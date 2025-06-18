Зеленський достроково покидає саміт G7, - CBC News

Президент України Володимир Зеленський достроково завершує офіційний візит на саміт G7 до Канади після вчорашнього масованого обстрілу Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBC News.

Джерела в українській делегації повідомили виданню, що глава держави повернеться до Києва одразу після завершення переговорів у Кананаскісі. При цьому заплановану пресконференцію в Калгарі скасовано.

Ще однією причиною скорочення візиту стало рішення президента США Дональда Трампа достроково покинути саміт у понеділок увечері, посилаючись на конфлікт на Близькому Сході.

Раніше Зеленський заявляв, що слід продовжувати закликати Трампа змусити Путіна покласти край війні. Також він закликав країни G7 інвестувати в українські оборонні технології та посилити санкції проти РФ.