Великобритания объявила новые санкции против России за войну в Украине

Великобритания ввела новые санкции против России

17 июня Великобритания ввела ряд новых санкций против России за развязанную войну в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на правительство Британии.

Отмечается, что санкции направлены против четырех человек, шести организаций и 20 судов, в частности нефтяных танкеров, морских компаний и поставщиков товаров в Россию, в частности электроники.

Санкции направлены против лиц и компаний, которые принимают или принимали участие в дестабилизации, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины.

Представитель МИД Польши Вронский после ударов РФ по Украине: Прежде всего надо ввести 18-й пакет санкций

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Великобритания в целом ввела санкции против более 2300 человек, организаций и судов.

Ожидается, что во вторник глава правительства Британии Кир Стармер выступит с речью, в которой он будет утверждать, что "Россия не имеет всех козырей в руках", и призовет союзников "воспользоваться этим моментом, чтобы усилить экономическое давление" на РФ.

Великобритания и ее союзники из G7 объявят о новых санкциях против России

+8
Потужно. Ще 4 особам заборонять приїзжати в Британію. Ще 20 танкерам покажуть великий аяяй коли вони вночі в той час як британські військові будуть міцно спати, підло пропливатимуть по англійському каналу. Цей світ збожеволів!
17.06.2025 15:25 Ответить
+6
Хай живеКороль!
17.06.2025 15:24 Ответить
+5
Дякую бритам, це не імпотент американський!
17.06.2025 15:38 Ответить
17.06.2025 15:24 Ответить
Незвично це читати...
"На момент смерті 8 вересня 2022 року правління Єлизавети II тривало 70 років та 214 днів".
17.06.2025 15:48 Ответить
17.06.2025 15:25 Ответить
Якби все було саме так тебе б , твої кремлівські хрзчї , не змусили бігти і писати цю дурню 😜
17.06.2025 16:03 Ответить
Я розумію , що ти жду не читач. Але тут буквально на цьому тижні була новина , що ВБ виділяє чергові майже 2 млрд фунтів Україні
17.06.2025 16:04 Ответить
Ну про ЄС - воно витримає.
А щоб не відбувалося подібного , то треба було :
1) Не голосувати по приколу
2) Не усувати Залужного та зривати контрнаступ
3) Не грати на руку "пуделю кремля" трампу і бути вдячним Байдено
Бо всі ми бачимо , як зараз коли 50% зброї просто відпало , хоча ЄС і намагається її замістити
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт
17.06.2025 22:20 Ответить
Потужні санкції нічого не скажеш. Да а де той чорт джонсон які пісні йому складали вірші …. Той що Трампу лизав зад та говорила ну всьо зараз руде чмо зробить мир.
17.06.2025 15:37 Ответить
17.06.2025 15:38 Ответить
британцям, не бритам
17.06.2025 15:50 Ответить
Скільки ще санкцій у них в рукаві???
17.06.2025 16:36 Ответить
хоч щось, на відміну від трампла.
17.06.2025 15:39 Ответить
Одна з причин чому Україна програє у війні - це те що русня отримує від своїх союзників те що їм треба, а Україна від своїх - "хоч щось".
17.06.2025 15:53 Ответить
Основна причина програшу це твоє лайно трамп і ти - його шавка. Бо ви не допомагаєте Україні зовсім.
17.06.2025 16:06 Ответить
а при Байдені Україна була, очевидно, "переповнена " військовою допомогою, особливо перед розпіареним контрнаступом, який закінчився повним провалом, 50 абрамсів без броні і 30 старих напівпереломаних леопардів допомогли "потужно перемогти" на величезній лінії фронту . Це ж треба вміти так брехати. Політики думають, що у людей дуже коротка пам'ять, але не у всіх.
17.06.2025 16:28 Ответить
А при Байдені вочевидь Україна звільнила :
Сумську , Чернігівську , Київську , Харківську області і місто Херсон
Доречі як з цим зараз без Байдена ?

І якби Зе не саботував контр-наступ то ще б і південь звільнили (почитай статтю Time про це)
Але маємо що маємо
Бачиш , ждун, яке ти брехло , РУСлана
17.06.2025 16:31 Ответить
Боже,бережи Британії!
17.06.2025 16:57 Ответить
З такими "потужними санкціями" війна ще років 20 триватиме...
17.06.2025 17:00 Ответить
 
 