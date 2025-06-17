УКР
Новини Трамп про війну в Україні
Волкер: Трамп хоче завершити війну в Україні, але не хоче напряму тиснути на Путіна

волкер

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що президент США Дональд Трамп вважає завершення війни в Україні одним зі своїх головних пріоритетів, однак уникає прямого тиску на президента РФ Володимира Путіна.

Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Трамп не бажає "дратувати" Путіна, бо вважає, що це ускладнить досягнення домовленості. Замість цього він може передати питання санкцій до Конгресу.

"У Сенаті є 84 сенатори - це багато, - які готові підтримати законодавство про посилення санкцій, зокрема проти російської нафти, газу та фінансового сектору...Трамп може дати сенаторам зелене світло, а потім сказати Путіну, що він дав йому шанс зупинити війну", - пояснив Волкер.

Він також додав, що Трамп хоче зберегти свободу дій, щоб використовувати санкції як інструмент тиску в переговорах. За словами дипломата, президент США розчарований небажанням Путіна йти на перемир’я, хоча цього прагнуть Україна, США та ЄС.

Волкер підкреслив, що Трамп справді налаштований на мирну угоду: "Він хоче укласти угоду шляхом переговорів. Тому він і далі буде намагатися".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп відреагував здивовано на масовану атаку РФ на Київ: "Мені треба подивитися на це"

Трамп Дональд (7192) Волкер Курт (619) війна в Україні (6273)
+22
І замісь рашки тисне на Україну - так?
17.06.2025 18:24 Відповісти
+14
17.06.2025 18:29 Відповісти
+14
Та кажи ти просто - Трамп хоче завершити війну капітуляцією України.
17.06.2025 18:31 Відповісти
І замісь рашки тисне на Україну - так?
17.06.2025 18:24 Відповісти
так-саме так і є...
17.06.2025 18:25 Відповісти
Капітуляція теж завершення і Трамп фактично не приховує, що вимагає її від України. В цьому він послідовний.
17.06.2025 22:39 Відповісти
Как раз то, шо нужно х лу.
17.06.2025 18:25 Відповісти
Хоче всидіти відразу на чотирьох стільцях.
17.06.2025 18:27 Відповісти
Як же всі ці протрампіські шавки задовбали
Потужно нероблять *****
Не дивно , що тепер ніхто не вірить ФША
17.06.2025 18:28 Відповісти
Якщо Трампон хоче завершити війну без тиску на путлера і без допомоги Україні - це означає, що трамон хоче завершити війну поразкою України.
17.06.2025 18:28 Відповісти
17.06.2025 18:28 Відповісти
у це вже зовсім Волкер і вашим і їхнім ...трамп хоче, але не хоче...трамп 🤠 чмо фесбешне, ср* ний головний стукачь,персональна обслуга валізи ху* ла ...це все про президента США ...
17.06.2025 19:46 Відповісти
17.06.2025 18:29 Відповісти
17.06.2025 18:30 Відповісти
Та кажи ти просто - Трамп хоче завершити війну капітуляцією України.
17.06.2025 18:31 Відповісти
Путін сказав Трампу що він хоче, як тільки, так відразу настане мир... )) ось трумп великий миротворець і чекає коли наступить в Україні мир ось такий і все буде добре...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
17.06.2025 18:36 Відповісти
Ага, в рибку з'їсти, і ноги не замочити (це, щоб не висловитися більш непристойно). Але так не буває.
17.06.2025 18:31 Відповісти
коли хоче а не може це називається імпотент
17.06.2025 18:31 Відповісти
В Україні цілодобово гинуть цивільні люди , а Трамп
вигадує якісь угоди !
Угоди з ким , з кремлівським терористом і воєнним злочинцем,
який прагне капітуляціі УКРАЇНИ !!
Капітуляція повинна бути в росії , а не в мирній Украіні !🙁
17.06.2025 18:31 Відповісти
Такую адскую какашку чушь в мои уши вливала только бывшая.
17.06.2025 18:32 Відповісти
Дітей вона хотіла, але сексу не було 😂
показати весь коментар
18.06.2025 01:49 Відповісти
Це те саме що він наприклад - хоче срати , але не хоче йти в туалет і знімати штани .
То поясніть йому там , що ці речі не просто взаємопов'язані , вони одне без іншого не можуть існувати апріорі . !! Так як голова не може жити окремо без тіла . !!
Завершення війни без тиску на ***** - НЕМОЖЛИВЕ .!! Спускайтесь вже на землю . ***** з вас просто насміхається як з ідіотів .
17.06.2025 18:36 Відповісти
Чого ж не можуть існувати апріорі? Можуть. Але результати не сподобаються ані тому, хто не схотів зняти штани, ані тим, хто оточує того, хто не схотів йти у туалет. Але проте базової необхідності очистити кишечник дотримано.
Ось і нам не подобаються рідкі та смердючі випорожнення трумпа, а він впевнений, що пахне трояндами, і всі мусять посміхатися і дякувати...
показати весь коментар
17.06.2025 19:12 Відповісти
Якщо не сповна розуму то вважай що каліка.
17.06.2025 18:37 Відповісти
"Трамп хоче завершити війну в Україні, але не хоче напряму тиснути на Путіна"..
Тому цей рудий "дружбан" ***** нахабно, як і треба *****, тисне на Україну та звинувачує ії у війні яку почала терористична держава Разія.
17.06.2025 18:37 Відповісти
трамп мудак, але мудаком бути не хоче...
17.06.2025 18:38 Відповісти
Волкер, який досі розраховує пристроїтися в штабі Трампа - такий же самий мудак. Хоча, ні: чуть інший - але все-одно мудак.
17.06.2025 18:43 Відповісти
и рыбку съесть и чпуй сесть - это называется....
17.06.2025 18:41 Відповісти
тому ржавий давить на Україну
17.06.2025 18:48 Відповісти
Як в тому анекдоті?
9 класниця трахнулася, а коли живіт почав зростати - може розсосе!
Так і це руде недоразуміння людства!
А може щось і зростеться з моєі бредятини, котру я не повинен пам'ятати!
17.06.2025 18:48 Відповісти
нєпорочноє
зачатіє..
17.06.2025 18:52 Відповісти
Трамп хоче.... хоче трахнутись в очко, но при цьому не бути підаром... Але так не буває. Один раз - вже .......
17.06.2025 18:54 Відповісти
Це як хотіти завагітніти, але відмовлятися і від сексу, і від штучного запліднення.
17.06.2025 19:04 Відповісти
Я вже втомився слухати цих опущених ідіотів... Трамп заявив, що у відстороненні кацапів в 2014 з G8 винні Обама та Трюдо! Тільки Трюдо прийшов до влади в 2015! Це навіть не Квартал 95, це якийсь петросян обіссяний! Я вже не кажу, що ***** б не бочав війну, але вигнали його саме за те, що почав війну... Американці довго збираються спостерігати, як їх країну купають в гівні?
17.06.2025 19:09 Відповісти
Ішими словами кажучи, Краснов хоче завершити війну шляхом капітуляції України.
17.06.2025 19:11 Відповісти
"Трамп хоче завершити війну в Україні, але не хоче напряму тиснути на Путіна"

