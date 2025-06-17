УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5573 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Санкції США проти Росії
3 911 45

Лідери країн G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти РФ, - Bloomberg

Трамп не посилить санкції проти Росії

Обговорення між лідерами країн "Великої сімки" під час вечері 16 червня не вплинуло на позицію президента США Дональда Трампа щодо запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що публічно під час саміту в Канаді Трамп заявив, що санкції коштують США великих грошей, і повторив ці аргументи під час вечері. Цими заявами він ще більше розчарував союзників.

Водночас очікується, що у заяві прем’єр-міністра Канади Марка Карні за підсумками саміту буде підкреслено підтримку мирних ініціатив завдяки зусиллям США та зазначено, що Україна продемонструвала готовність до припинення вогню, а Росія — ні.

Також очікується, що в заяві наголосять на потребі продовжувати санкційний тиск на Москву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія оголосила нові санкції проти Росії за війну в Україні

Автор: 

G-7 G7 (1099) росія (67900) санкції (12756) Трамп Дональд (7192)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
А як можна переконати затичку для жопи Трампа який ліг під ***** ? Ніяк
показати весь коментар
17.06.2025 23:20 Відповісти
+8
Макрон вірить, що Трамп запровадить санкції проти Росії
показати весь коментар
17.06.2025 23:25 Відповісти
+8
Как вы думаете, какое наказание получил бы гражданин Америки, если бы вскрылось, шо он, будучи агентом фсб, дважды баллотировался на пост президента Штатов и занимал этот пост ДВАЖДЫ!!! Ему корячится пожизненное, как минималка, а рыжая псина этого не хочет и скачет перед х-лом (у которого на него компромат) на задних лапах.
25.04.2025 16:08 Відповісти Видалити 3
показати весь коментар
17.06.2025 23:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як можна переконати затичку для жопи Трампа який ліг під ***** ? Ніяк
показати весь коментар
17.06.2025 23:20 Відповісти
за Трампа у нас/вас нема Америки
показати весь коментар
17.06.2025 23:23 Відповісти
Хто такі лідери G7 давати вказівки властелину неба над Іраном?
показати весь коментар
17.06.2025 23:23 Відповісти
Макрон вірить, що Трамп запровадить санкції проти Росії
показати весь коментар
17.06.2025 23:25 Відповісти
Ну, так трамп же сказав, що макрон завжди усе неправильно розуміє. Взагалі, французи триндять красиво, але тільки триндять - отой персонаж з другої "Матриці" не даремно порівняв французьку лайку з відчуттям підтирання шовком. Воно канечно приємно, але шовком гівно...
показати весь коментар
17.06.2025 23:47 Відповісти
ОН ЖЕ МЕССИЯ ОН ГОСПОДЬ ОН ВСЕСИЛНЫЙ *******!ТРАМП!
показати весь коментар
17.06.2025 23:28 Відповісти
Я не зміг об'яснити свому коту що він домашня тварина, а я не раб, він і далі рахує шо він цар і бог! В трампа такий самий котячий комплекс, і як ви розумієте навчити кота на лоток можно тільки тиканям ***** в гімно і піздюлей!
показати весь коментар
17.06.2025 23:30 Відповісти
Трамп, так хутко змотався, із заходів G7 в Канаді, що ця швидкість, викликала ряд питань про його адекватну реакцію, на убивство другом прутіним, Українців??
показати весь коментар
17.06.2025 23:33 Відповісти
Трамп домовився з Путіним, що не допомагає Україні і карлик робить все, що хоче, а Путін не звертає уваги на те, що Америка зробить з Іраном!!!
показати весь коментар
17.06.2025 23:34 Відповісти
Рудий імбецил продовжує заглядати в очко ху.йлу. І ніякі G7 на імбецила не вплинуть
показати весь коментар
17.06.2025 23:35 Відповісти
Сподівалися знайти в дупі пластилін?
показати весь коментар
17.06.2025 23:35 Відповісти
Я уже писал с месяц в зад - Трампон, ты палишься - ты теперь либо краснов либо полный дебил,
показати весь коментар
17.06.2025 23:36 Відповісти
Как вы думаете, какое наказание получил бы гражданин Америки, если бы вскрылось, шо он, будучи агентом фсб, дважды баллотировался на пост президента Штатов и занимал этот пост ДВАЖДЫ!!! Ему корячится пожизненное, как минималка, а рыжая псина этого не хочет и скачет перед х-лом (у которого на него компромат) на задних лапах.
25.04.2025 16:08 Відповісти Видалити 3
показати весь коментар
17.06.2025 23:38 Відповісти
А самі не здатні посилити? Шестьорки...
показати весь коментар
17.06.2025 23:40 Відповісти
Гинуть через "внутрішніх ворогів"? Не через пуйла і рашистів? Кацапе, і не "вкраїнчики", а українці.
показати весь коментар
18.06.2025 08:26 Відповісти
А який сенс посилювати щось, якщо у цьому не братиме участи США?
показати весь коментар
18.06.2025 01:57 Відповісти
Трамп ганьбить США...ганьбить усі демократичні напрацювання Світу.,.щоб ти здох,руда потвора
показати весь коментар
17.06.2025 23:41 Відповісти
>>Зазначається, що публічно під час саміту в Канаді Трамп заявив, що санкції коштують США великих грошей, і повторив ці аргументи під час вечері.

