2 253 42

Мы должны продолжать призывать Трампа заставить Путина положить конец войне, - Зеленский на саммите G7

Зеленский на саммите большой семерки

Президент Владимир Зеленский надеется на влияние президента США Дональда Трампа на президента РФ Владимира Путина для прекращения войны в Украине.

Об этом Зеленский сказал во время выступления на специальном заседании лидеров стран G7 в Канаде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вместе мы должны продолжать призывать Президента Трампа использовать свое реальное влияние, чтобы заставить Путина положить конец этой войне. Именно США и Президент Трамп предложили прекращение огня, восстановление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но Россия заблокировала все усилия.

Эта война продолжается из-за России. С самого начала это была неспровоцированная и преступная захватническая война. Мы не должны об этом забывать. И мы должны давить дальше по всем направлениям, чтобы наконец достичь мира", - обратился Зеленский к лидерам стран G7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны G7 должны инвестировать в украинские оборонные технологии и усилить санкции против РФ, - Зеленский

G7 (888) Зеленский Владимир (21993) путин владимир (32222) Трамп Дональд (6654)
Топ комментарии
+17
Зєля, а ти не пробував - Не красти - щоб Збройні Сили України мали краще фінансування...?
показать весь комментарий
18.06.2025 01:31 Ответить
+16
Незламно і потужно головне закликати, не ракетами своїми а відосиками, не переплутай.
показать весь комментарий
18.06.2025 01:35 Ответить
+10
Президенту України треба робити Україну сильнішою, об'єднатися ,а не боротися з Порошенко, ставити корумпованих Генпрокурорами, і красти, красти, красти..
І при цьому всі винні, крім найвеличнішого
показать весь комментарий
18.06.2025 03:50 Ответить
CBC Canada

