Маємо продовжувати закликати Трампа змусити Путіна покласти край війні, - Зеленський на саміті G7
Президент Влодимир Зеленський сподівається на вплив президента США Дональда Трампа на президента РФ Володимира Путіна для припинення війни в Україні.
Про це Зеленський сказав під час виступу на спеціальному засіданні лідерів країн G7 у Канаді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Разом ми маємо продовжувати закликати Президента Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні. Саме США та Президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля.
Ця війна триває через Росію. Від самого початку це була неспровокована й злочинна загарбницька війна. Ми не повинні про це забувати. І ми маємо тиснути далі в усіх напрямах, щоб нарешті досягти миру", - звернувся Зеленський до лідерів країн G7.
Спільної заяви лідерів G7 щодо війни в Україні не буде, оскільки Сполучені Штати не погоджуються з остаточним формулюванням, повідомило джерело канадського уряду.
Хоча спочатку така заява планувалася, джерело зазначило, що шестеро лідерів були готові піти далі у своїх висловлюваннях, але американці хотіли його зменшити.
Офіційна особа, яка просила не називати її ім'я, зазначила, що американці не хотіли, щоб деякі гострі зауваження щодо Росії були включені до спільної заяви, оскільки вони боялися, що це ускладнить переговори з цією країною про закінчення війни.
Або хто саме, за що саме і як саме насправді виключав Росію з G8, а також, про що повинен знати POTUS, плануючи свою присутність та заяви у групі G7/G8, щоб не ганьбити власну країну.
https://www.youtube.com/watch?v=AMwiskBPRHc&ab_channel=AndreiIllarionov%28%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
І при цьому всі винні, крім найвеличнішого
Трамп що,не бачить,не переглядає звіти посольства,яке моніторить тутешні медіа?
Зе,як президенту,треба реально працювати над закінченням війни,а не робити просто заклики,пропагандистські трюки.А ще краще - піти,як обіцяв, не змігши.В будь-якому випадку,козир не дасть йому змоги піти на тісну співпрацю з амер.президентом,задля закінчення війни,хоч би й хотів.