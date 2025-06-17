Зеленский и Карни обсудили финансовую поддержку украинского производства оружия. ФОТО

На полях саммита G7 президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни.

Отмечается, что поддержка Украины, усиление санкций против России, использование замороженных российских активов в пользу украинцев, финансовая поддержка украинского производства оружия и участие Канады в восстановлении Украины - эти темы были ключевыми при обсуждении.

Владимир Зеленский поблагодарил Марка Карни за новый военный пакет и поддержку украинцев со стороны канадского народа.

"Это очень важно для наших воинов - быть сильными на поле боя, оставаться сильными, пока Россия не будет готова к мирным переговорам. Мы готовы к мирным переговорам, к безусловному прекращению огня. Думаю, это очень важно. Но для этого нужно давление", - сказал президент.

Лидеры обсудили, какие именно санкции могут больше всего ударить по способности России развивать ее оборонное производство и финансировать войну.

Также президент и премьер-министр скоординировали шаги для дальнейшей дипломатической работы с партнерами в рамках НАТО, G7 и Коалиции желающих, а также взаимодействие в рамках ООН относительно решений о безусловном прекращении огня.

Кроме того, Зеленский и Карни уделили детальное внимание укреплению противовоздушной обороны Украины - потребности в системах ПВО и ракетах к ним, а также углублению оборонного сотрудничества. Речь шла о возможных проектах совместного производства оружия и инвестициях в украинский ОПК.

Лидеры также обсудили участие Канады в разработке программы по восстановлению Украины.