Спільної заяви лідерів G7 щодо війни в Україні не буде, оскільки Сполучені Штати не погоджуються з остаточним формулюванням, повідомило джерело канадського уряду.
Хоча спочатку така заява планувалася, джерело зазначило, що шестеро лідерів були готові піти далі у своїх висловлюваннях, але американці хотіли його зменшити.
Офіційна особа, яка просила не називати її ім'я, зазначила, що американці не хотіли, щоб деякі гострі зауваження щодо Росії були включені до спільної заяви, оскільки вони боялися, що це ускладнить переговори з цією країною про закінчення війни.
показать весь комментарий
18.06.2025 01:30 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 01:31 Ответить
Можете продовжувати, але він як не чує в цьму напрямку, так і далі чути не буде, і взагалі він зараз занятий розкручуванням нової війни, можливо навіть ядерноі!
показать весь комментарий
18.06.2025 01:32 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 01:35 Ответить
Це все одно що наркомана закликати кинути вживати наркоту, чи алкаша кинути пити..
показать весь комментарий
18.06.2025 01:35 Ответить
Байден закрой небо. Ничего не учит.
показать весь комментарий
18.06.2025 01:55 Ответить
«Маємо продовжувати жувати кактус».
показать весь комментарий
18.06.2025 02:00 Ответить
Марні сподівання, лише одна надія на власні сили з Європейцями та розвиток/розробка власної зброї. Якнайшвидше власне виробництво балістики і в якнайбільшій кількості та хоч глибоко під землею і в три зміни. Трамп походу сцикло.
показать весь комментарий
18.06.2025 02:01 Ответить
Європейцям пофіг на нас, їм би в них війни не було. А скільки у нас загине їх то не цікавить.
показать весь комментарий
18.06.2025 02:28 Ответить
Воювати вони за нас не будуть точно, а от допомога зброєю гарантована. Ця війна торкнеться кожного з нас. Це вже очевидно.
показать весь комментарий
18.06.2025 02:36 Ответить
Тільки біда в тому що дають потрохи, щоб бува не розізлити рашу.
показать весь комментарий
18.06.2025 02:45 Ответить
Видатна роль Трюдо та Обами у виключенні РФ із складу G8 (в уявленні POTUS)
Або хто саме, за що саме і як саме насправді виключав Росію з G8, а також, про що повинен знати POTUS, плануючи свою присутність та заяви у групі G7/G8, щоб не ганьбити власну країну.
https://www.youtube.com/watch?v=AMwiskBPRHc&ab_channel=AndreiIllarionov%28%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
показать весь комментарий
18.06.2025 03:32 Ответить
Плюс от этого саммита что Канада дала 2млрд помощи Украине. Минус то что трамп не давит на путина а заигрывает с ним.
показать весь комментарий
18.06.2025 03:47 Ответить
А що може зробити агент проти свого куратора. Мабуть добре фсб за яйця тримає
показать весь комментарий
18.06.2025 07:31 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 03:50 Ответить
Даже Эйнштейн говорил "Если вы совершаете одно и то же действие то не получите никакого другого результата результата кроме того что уже был".Как то так. Можно бесконечно "закликати" Трампа но результат будет тот же что и от прошлого "закликания" и от позапрошлого. Если уже Трамп "поет" под путина, то ты ему "хоть нассы в глаза ему все Божья Роса"
показать весь комментарий
18.06.2025 04:09 Ответить
Трамп не хоче допомагати ідіотам і це нормально. Українці чомусь вирішили, що в світі не знають прислівя - краще з розумним загубити, чим з дурнем знайти. Влада то обличчя держави і влада абсолютних дурнів навряд позитивно відображається на іміджі України, вле світові лідери визнають право на вибір українців бути дурнями і возять на них воду.
показать весь комментарий
18.06.2025 06:21 Ответить
Ні стакан зазвичай з собою носить "какая разниці" і "адин нарот"
показать весь комментарий
18.06.2025 07:38 Ответить
На флоті існувала приказка, що успіх плавання корабля не залежить від його назви, а залежить виключно від того, в чиїх руках опиниться штурвал. Розслабтеся кінгстони відкрили ще у 2019, слухайте оркестр та насолоджуйтеся плаванням.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:06 Ответить
Закликав закликати? Потужно ...🤣🤣🤣
показать весь комментарий
18.06.2025 04:44 Ответить
Слабый президент ведет себя именно так. А другого выбрать нельзя ибо они с Портновым законы под себя написали. Ведут Украину к поражению.
показать весь комментарий
18.06.2025 05:02 Ответить
Украине надо иметь предельное количество вооружения, как и противнику - чтобы на 1 удар по нам, отвечать 2-мя по ним. Надо найти все способы обеспечить это!
показать весь комментарий
18.06.2025 06:36 Ответить
Чим? Шашшиком, чи асфальтом?
показать весь комментарий
18.06.2025 06:48 Ответить
А як же , шашлик на травневі? Колиивсі розвідки світу талдичили ,тшо йолоп, капай окоаи!!! Шо блть, шашлик той вже не лізе? А трамп п@дор клован такий самий
показать весь комментарий
18.06.2025 06:46 Ответить
Це і вас план клована? До чого можна закликати руду шльондру *****? До ще одного поцілунка в дупу?
показать весь комментарий
18.06.2025 07:08 Ответить
На нари закликателя сраного!
показать весь комментарий
18.06.2025 07:18 Ответить
Як це він буде закликати,не прикривши псячу пропаганду проти нього від своїх олухів?
Трамп що,не бачить,не переглядає звіти посольства,яке моніторить тутешні медіа?
Зе,як президенту,треба реально працювати над закінченням війни,а не робити просто заклики,пропагандистські трюки.А ще краще - піти,як обіцяв, не змігши.В будь-якому випадку,козир не дасть йому змоги піти на тісну співпрацю з амер.президентом,задля закінчення війни,хоч би й хотів.
показать весь комментарий
18.06.2025 07:33 Ответить
Зіграй йому на піаніно !!!
показать весь комментарий
18.06.2025 08:07 Ответить
клоунада
показать весь комментарий
18.06.2025 08:17 Ответить
Кричить одне , робить інше. Як зеленський пояснить транспортування московської нафти через нафтопровід "Дружба", який наповнює московський бюджет і з якого кацапи вбивають українців.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:29 Ответить
Долбайоб.В зе в ато був винен Порох а тепер за війну-Трамп
показать весь комментарий
18.06.2025 09:00 Ответить
роль від фсб -"зелений кликушник України"
показать весь комментарий
18.06.2025 09:18 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 09:25 Ответить
Какое может быть отношение лидеров Ж7 к президенту мародеру?
показать весь комментарий
18.06.2025 09:29 Ответить
Позорище воровате. Вбивця українців. Здохни, падло!
показать весь комментарий
18.06.2025 09:49 Ответить
Що сьогодні пропонує Бубочка українцям - перемогу " з виходом на кордони 1991 року", тяк брехав на самому початку, чи просто, щоб США і НАТО змусили пуйла "зупинитися і залишити за собою те, що окупував"? То це гірше "мінських" чи набагато краще, а 73%???
показать весь комментарий
18.06.2025 10:00 Ответить
 
 