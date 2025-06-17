Лідери країн G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти РФ, - Bloomberg
Обговорення між лідерами країн "Великої сімки" під час вечері 16 червня не вплинуло на позицію президента США Дональда Трампа щодо запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що публічно під час саміту в Канаді Трамп заявив, що санкції коштують США великих грошей, і повторив ці аргументи під час вечері. Цими заявами він ще більше розчарував союзників.
Водночас очікується, що у заяві прем’єр-міністра Канади Марка Карні за підсумками саміту буде підкреслено підтримку мирних ініціатив завдяки зусиллям США та зазначено, що Україна продемонструвала готовність до припинення вогню, а Росія — ні.
Також очікується, що в заяві наголосять на потребі продовжувати санкційний тиск на Москву.
******* стара *****. Мордор навіть в 30-ку не входить. Пусте місце взагалі.
"List of the largest trading partners of the United States"
Експорт 0,5 мільярда, імпорт 3, баланс -2,5. 3,5/5333*100=0.06.
6 ***** сотих одного відсотка це великі гроші? Шоб ти здох курва.
Іржавий просто вигадує причини щоб санкції не вводити .
В Сполучених Штатах припинила функціонування міжвідомча група, яку створювали для формування стратегії тиску на Кремль.
Цю групу організували та координували високопоставлені співробітники Ради нацбезпеки. Також йдеться про участь представників Держдепартаменту, Мінфінансів, Пентагону й розвідки.
Остаточного удару по робочій групі завдано приблизно три тижні тому, - розповідають чиновники. Сталося це, коли більшість членів Ради національної безпеки Білого дому - включно з усією командою, яка безпосередньо займалася питанням війни РФ проти України, - було звільнено в межах «широкої чистки».
Незрозуміло, хто саме наказав згорнути міжвідомчу групу. Урядовці припустили, що масштаб скорочень у відомстві зробив продовження роботи практично неможливим. Але американські чиновники зауважили, що незалежно від існування подібної групи позиція Трампа проти РФ може посилитися, була б його воля.
Також ЗМІ нагадує, що перед цим, у березні, в США призупинили роботу деяких агентств національної безпеки, які відповідали за протидію російським диверсійним і дезінформаційним операціям.
Виходить Україна виконала свою частину угоди, а США-ні, так бізнес не ведуть.
Обидві сторони це добре розуміють.