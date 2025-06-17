Великобритания объявила новые санкции против России за войну в Украине
17 июня Великобритания ввела ряд новых санкций против России за развязанную войну в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на правительство Британии.
Отмечается, что санкции направлены против четырех человек, шести организаций и 20 судов, в частности нефтяных танкеров, морских компаний и поставщиков товаров в Россию, в частности электроники.
Санкции направлены против лиц и компаний, которые принимают или принимали участие в дестабилизации, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Великобритания в целом ввела санкции против более 2300 человек, организаций и судов.
Ожидается, что во вторник глава правительства Британии Кир Стармер выступит с речью, в которой он будет утверждать, что "Россия не имеет всех козырей в руках", и призовет союзников "воспользоваться этим моментом, чтобы усилить экономическое давление" на РФ.
"На момент смерті 8 вересня 2022 року правління Єлизавети II тривало 70 років та 214 днів".
А щоб не відбувалося подібного , то треба було :
1) Не голосувати по приколу
2) Не усувати Залужного та зривати контрнаступ
3) Не грати на руку "пуделю кремля" трампу і бути вдячним Байдено
Бо всі ми бачимо , як зараз коли 50% зброї просто відпало , хоча ЄС і намагається її замістити
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт
Сумську , Чернігівську , Київську , Харківську області і місто Херсон
Доречі як з цим зараз без Байдена ?
І якби Зе не саботував контр-наступ то ще б і південь звільнили (почитай статтю Time про це)
Але маємо що маємо
Бачиш , ждун, яке ти брехло , РУСлана