиновники временами чешут репы- куда же подевалось все что мы дали ранее, но давление на жалость работает до сих пор.
17.06.2025 21:13 Ответить
Потом еще видосик или фото с производства выставят, что бы было проще выяснить координаты для ракетного удара... По бумагам все сделали, но коварный враг все уничтожил.
17.06.2025 21:32 Ответить
В 2019 р коли Зе прийшов до влади вже було готове рішеня по виробництву ракет,навіть встигли 12 ракетних двигунів зробити.Потім уряд Зеленського повністю згорнув ракетну програму через що було звільнено 600 вузькопрофільних робітників.Цього достатньо, що б звинуватити високопосадовців у державній зраді!
17.06.2025 21:26 Ответить
А що, вузьколобі кварталівці не можуть замінити тих 600 спеціалістів? Вава же зумів сісти у крісло президента
показать весь комментарий
Что надо Украине делать сейчас?
1. Не унывать. Бить по Москве и как можно чаще. Чтобы на их удар мы отвечали двумя. У рф по оружию безлимит, они круглосуточно клепают на своих заводах. Бить по ним.
2. Создать международное украинское телевидение, типа Ukraine Today.
3. Заручиться помощью и поддержкой самых дружественных стран и вместе с ними круглосуточно выступать по Ukraine Today.
4. Требовать санкции по поводу запрета выступления российских хоккеистов в нхл и российских теннисистов на теннисных турнирах.
5. Не на кого не расчитывать, клепать своё оружие на безлимит и запускать его в сторону врага.
6. Провести президентские выборы и избрать более мужественного президента. Но надо грамотно подойти к этому вопросу, чтобы не голосовали мёртвые души и опять не победило зелёное шобло.
7. Заручиться огромных количеством иностранных военных и привозить их на 0, чтобы они защищали Украину, создать с ними отдельные подразделения. В том числе привлечь из Японии, Южной Кореи и других стран.
17.06.2025 20:59 Ответить
У меня живут беженцы, так что если не знаешь кто я - не пиши глупости
17.06.2025 21:05 Ответить
А зачем это все Зеленскому!.?
показать весь комментарий
То й ти не пиши глупості.
Бо твій текст сприймається, як глум.
17.06.2025 21:15 Ответить
В чём глупость и где здесь глум. Я верю в воинов ЗСУ! Но вот что надо ещё сделать, чтобы побыстрее победить путлера.
показать весь комментарий
Ви, або наївний, або троль.
показать весь комментарий
так надо же предпринимать новые меры, чтобы победить зло! Или как по-другому? Это испытание для Украины на государственность и мы его проходим сейчас! Вот как готовились к войне до 2014 года, то и имеем. Что посеешь, то и пожнёшь. Я же предлагаю новый подход и новые шаги к победе над тюрмой народов!
17.06.2025 21:53 Ответить
А хто створив та згорнув іномовлення україни?
Дивимося всю історію
 2015 рік: Створення UATV. У грудні 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про систему іномовлення України", ініційований за часів президентства Петра Порошенка. Цей закон визначив, що систему державного іномовлення України складатимуть державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ) та Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ". На базі УТР та телеканалу НБУ "БТБ" було створено телеканал UATV, який мав забезпечувати об'єктивну інформацію для іноземної аудиторії та української діаспори. Він мовив англійською, російською, українською, арабською та кримськотатарською мовами.
За президента Зеленського Кінець 2019 - початок 2020 року: Зміни в UATV. Наприкінці 2019 року концепція каналу UATV змінилася. З січня 2020 року UATV фактично припинив мовлення в прямому ефірі, а його англомовна, арабська та кримськотатарська редакції припинили роботу. 2020 рік: Створення "Дом". На базі Мультимедійної платформи іномовлення України уряд створив державний канал для мовлення наукраїнській та російській мові.
Березень 2021 року: Перезапуск UATV як "FREEДОМ". ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" перезапустило іномовлення як російськомовний телеканал державного іномовлення України під брендом UATV російською, який згодом (у серпні 2022 року) змінив логотип на FREEДОМ.
17.06.2025 21:36 Ответить
Та у нас внутрішнє мовлення ледь животіє.
показать весь комментарий
Надо всё делать зеркально врагу и лучше. Почему у меня дома уже давно не работает стационарный телефон и радио? Я не могу слушать украинское радио! Хотя с ним с детства - ещё помню в селе слушал. А сейчас село захватили путлеровцы, а радио с телефонной связью вырезали металлисты. Это что за бандитизм такой, почему у нас такое происходит, и как это остановить? В тоже время в столице страны агрессора стационарные телефоны не исчезли и также есть радиоточки, а у нас в свободной стране нет. Значит у них воровство меньше, чем у нас. Ведь на бытовом уровне происходит у нас воровство жизней и из жизни!
