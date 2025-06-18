Маємо продовжувати закликати Трампа змусити Путіна покласти край війні, - Зеленський на саміті G7

Президент Влодимир Зеленський сподівається на вплив президента США Дональда Трампа на президента РФ Володимира Путіна для припинення війни в Україні.

Про це Зеленський сказав під час виступу на спеціальному засіданні лідерів країн G7 у Канаді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Разом ми маємо продовжувати закликати Президента Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні. Саме США та Президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля.

Ця війна триває через Росію. Від самого початку це була неспровокована й злочинна загарбницька війна. Ми не повинні про це забувати. І ми маємо тиснути далі в усіх напрямах, щоб нарешті досягти миру", - звернувся Зеленський до лідерів країн G7.

