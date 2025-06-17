Волкер: Трамп хочет завершить войну в Украине, но не хочет напрямую давить на Путина
Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что президент США Дональд Трамп считает завершение войны в Украине одним из своих главных приоритетов, однако избегает прямого давления на президента РФ Владимира Путина.
Об этом он рассказал в интервью Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Трамп не желает "раздражать" Путина, потому что считает, что это усложнит достижение договоренности. Вместо этого он может передать вопрос санкций в Конгресс.
"В Сенате есть 84 сенатора - это много, - которые готовы поддержать законодательство об усилении санкций, в частности против российской нефти, газа и финансового сектора...Трамп может дать сенаторам зеленый свет, а потом сказать Путину, что он дал ему шанс остановить войну", - пояснил Волкер.
Он также добавил, что Трамп хочет сохранить свободу действий, чтобы использовать санкции как инструмент давления в переговорах. По словам дипломата, президент США разочарован нежеланием Путина идти на перемирие, хотя этого хотят Украина, США и ЕС.
Волкер подчеркнул, что Трамп действительно настроен на мирное соглашение: "Он хочет заключить соглашение путем переговоров. Поэтому он и дальше будет пытаться".
