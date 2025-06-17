Волкер: Трамп хоче завершити війну в Україні, але не хоче напряму тиснути на Путіна
Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що президент США Дональд Трамп вважає завершення війни в Україні одним зі своїх головних пріоритетів, однак уникає прямого тиску на президента РФ Володимира Путіна.
Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що Трамп не бажає "дратувати" Путіна, бо вважає, що це ускладнить досягнення домовленості. Замість цього він може передати питання санкцій до Конгресу.
"У Сенаті є 84 сенатори - це багато, - які готові підтримати законодавство про посилення санкцій, зокрема проти російської нафти, газу та фінансового сектору...Трамп може дати сенаторам зелене світло, а потім сказати Путіну, що він дав йому шанс зупинити війну", - пояснив Волкер.
Він також додав, що Трамп хоче зберегти свободу дій, щоб використовувати санкції як інструмент тиску в переговорах. За словами дипломата, президент США розчарований небажанням Путіна йти на перемир’я, хоча цього прагнуть Україна, США та ЄС.
Волкер підкреслив, що Трамп справді налаштований на мирну угоду: "Він хоче укласти угоду шляхом переговорів. Тому він і далі буде намагатися".
