Велика Британія оголосила нові санкції проти Росії за війну в Україні
17 червня Велика Британія запровадила низку нових санкцій проти Росії за розв'язану війну в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на уряд Британії.
Зазначається, що санкції спрямовані проти чотирьох осіб, шести організацій та 20 суден, зокрема нафтових танкерів, морських компаній та постачальників товарів до Росії, зокрема електроніки.
Санкції спрямовані проти осіб і компаній, які беруть або брали участь у дестабілізації, підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Велика Британія загалом ввела санкції проти понад 2300 осіб, організацій та суден.
Очікується, що у вівторок глава уряду Британії Кір Стармер виступить з промовою, в якій він стверджуватиме, що "Росія не має всіх козирів у руках", і закличе союзників "скористатися цим моментом, щоб посилити економічний тиск" на РФ.
