Великобритания объявила новые санкции против России за войну в Украине

17 июня Великобритания ввела ряд новых санкций против России за развязанную войну в Украине.

Отмечается, что санкции направлены против четырех человек, шести организаций и 20 судов, в частности нефтяных танкеров, морских компаний и поставщиков товаров в Россию, в частности электроники.

Санкции направлены против лиц и компаний, которые принимают или принимали участие в дестабилизации, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Великобритания в целом ввела санкции против более 2300 человек, организаций и судов.

Ожидается, что во вторник глава правительства Британии Кир Стармер выступит с речью, в которой он будет утверждать, что "Россия не имеет всех козырей в руках", и призовет союзников "воспользоваться этим моментом, чтобы усилить экономическое давление" на РФ.

