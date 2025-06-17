Спикер МИД Польши Вронский после ударов РФ по Украине: Прежде всего нужно ввести 18-й пакет санкций

Польша подтвердила поддержку Украины и призвала к немедленному внедрению 18-го пакета санкций против России, в частности установление ценовых ограничений на российскую нефть.

Об этом в комментарии Укринформу заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Цензор.НЕТ.

"Польша все время с Украиной и постоянно осуществляет давление на Россию. Сейчас речь идет о введении 18-го пакета санкций и установлении лимита цен на российскую нефть, поскольку это то, чем прежде всего питается российская военная машина", - подчеркнул Вронский.

Он также выразил соболезнования украинцам, которые стали жертвами интенсивных обстрелов: "Мы глубоко сочувствуем жителям Украины, которые сейчас находятся под ковровыми бомбардировками России".

Обстрелы Украины

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

