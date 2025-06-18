Мы должны продолжать призывать Трампа заставить Путина положить конец войне, - Зеленский на саммите G7

Президент Владимир Зеленский надеется на влияние президента США Дональда Трампа на президента РФ Владимира Путина для прекращения войны в Украине.

Об этом Зеленский сказал во время выступления на специальном заседании лидеров стран G7 в Канаде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вместе мы должны продолжать призывать Президента Трампа использовать свое реальное влияние, чтобы заставить Путина положить конец этой войне. Именно США и Президент Трамп предложили прекращение огня, восстановление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но Россия заблокировала все усилия.

Эта война продолжается из-за России. С самого начала это была неспровоцированная и преступная захватническая война. Мы не должны об этом забывать. И мы должны давить дальше по всем направлениям, чтобы наконец достичь мира", - обратился Зеленский к лидерам стран G7.

