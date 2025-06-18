УКР
Саміт G7 у червні 2025 року
Маємо продовжувати закликати Трампа змусити Путіна покласти край війні, - Зеленський на саміті G7

Зеленський на саміті великої сімки

Президент Влодимир Зеленський сподівається на вплив президента США Дональда Трампа на президента РФ Володимира Путіна для припинення війни в Україні.

Про це Зеленський сказав під час виступу на спеціальному засіданні лідерів країн G7 у Канаді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Разом ми маємо продовжувати закликати Президента Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні. Саме США та Президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля.

Ця війна триває через Росію. Від самого початку це була неспровокована й злочинна загарбницька війна. Ми не повинні про це забувати. І ми маємо тиснути далі в усіх напрямах, щоб нарешті досягти миру", - звернувся Зеленський до лідерів країн G7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни G7 мають інвестувати в українські оборонні технології та посилити санкції проти РФ, - Зеленський

G-7 G7 (1099) Зеленський Володимир (25545) путін володимир (24838) Трамп Дональд (7192)
+17
Зєля, а ти не пробував - Не красти - щоб Збройні Сили України мали краще фінансування...?
18.06.2025 01:31 Відповісти
+16
Незламно і потужно головне закликати, не ракетами своїми а відосиками, не переплутай.
18.06.2025 01:35 Відповісти
+10
Президенту України треба робити Україну сильнішою, об'єднатися ,а не боротися з Порошенко, ставити корумпованих Генпрокурорами, і красти, красти, красти..
І при цьому всі винні, крім найвеличнішого
18.06.2025 03:50 Відповісти
CBC Canada