показать весь комментарий
1. Немає чим. Або немає, або неефективно. Особливо враховуючи, що більшість ВПК рашистів, це спадок від СРСР. Який, нагадаю, готувався воювати з НАТО. Дроном зі смішним боєзарядом їх не знищиш. А іншого немає.
2. Агов, на календарі 2025 рік, телебачення ніхто не дивиться. Але ідея гарна - можна замовити ще телепередач та телесеріалів на скажені гроші. Звісно, в друзів Зеленського.
3. Підтримка дружніх країн вже є. Виступати цілодобово на нікому не потрібному телеканалі вони не будуть - вони ж не Зеленський, в їх політиків є важливіші справи, ніж щоденні відосики.
4. Більше санкцій в спорті, ніж є зараз, більше не буде. Спортчиновники світу "усталі ат вайни", а точніше, стомились від відсутності рашистських грошей. Далі - лише спроби зняти існуючі заборони.
5. Немає кому, немає за що, немає бажання у влади, немає спеціалістів, немає компонентів, немає........, щоб "клепати зброю".
6. Вибори неможливі. Більше того - ймовірніше, якщо їх провести зараз, то переможе Потужний. І справа навіть не в рейтингах - в цензурі та монополії зелених на розповсюдження інформації. Це навіть після війни буде проблемою №1. А зараз.....
7. Іноземним військовим та їх політикам, і на**** не потрібно їхати на наш 0. А ті хто вже приїхав, останній 1,5 роки просто тікають з України і розказують...нехороше про ЗСУ і про війну дронів. Хтось відкрито, хтось тихо.
Що ж потрібно робити Україні? А чорт його знає - міняти все. Абсолютно все. Від усієї влади та відношення людей до війни, і аж до усіх законів, правил, поставнов..... Але головне - відношення до війни. Пора зрозуміти, що далі прірва, і ми вже туди падаємо.
Але, як то кажуть, суспільного запиту на це немає. Тому всі житимуть далі, з думками "а до мого міста не дійдуть", "а мене може не мобілізують", "а до мене Шахед не прилтить", "а піду я краще до косметолога, замість таких думок" і т.п. Житимуть так, аж поки не прилетить Шахед і не дійдуть рашисти.
17.06.2025 22:45 Ответить
"Що ж потрібно робити Україні? А чорт його знає - міняти все. Абсолютно все. Від усієї влади та відношення людей до війни, і аж до усіх законів, правил, поставнов..... Але головне - відношення до війни. Пора зрозуміти, що далі прірва, і ми вже туди падаємо." согласен 100% - законы ужасные приняты, необходимо срочно криминализировать уголовный кодекс и отменить все нелепые законы с 2014 года, в том числе о продаже земли. А ещё надо настаивать на списании международного долга - в случае списания курс будет 1 к 8 для евро!
показать весь комментарий
Фінансову?
А науково-техічну?
Чи там повна ОПа фахових науковців і інженерів?
показать весь комментарий
Это все хорошо, но все это опоздало минимум на три года. Это нужно было делать в первый же год большой войны.
показать весь комментарий
Клован і зброя... Історія цивілізації такого дуету ще не чула. Тим більше, що клован - чужинець.
Ну нє, це якась суцільна курвамама повітова...
показать весь комментарий
Краще б він відповів чому АОЗ відмовляється від виробництва *********** в Україні
показать весь комментарий
Почему Иран смог, в условиях санкций, разработать и организовать производство дальнобойных ракет, ПВО...., а Украина Зеленского что делала??
Заключала десятки бесполезных Договор со странами, о взаимопомощи! Какой толк??
Пока Зеленский у Власти, Украине не на что надеяться, ни ЕС , ни США не заинтересованы в успехах Украины.
Уже в США обратили вниманияя, Зеленский просит США о помощи, но СМИ Украины полощат президента США и голосуют в ООН против США!??
показать весь комментарий
А ви не розумієте? Це тільки імітація діяльності на користь держави, а справжня мета власне збагаченя https://censor.net/biz/news/3558424/rada-zaboronyla-pereviryaty-sposib-jyttya-posadovtsiv-pislya-zvilnennya
показать весь комментарий
потому, что зa желaнием ирaнa стоит ирaнскaя нефть и возможности китaя, русни и северной кореи.
показать весь комментарий
https://censor.net/ua/news/3558397/aoz-zirvala-vyrobnytstvo-************-155-mm
показать весь комментарий
"зелений розпил" в дії
показать весь комментарий