******* стара *****. Мордор навіть в 30-ку не входить. Пусте місце взагалі.
"List of the largest trading partners of the United States"
Експорт 0,5 мільярда, імпорт 3, баланс -2,5. 3,5/5333*100=0.06.
6 ***** сотих одного відсотка це великі гроші? Шоб ти здох курва.
показати весь коментар
17.06.2025 23:46 Відповісти
Трумп сцикло - боїться прутєна…
показати весь коментар
17.06.2025 23:47 Відповісти
Мужики, прутень, це щось потужне, чоловіче, а воно #уйло - в'яленьке і короткньке. Невже не відчуваєте сенсу визначень?
показати весь коментар
17.06.2025 23:51 Відповісти
агент кремля трамп будет только ослаблять санкции против своего хозяина((
показати весь коментар
17.06.2025 23:52 Відповісти
ПНХ , рудий клован!!
показати весь коментар
17.06.2025 23:54 Відповісти
років сорок тому бачив як півдюжини лікарів на Миропільській 8 намагались повпливати на одного пацієнта. Виглядало точно так же.
показати весь коментар
18.06.2025 00:03 Відповісти
Як можна переконати шпигуна, який давно працює на протилежну сторону? Тільки пострілом в голову. Хоч у випадку з Трампом можна запропонувати йому якийсь біг діл. Чи забрати внаглу його козирі з рукава.
показати весь коментар
18.06.2025 00:05 Відповісти
АВАМ ДОРОГИЕ МОИ НЕ КАЖЕТСЯ ЧТО НУЖНО ВВЕСТИ САНКЦИИ ДЛЯ АМЕРИКИ?ЗАПРЕТ НА ВСЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ ИЛИ ПОШЛИНА 1000%КОРОЧЕ НА ВСЁ!ИЛИ УЛЬТИМАТУМ ТРУМП В ТЮРЬМУ НА ПОЖИЗНЕННОЕ ЗА ПОДДЕРЖКУ ПУКИНАХУЛА И ВОЙНЫ!
показати весь коментар
18.06.2025 00:11 Відповісти
Гроші пропонували?
показати весь коментар
18.06.2025 00:18 Відповісти
Знову тупо збрехав , і ніхто йому навіть не заперечив . Ніяких прям - великих грошей , санкції проти рашки , для США не вартують . Достатньо подивитись на товарооборот між ними .
Іржавий просто вигадує причини щоб санкції не вводити .
показати весь коментар
18.06.2025 00:22 Відповісти
Агент Краснов виконує свою місію.
показати весь коментар
18.06.2025 00:26 Відповісти
Radio France internationale

В Сполучених Штатах припинила функціонування міжвідомча група, яку створювали для формування стратегії тиску на Кремль.
Цю групу організували та координували високопоставлені співробітники Ради нацбезпеки. Також йдеться про участь представників Держдепартаменту, Мінфінансів, Пентагону й розвідки.