Спільної заяви лідерів G7 щодо війни в Україні не буде, оскільки Сполучені Штати не погоджуються з остаточним формулюванням, повідомило джерело канадського уряду.
Хоча спочатку така заява планувалася, джерело зазначило, що шестеро лідерів були готові піти далі у своїх висловлюваннях, але американці хотіли його зменшити.
Офіційна особа, яка просила не називати її ім'я, зазначила, що американці не хотіли, щоб деякі гострі зауваження щодо Росії були включені до спільної заяви, оскільки вони боялися, що це ускладнить переговори з цією країною про закінчення війни.
18.06.2025 01:30 Відповісти
Зєля, а ти не пробував - Не красти - щоб Збройні Сили України мали краще фінансування...?
18.06.2025 01:31 Відповісти
Можете продовжувати, але він як не чує в цьму напрямку, так і далі чути не буде, і взагалі він зараз занятий розкручуванням нової війни, можливо навіть ядерноі!
18.06.2025 01:32 Відповісти
Незламно і потужно головне закликати, не ракетами своїми а відосиками, не переплутай.
18.06.2025 01:35 Відповісти
Це все одно що наркомана закликати кинути вживати наркоту, чи алкаша кинути пити..
18.06.2025 01:35 Відповісти
Байден закрой небо. Ничего не учит.
18.06.2025 01:55 Відповісти
«Маємо продовжувати жувати кактус».
18.06.2025 02:00 Відповісти
Марні сподівання, лише одна надія на власні сили з Європейцями та розвиток/розробка власної зброї. Якнайшвидше власне виробництво балістики і в якнайбільшій кількості та хоч глибоко під землею і в три зміни. Трамп походу сцикло.
18.06.2025 02:01 Відповісти
Європейцям пофіг на нас, їм би в них війни не було. А скільки у нас загине їх то не цікавить.
18.06.2025 02:28 Відповісти
Воювати вони за нас не будуть точно, а от допомога зброєю гарантована. Ця війна торкнеться кожного з нас. Це вже очевидно.
18.06.2025 02:36 Відповісти
Тільки біда в тому що дають потрохи, щоб бува не розізлити рашу.
18.06.2025 02:45 Відповісти
Видатна роль Трюдо та Обами у виключенні РФ із складу G8 (в уявленні POTUS)
Або хто саме, за що саме і як саме насправді виключав Росію з G8, а також, про що повинен знати POTUS, плануючи свою присутність та заяви у групі G7/G8, щоб не ганьбити власну країну.
https://www.youtube.com/watch?v=AMwiskBPRHc&ab_channel=AndreiIllarionov%28%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
18.06.2025 03:32 Відповісти
Плюс от этого саммита что Канада дала 2млрд помощи Украине. Минус то что трамп не давит на путина а заигрывает с ним.
18.06.2025 03:47 Відповісти
А що може зробити агент проти свого куратора. Мабуть добре фсб за яйця тримає
18.06.2025 07:31 Відповісти
Президенту України треба робити Україну сильнішою, об'єднатися ,а не боротися з Порошенко, ставити корумпованих Генпрокурорами, і красти, красти, красти..
І при цьому всі винні, крім найвеличнішого
18.06.2025 03:50 Відповісти
Даже Эйнштейн говорил "Если вы совершаете одно и то же действие то не получите никакого другого результата результата кроме того что уже был".Как то так. Можно бесконечно "закликати" Трампа но результат будет тот же что и от прошлого "закликания" и от позапрошлого. Если уже Трамп "поет" под путина, то ты ему "хоть нассы в глаза ему все Божья Роса"
18.06.2025 04:09 Відповісти
Трамп не хоче допомагати ідіотам і це нормально. Українці чомусь вирішили, що в світі не знають прислівя - краще з розумним загубити, чим з дурнем знайти. Влада то обличчя держави і влада абсолютних дурнів навряд позитивно відображається на іміджі України, вле світові лідери визнають право на вибір українців бути дурнями і возять на них воду.
показати весь коментар
18.06.2025 06:21 Відповісти
Ні стакан зазвичай з собою носить "какая разниці" і "адин нарот"
18.06.2025 07:38 Відповісти
На флоті існувала приказка, що успіх плавання корабля не залежить від його назви, а залежить виключно від того, в чиїх руках опиниться штурвал. Розслабтеся кінгстони відкрили ще у 2019, слухайте оркестр та насолоджуйтеся плаванням.
18.06.2025 08:06 Відповісти
Закликав закликати? Потужно ...🤣🤣🤣
18.06.2025 04:44 Відповісти
Слабый президент ведет себя именно так. А другого выбрать нельзя ибо они с Портновым законы под себя написали. Ведут Украину к поражению.
18.06.2025 05:02 Відповісти
Украине надо иметь предельное количество вооружения, как и противнику - чтобы на 1 удар по нам, отвечать 2-мя по ним. Надо найти все способы обеспечить это!
18.06.2025 06:36 Відповісти
Чим? Шашшиком, чи асфальтом?
18.06.2025 06:48 Відповісти
А як же , шашлик на травневі? Колиивсі розвідки світу талдичили ,тшо йолоп, капай окоаи!!! Шо блть, шашлик той вже не лізе? А трамп п@дор клован такий самий
18.06.2025 06:46 Відповісти
Це і вас план клована? До чого можна закликати руду шльондру *****? До ще одного поцілунка в дупу?
18.06.2025 07:08 Відповісти
На нари закликателя сраного!
18.06.2025 07:18 Відповісти
Як це він буде закликати,не прикривши псячу пропаганду проти нього від своїх олухів?
Трамп що,не бачить,не переглядає звіти посольства,яке моніторить тутешні медіа?
Зе,як президенту,треба реально працювати над закінченням війни,а не робити просто заклики,пропагандистські трюки.А ще краще - піти,як обіцяв, не змігши.В будь-якому випадку,козир не дасть йому змоги піти на тісну співпрацю з амер.президентом,задля закінчення війни,хоч би й хотів.
18.06.2025 07:33 Відповісти
Зіграй йому на піаніно !!!
18.06.2025 08:07 Відповісти
клоунада
18.06.2025 08:17 Відповісти
Кричить одне , робить інше. Як зеленський пояснить транспортування московської нафти через нафтопровід "Дружба", який наповнює московський бюджет і з якого кацапи вбивають українців.
18.06.2025 08:29 Відповісти
Долбайоб.В зе в ато був винен Порох а тепер за війну-Трамп
18.06.2025 09:00 Відповісти
роль від фсб -"зелений кликушник України"
18.06.2025 09:18 Відповісти
18.06.2025 09:25 Відповісти
Какое может быть отношение лидеров Ж7 к президенту мародеру?
18.06
Позорище воровате. Вбивця українців. Здохни, падло!
18.06.2025 09:49 Відповісти
Що сьогодні пропонує Бубочка українцям - перемогу " з виходом на кордони 1991 року", тяк брехав на самому початку, чи просто, щоб США і НАТО змусили пуйла "зупинитися і залишити за собою те, що окупував"? То це гірше "мінських" чи набагато краще, а 73%???
18.06.2025 10:00 Відповісти
 
 