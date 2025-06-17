РУС
Волкер: Трамп хочет завершить войну в Украине, но не хочет напрямую давить на Путина

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что президент США Дональд Трамп считает завершение войны в Украине одним из своих главных приоритетов, однако избегает прямого давления на президента РФ Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Трамп не желает "раздражать" Путина, потому что считает, что это усложнит достижение договоренности. Вместо этого он может передать вопрос санкций в Конгресс.

"В Сенате есть 84 сенатора - это много, - которые готовы поддержать законодательство об усилении санкций, в частности против российской нефти, газа и финансового сектора...Трамп может дать сенаторам зеленый свет, а потом сказать Путину, что он дал ему шанс остановить войну", - пояснил Волкер.

Он также добавил, что Трамп хочет сохранить свободу действий, чтобы использовать санкции как инструмент давления в переговорах. По словам дипломата, президент США разочарован нежеланием Путина идти на перемирие, хотя этого хотят Украина, США и ЕС.

Волкер подчеркнул, что Трамп действительно настроен на мирное соглашение: "Он хочет заключить соглашение путем переговоров. Поэтому он и дальше будет пытаться".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп отреагировал удивленно на массированную атаку РФ на Киев: "Мне надо посмотреть на это"

Трамп Дональд (6654) Волкер Курт (637) война в Украине (6225)
+22
І замісь рашки тисне на Україну - так?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:24 Ответить
+14
показать весь комментарий
17.06.2025 18:29 Ответить
+14
Та кажи ти просто - Трамп хоче завершити війну капітуляцією України.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:31 Ответить
І замісь рашки тисне на Україну - так?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:24 Ответить
так-саме так і є...
показать весь комментарий
17.06.2025 18:25 Ответить
Капітуляція теж завершення і Трамп фактично не приховує, що вимагає її від України. В цьому він послідовний.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:39 Ответить
Как раз то, шо нужно х лу.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:25 Ответить
Хоче всидіти відразу на чотирьох стільцях.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:27 Ответить
Як же всі ці протрампіські шавки задовбали
Потужно нероблять *****
Не дивно , що тепер ніхто не вірить ФША
показать весь комментарий
17.06.2025 18:28 Ответить
Якщо Трампон хоче завершити війну без тиску на путлера і без допомоги Україні - це означає, що трамон хоче завершити війну поразкою України.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:28 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 18:28 Ответить
у це вже зовсім Волкер і вашим і їхнім ...трамп хоче, але не хоче...трамп 🤠 чмо фесбешне, ср* ний головний стукачь,персональна обслуга валізи ху* ла ...це все про президента США ...
показать весь комментарий
17.06.2025 19:46 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 18:29 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 18:30 Ответить
Та кажи ти просто - Трамп хоче завершити війну капітуляцією України.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:31 Ответить
Путін сказав Трампу що він хоче, як тільки, так відразу настане мир... )) ось трумп великий миротворець і чекає коли наступить в Україні мир ось такий і все буде добре...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
показать весь комментарий
17.06.2025 18:36 Ответить
Ага, в рибку з'їсти, і ноги не замочити (це, щоб не висловитися більш непристойно). Але так не буває.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:31 Ответить
коли хоче а не може це називається імпотент
показать весь комментарий
17.06.2025 18:31 Ответить
В Україні цілодобово гинуть цивільні люди , а Трамп
вигадує якісь угоди !
Угоди з ким , з кремлівським терористом і воєнним злочинцем,
який прагне капітуляціі УКРАЇНИ !!
Капітуляція повинна бути в росії , а не в мирній Украіні !🙁
показать весь комментарий
17.06.2025 18:31 Ответить
Такую адскую какашку чушь в мои уши вливала только бывшая.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:32 Ответить
Дітей вона хотіла, але сексу не було 😂
показать весь комментарий
18.06.2025 01:49 Ответить
Це те саме що він наприклад - хоче срати , але не хоче йти в туалет і знімати штани .
То поясніть йому там , що ці речі не просто взаємопов'язані , вони одне без іншого не можуть існувати апріорі . !! Так як голова не може жити окремо без тіла . !!
Завершення війни без тиску на ***** - НЕМОЖЛИВЕ .!! Спускайтесь вже на землю . ***** з вас просто насміхається як з ідіотів .
показать весь комментарий
17.06.2025 18:36 Ответить
Чого ж не можуть існувати апріорі? Можуть. Але результати не сподобаються ані тому, хто не схотів зняти штани, ані тим, хто оточує того, хто не схотів йти у туалет. Але проте базової необхідності очистити кишечник дотримано.
Ось і нам не подобаються рідкі та смердючі випорожнення трумпа, а він впевнений, що пахне трояндами, і всі мусять посміхатися і дякувати...
показать весь комментарий
17.06.2025 19:12 Ответить
Якщо не сповна розуму то вважай що каліка.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:37 Ответить
"Трамп хоче завершити війну в Україні, але не хоче напряму тиснути на Путіна"..
Тому цей рудий "дружбан" ***** нахабно, як і треба *****, тисне на Україну та звинувачує ії у війні яку почала терористична держава Разія.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:37 Ответить
трамп мудак, але мудаком бути не хоче...
показать весь комментарий
17.06.2025 18:38 Ответить
Волкер, який досі розраховує пристроїтися в штабі Трампа - такий же самий мудак. Хоча, ні: чуть інший - але все-одно мудак.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:43 Ответить
и рыбку съесть и чпуй сесть - это называется....
показать весь комментарий
17.06.2025 18:41 Ответить
тому ржавий давить на Україну
показать весь комментарий
17.06.2025 18:48 Ответить
Як в тому анекдоті?
9 класниця трахнулася, а коли живіт почав зростати - може розсосе!
Так і це руде недоразуміння людства!
А може щось і зростеться з моєі бредятини, котру я не повинен пам'ятати!
показать весь комментарий
17.06.2025 18:48 Ответить
нєпорочноє
зачатіє..
показать весь комментарий
17.06.2025 18:52 Ответить
Трамп хоче.... хоче трахнутись в очко, но при цьому не бути підаром... Але так не буває. Один раз - вже .......
показать весь комментарий
17.06.2025 18:54 Ответить
Це як хотіти завагітніти, але відмовлятися і від сексу, і від штучного запліднення.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:04 Ответить
Я вже втомився слухати цих опущених ідіотів... Трамп заявив, що у відстороненні кацапів в 2014 з G8 винні Обама та Трюдо! Тільки Трюдо прийшов до влади в 2015! Це навіть не Квартал 95, це якийсь петросян обіссяний! Я вже не кажу, що ***** б не бочав війну, але вигнали його саме за те, що почав війну... Американці довго збираються спостерігати, як їх країну купають в гівні?
показать весь комментарий
17.06.2025 19:09 Ответить
Ішими словами кажучи, Краснов хоче завершити війну шляхом капітуляції України.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:11 Ответить
"Трамп хоче завершити війну в Україні, але не хоче напряму тиснути на Путіна"