Остаточного удару по робочій групі завдано приблизно три тижні тому, - розповідають чиновники. Сталося це, коли більшість членів Ради національної безпеки Білого дому - включно з усією командою, яка безпосередньо займалася питанням війни РФ проти України, - було звільнено в межах «широкої чистки».

Незрозуміло, хто саме наказав згорнути міжвідомчу групу. Урядовці припустили, що масштаб скорочень у відомстві зробив продовження роботи практично неможливим. Але американські чиновники зауважили, що незалежно від існування подібної групи позиція Трампа проти РФ може посилитися, була б його воля.

Також ЗМІ нагадує, що перед цим, у березні, в США призупинили роботу деяких агентств національної безпеки, які відповідали за протидію російським диверсійним і дезінформаційним операціям.
показати весь коментар
18.06.2025 00:37 Відповісти
Ще раз, та щоб ти здох путла шльондра руда заговенна. Щоб на тебе і всіх твоїх нащадків навалилося все горе українців, щоб ти подох у муках і горів в геєні вогняній без прощення і без строку.
показати весь коментар
18.06.2025 01:07 Відповісти
"Водночас очікується, що у заяві прем'єр-міністра Канади Марка Карні за підсумками саміту буде підкреслено підтримку мирних ініціатив завдяки зусиллям США та зазначено, що Україна продемонструвала готовність до припинення вогню, а Росія - ні.
Виходить Україна виконала свою частину угоди, а США-ні, так бізнес не ведуть.
показати весь коментар
18.06.2025 01:10 Відповісти
Цей ржавий муфлон отримав те, що хотів від України, питання часу правди, тепер йому пофіг на всі проблеми і горе українців, цей баклан кричав перед виборами, що всіх порве, все зупинить, я не можу дивитися, як вмирають люди, солдати, кров і горе... Баклан перевзувся в кацапські постоли.
показати весь коментар
18.06.2025 01:18 Відповісти
Ну то у лідерів "великої сімки" аргументи, а у ***** - компромат....
показати весь коментар
18.06.2025 01:58 Відповісти
Якщо це так, то Буданову варто зосередитися на здобутті цього компромату, потім його оприлюднити, причому так, щоб ще й перевести стрілки на Путлера. В інтересах України зіштовхнути двох старих пердунів лобами аж до взаємного обміну ядерними ударами.
показати весь коментар
18.06.2025 02:09 Відповісти
"В интересах Украины столкнуть двух старых пердунов лбами вплоть до взаимного обмена ядерными ударами."
Обидві сторони це добре розуміють.
показати весь коментар
18.06.2025 03:12 Відповісти
А що заважає решті шести учасникам G7 запровадити санкції без США? Так, вони будуть менш ефективними, але дадуть змогу будь-кому постійно клювати Трампа: ось вони ввели, а ти сцикун і путлеролиз.
показати весь коментар
18.06.2025 02:01 Відповісти
Чергове бла бла бла...
показати весь коментар
18.06.2025 04:11 Відповісти
Он слабый , уважает только силу . Европейцы силу не показывает вот клоун и боится делать санкции бо там угроза была будет и вас бомбитъ понимая трамп тупышка и поверит
показати весь коментар
18.06.2025 06:21 Відповісти
********** тряпка
показати весь коментар
18.06.2025 06:47 Відповісти
Лідери країн G6 не хочуть зацікавитися зв'язками рудої ***** з кацапнею?
показати весь коментар
18.06.2025 07:10 Відповісти
Украину сливают. Уже почти слили.
показати весь коментар
18.06.2025 07:24 Відповісти
Ну яке посилення санкцій? Для "краснова" пуйло -- миротворець у військових конфліктах.
показати весь коментар
18.06.2025 08:37 Відповісти
 
 