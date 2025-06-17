УКР
Новини Санкції проти Росії
4 331 19

Велика Британія оголосила нові санкції проти Росії за війну в Україні

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії

17 червня Велика Британія запровадила низку нових санкцій проти Росії за розв'язану війну в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на уряд Британії.

Зазначається, що санкції спрямовані проти чотирьох осіб, шести організацій та 20 суден, зокрема нафтових танкерів, морських компаній та постачальників товарів до Росії, зокрема електроніки.

Санкції спрямовані проти осіб і компаній, які беруть або брали участь у дестабілізації, підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Велика Британія загалом ввела санкції проти понад 2300 осіб, організацій та суден.

Очікується, що у вівторок глава уряду Британії Кір Стармер виступить з промовою, в якій він стверджуватиме, що "Росія не має всіх козирів у руках", і закличе союзників "скористатися цим моментом, щоб посилити економічний тиск" на РФ.

Автор: 

Велика Британія (5797) росія (67900) санкції (12748)
Топ коментарі
+8
Потужно. Ще 4 особам заборонять приїзжати в Британію. Ще 20 танкерам покажуть великий аяяй коли вони вночі в той час як британські військові будуть міцно спати, підло пропливатимуть по англійському каналу. Цей світ збожеволів!
показати весь коментар
17.06.2025 15:25 Відповісти
+6
Хай живеКороль!
показати весь коментар
17.06.2025 15:24 Відповісти
+5
Дякую бритам, це не імпотент американський!
показати весь коментар
17.06.2025 15:38 Відповісти
Незвично це читати...
"На момент смерті 8 вересня 2022 року правління Єлизавети II тривало 70 років та 214 днів".
показати весь коментар
17.06.2025 15:48 Відповісти
Якби все було саме так тебе б , твої кремлівські хрзчї , не змусили бігти і писати цю дурню 😜
показати весь коментар
17.06.2025 16:03 Відповісти
Я розумію , що ти жду не читач. Але тут буквально на цьому тижні була новина , що ВБ виділяє чергові майже 2 млрд фунтів Україні
показати весь коментар
17.06.2025 16:04 Відповісти
Ну про ЄС - воно витримає.
А щоб не відбувалося подібного , то треба було :
1) Не голосувати по приколу
2) Не усувати Залужного та зривати контрнаступ
3) Не грати на руку "пуделю кремля" трампу і бути вдячним Байдено
Бо всі ми бачимо , як зараз коли 50% зброї просто відпало , хоча ЄС і намагається її замістити
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт
показати весь коментар
17.06.2025 22:20 Відповісти
Потужні санкції нічого не скажеш. Да а де той чорт джонсон які пісні йому складали вірші …. Той що Трампу лизав зад та говорила ну всьо зараз руде чмо зробить мир.
показати весь коментар
17.06.2025 15:37 Відповісти
британцям, не бритам
показати весь коментар
17.06.2025 15:50 Відповісти
Скільки ще санкцій у них в рукаві???
показати весь коментар
17.06.2025 16:36 Відповісти
хоч щось, на відміну від трампла.
показати весь коментар
17.06.2025 15:39 Відповісти
Одна з причин чому Україна програє у війні - це те що русня отримує від своїх союзників те що їм треба, а Україна від своїх - "хоч щось".
показати весь коментар
17.06.2025 15:53 Відповісти
Основна причина програшу це твоє лайно трамп і ти - його шавка. Бо ви не допомагаєте Україні зовсім.
показати весь коментар
17.06.2025 16:06 Відповісти
а при Байдені Україна була, очевидно, "переповнена " військовою допомогою, особливо перед розпіареним контрнаступом, який закінчився повним провалом, 50 абрамсів без броні і 30 старих напівпереломаних леопардів допомогли "потужно перемогти" на величезній лінії фронту . Це ж треба вміти так брехати. Політики думають, що у людей дуже коротка пам'ять, але не у всіх.
показати весь коментар
17.06.2025 16:28 Відповісти
А при Байдені вочевидь Україна звільнила :
Сумську , Чернігівську , Київську , Харківську області і місто Херсон
Доречі як з цим зараз без Байдена ?

І якби Зе не саботував контр-наступ то ще б і південь звільнили (почитай статтю Time про це)
Але маємо що маємо
Бачиш , ждун, яке ти брехло , РУСлана
показати весь коментар
17.06.2025 16:31 Відповісти
Боже,бережи Британії!
показати весь коментар
17.06.2025 16:57 Відповісти
З такими "потужними санкціями" війна ще років 20 триватиме...
показати весь коментар
17.06.2025 17:00 Відповісти
 
 