Лідери країн G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти РФ, - Bloomberg

Обговорення між лідерами країн "Великої сімки" під час вечері 16 червня не вплинуло на позицію президента США Дональда Трампа щодо запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що публічно під час саміту в Канаді Трамп заявив, що санкції коштують США великих грошей, і повторив ці аргументи під час вечері. Цими заявами він ще більше розчарував союзників.

Водночас очікується, що у заяві прем’єр-міністра Канади Марка Карні за підсумками саміту буде підкреслено підтримку мирних ініціатив завдяки зусиллям США та зазначено, що Україна продемонструвала готовність до припинення вогню, а Росія — ні.

Також очікується, що в заяві наголосять на потребі продовжувати санкційний тиск на Москву.