хочу забить гол, но по мячу бить не хочу
показать весь комментарий
17.06.2025 19:12 Ответить
А на Сонце він не хоче полетіти??
показать весь комментарий
17.06.2025 19:15 Ответить
На кого в итоге будут давить думаю не является загадкой.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:20 Ответить
Не хоче напряму, хай тисне ззаді
показать весь комментарий
17.06.2025 19:57 Ответить
Таким чином на руках трампа також кров українців бо він є прямим співучасниаом путіна. Тим більше веде з ним "чудесниє разговори"
показать весь комментарий
17.06.2025 20:12 Ответить
Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що президент США Дональд Трамп вважає завершення війни в Україні одним зі своїх головних пріоритетів, однак уникає прямого тиску на президента РФ Володимира Путіна. ПОРІВНЯНЯ Д,,БІЛА (((БАЖАЄ,АЛЕ НЕ ТИСНЕ...)
показать весь комментарий
17.06.2025 20:38 Ответить
не *****
показать весь комментарий
17.06.2025 21:01 Ответить
Якщо Трамп не хоче тиснути на плєшивого напряму, то може це зробити за прикладом тиску на Іран через Ізраїль.
показать весь комментарий
17.06.2025 21:44 Ответить
А як по іншому?! Трампон Трампакса повинен поцілувати ***** вЖопу!!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 23:22 Ответить
Відмазка так-собі. Не хоче тиснути напряму хай надасть Україні необхідну зброю ми самі все зробимо. Але справа, вочевидь, не в цьому.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:32 Ответить
Іпать!. Як цікаво читати шизофренічні дописи "хотєлок" І рибку з'їсти,і на уй сісти. Компромат на рудого давить так,що він пісяється не тільки в люлю.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:37 Ответить
Бо тампон не 'Яструб', яким був Рейган...він обісраний півень!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 23:45 Ответить
трамп хоче какать, але не хоче знімати штани
показать весь комментарий
18.06.2025 01:24 Ответить
ржaвый никогдa не скрывaл,
что он презирaет Укрaину и восхищaется х у йлом

только е б aнутые этого не видели
показать весь комментарий
18.06.2025 05:05 Ответить
 
 