хочу забить гол, но по мячу бить не хочу
17.06.2025 19:12 Відповісти
А на Сонце він не хоче полетіти??
17.06.2025 19:15 Відповісти
На кого в итоге будут давить думаю не является загадкой.
17.06.2025 19:20 Відповісти
Не хоче напряму, хай тисне ззаді
17.06.2025 19:57 Відповісти
Таким чином на руках трампа також кров українців бо він є прямим співучасниаом путіна. Тим більше веде з ним "чудесниє разговори"
17.06.2025 20:12 Відповісти
Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що президент США Дональд Трамп вважає завершення війни в Україні одним зі своїх головних пріоритетів, однак уникає прямого тиску на президента РФ Володимира Путіна. ПОРІВНЯНЯ Д,,БІЛА (((БАЖАЄ,АЛЕ НЕ ТИСНЕ...)
17.06.2025 20:38 Відповісти
не *****
17.06.2025 21:01 Відповісти
Якщо Трамп не хоче тиснути на плєшивого напряму, то може це зробити за прикладом тиску на Іран через Ізраїль.
17.06.2025 21:44 Відповісти
А як по іншому?! Трампон Трампакса повинен поцілувати ***** вЖопу!!!!
17.06.2025 23:22 Відповісти
Відмазка так-собі. Не хоче тиснути напряму хай надасть Україні необхідну зброю ми самі все зробимо. Але справа, вочевидь, не в цьому.
17.06.2025 23:32 Відповісти
Іпать!. Як цікаво читати шизофренічні дописи "хотєлок" І рибку з'їсти,і на уй сісти. Компромат на рудого давить так,що він пісяється не тільки в люлю.
17.06.2025 23:37 Відповісти
Бо тампон не 'Яструб', яким був Рейган...він обісраний півень!!!
17.06.2025 23:45 Відповісти
трамп хоче какать, але не хоче знімати штани
18.06.2025 01:24 Відповісти
ржaвый никогдa не скрывaл,
что он презирaет Укрaину и восхищaется х у йлом

только е б aнутые этого не видели
18.06.2025 05:05 Відповісти
 
 