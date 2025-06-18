Мы должны продолжать призывать Трампа заставить Путина положить конец войне, - Зеленский на саммите G7
Президент Владимир Зеленский надеется на влияние президента США Дональда Трампа на президента РФ Владимира Путина для прекращения войны в Украине.
Об этом Зеленский сказал во время выступления на специальном заседании лидеров стран G7 в Канаде, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вместе мы должны продолжать призывать Президента Трампа использовать свое реальное влияние, чтобы заставить Путина положить конец этой войне. Именно США и Президент Трамп предложили прекращение огня, восстановление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но Россия заблокировала все усилия.
Эта война продолжается из-за России. С самого начала это была неспровоцированная и преступная захватническая война. Мы не должны об этом забывать. И мы должны давить дальше по всем направлениям, чтобы наконец достичь мира", - обратился Зеленский к лидерам стран G7.
Спільної заяви лідерів G7 щодо війни в Україні не буде, оскільки Сполучені Штати не погоджуються з остаточним формулюванням, повідомило джерело канадського уряду.
Хоча спочатку така заява планувалася, джерело зазначило, що шестеро лідерів були готові піти далі у своїх висловлюваннях, але американці хотіли його зменшити.
Офіційна особа, яка просила не називати її ім'я, зазначила, що американці не хотіли, щоб деякі гострі зауваження щодо Росії були включені до спільної заяви, оскільки вони боялися, що це ускладнить переговори з цією країною про закінчення війни.
Або хто саме, за що саме і як саме насправді виключав Росію з G8, а також, про що повинен знати POTUS, плануючи свою присутність та заяви у групі G7/G8, щоб не ганьбити власну країну.
https://www.youtube.com/watch?v=AMwiskBPRHc&ab_channel=AndreiIllarionov%28%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
І при цьому всі винні, крім найвеличнішого
Трамп що,не бачить,не переглядає звіти посольства,яке моніторить тутешні медіа?
Зе,як президенту,треба реально працювати над закінченням війни,а не робити просто заклики,пропагандистські трюки.А ще краще - піти,як обіцяв, не змігши.В будь-якому випадку,козир не дасть йому змоги піти на тісну співпрацю з амер.президентом,задля закінчення війни,хоч би й хотів.