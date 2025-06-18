УКР
Саміт G7 у червні 2025 року
10 286 40

Зеленський достроково покидає саміт G7, - CBC News

зустріч Зеленського і Карні на полях саміту G7

Президент України Володимир Зеленський достроково завершує офіційний візит на саміт G7 до Канади після вчорашнього масованого обстрілу Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBC News.

Джерела в українській делегації повідомили виданню, що глава держави повернеться до Києва одразу після завершення переговорів у Кананаскісі. При цьому заплановану пресконференцію в Калгарі скасовано.

Ще однією причиною скорочення візиту стало рішення президента США Дональда Трампа достроково покинути саміт у понеділок увечері, посилаючись на конфлікт на Близькому Сході.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери країн G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти РФ, - Bloomberg

Раніше Зеленський заявляв, що слід продовжувати закликати Трампа змусити Путіна покласти край війні. Також він закликав країни G7 інвестувати в українські оборонні технології та посилити санкції проти РФ.

Автор: 

G-7 G7 (1099) Зеленський Володимир (25545) саміт (828)
Топ коментарі
+35
Безтолковий ішак вчергове обісрався. Чмо знайшло відмазку, щоб прикритись. Вештається світом без толку за кошти народу, а народ скидається на елементарне для свого захисту. Геть бездара тупоголового!
показати весь коментар
18.06.2025 07:14 Відповісти
+30
Толку, що Зеленський покидає саміт. Він, що був на саміті, що не було, толку, як з козла молока.
показати весь коментар
18.06.2025 07:15 Відповісти
+25
Знає курвисько, що ударів більше не буде.
показати весь коментар
18.06.2025 06:29 Відповісти
голограма зголограмилась?
показати весь коментар
18.06.2025 06:28 Відповісти
Знає курвисько, що ударів більше не буде.
показати весь коментар
18.06.2025 06:29 Відповісти
Еще один "достроковий"!
показати весь коментар
18.06.2025 06:30 Відповісти
Ну це вже схоже на якесь переслідування рудої мавпи і копіювання її поведінки. Ну не можна так відверто принижуватися перед цією потворою. Все одно воно не дасть зброї і не запровадить санкції проти свого найкращого друга *****.
показати весь коментар
18.06.2025 06:36 Відповісти
Мабуть під сраку копняком виштовхали екс -президента з цього самиту, щоб не псував повітря.
показати весь коментар
18.06.2025 06:37 Відповісти
Ну не можна все копіювати агента краснова ,який стоїть на стороні кривавого терориста ,хоч Зеля з рудим дуже схоже і в інтелекті ,нарцисизмі і розуміння світового порядку.
показати весь коментар
18.06.2025 06:44 Відповісти
Цікаво, яке у Вас розуміння світового порядку?
показати весь коментар
18.06.2025 06:50 Відповісти
Тю, це орднунг, орднунг i ще раз орднунг.
показати весь коментар
18.06.2025 07:14 Відповісти
Забули? Ще Алоiзович заповiдав.
показати весь коментар
18.06.2025 07:16 Відповісти
І ахтунг.
показати весь коментар
18.06.2025 07:16 Відповісти
https://youtu.be/CIs5SK5szVc ЩЕ МАРШ ПРО КАцапен золдатен , группен офiцiерен(марш авiатора)...ЗЫ... Правда орднунг по-кацапськи - це симбiрськi чiгiрi.
показати весь коментар
18.06.2025 09:02 Відповісти
Ну, прямо як трамп - #бовтік
показати весь коментар
18.06.2025 07:02 Відповісти
Та нi ж бо, продовжуе вiдслiдковуватись головний посил очiльника "ВЕЛИКОГО БУДiВНИЦТВА", МОВЛЯВ, ДАЙ МЕНi . бiльше нiчого мене не цiкавить, досвiдос.
показати весь коментар
18.06.2025 07:12 Відповісти
Усратися можна від таких новин..стратег блд....
показати весь коментар
18.06.2025 07:14 Відповісти
Безтолковий ішак вчергове обісрався. Чмо знайшло відмазку, щоб прикритись. Вештається світом без толку за кошти народу, а народ скидається на елементарне для свого захисту. Геть бездара тупоголового!
показати весь коментар
18.06.2025 07:14 Відповісти
Вибори
показати весь коментар
18.06.2025 08:46 Відповісти
тока без баб Юлькы
показати весь коментар
18.06.2025 09:00 Відповісти
Я тобі, дебілу, вже 40 разів писав, що Юля за Залужного
показати весь коментар
18.06.2025 09:29 Відповісти
Спішить Київ і Сумщину рятувати 🤡🤬
показати весь коментар
18.06.2025 07:15 Відповісти
А на куя? Яка з нього користь?Взяти під особистий контроль? То краще не треба.
показати весь коментар
18.06.2025 07:15 Відповісти
Толку, що Зеленський покидає саміт. Він, що був на саміті, що не було, толку, як з козла молока.
показати весь коментар
18.06.2025 07:15 Відповісти
Буде толк. Ця бідося накликує біду всюди, де не з'явиться. Тому я радий за канадійців
показати весь коментар
18.06.2025 08:45 Відповісти
А воно там було? У коридорах саміту, нагодували і вали недолуге
показати весь коментар
18.06.2025 07:31 Відповісти
Немає більше шо ловити - Трамп чмихнув
показати весь коментар
18.06.2025 07:34 Відповісти
Дуже жаль , що тільки саміт.
показати весь коментар
18.06.2025 07:37 Відповісти
Раніше путін тримав Трампа просто за дурня, тепер ще і за сцикуна.
Make America Gan'ba Again...
показати весь коментар
18.06.2025 07:38 Відповісти
Неголений,одітий абияк-він на ж7,як біла ворона.А ермак біля нього, очевидно,одягається в дорогий класичний костюм,щоби вигідно відрізнятись від свого підопічного.
показати весь коментар
18.06.2025 07:42 Відповісти
буратінка особисто буде допомагати рятувальникам діставати поранених з під завалів чи просто дасть наказ пану Сирському знищити кацапію за 24 години? Чи на зустрічі йому не було жодної цікавої людини, окрім "краснова"?
показати весь коментар
18.06.2025 08:17 Відповісти
Напевно ЗЕ покинув саміт і полетів в Оман, щоб нарешті забрати ті інвестиції про які домовлявся? Хто знає на якому місці Оман по інвестиціях в Україну.
показати весь коментар
18.06.2025 08:29 Відповісти
і якого х#я? вгатили бабла на переліт в 7 тисяч кілометрів щоб ЩО? чи лєнка втигла скупитися за день?
показати весь коментар
18.06.2025 08:50 Відповісти
"ти якого хера знову без " пєнджа " приперся в поважну компанію,,,?
показати весь коментар
18.06.2025 09:15 Відповісти
"Куда уєхал цирк? В какиє города?"
показати весь коментар
18.06.2025 09:22 Відповісти
Вигнали від гріха подалі, поки якоїсь біди не приніс бідоносець.
показати весь коментар
18.06.2025 09:38 Відповісти
2 телепня
показати весь коментар
18.06.2025 10:07 Відповісти
Зеленський достроково покидає... не лише саміт G7, а й посаду, згідно обіцянки своїм виборцям: як не зможу закінчити війну,то піду...
показати весь коментар
18.06.2025 15:46 Відповісти
 
 