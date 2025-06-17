РУС
Спикер МИД Польши Вронский после ударов РФ по Украине: Прежде всего нужно ввести 18-й пакет санкций

Спикер МИД Польши Павел Вронский

Польша подтвердила поддержку Украины и призвала к немедленному внедрению 18-го пакета санкций против России, в частности установление ценовых ограничений на российскую нефть.

Об этом в комментарии Укринформу заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Цензор.НЕТ.

"Польша все время с Украиной и постоянно осуществляет давление на Россию. Сейчас речь идет о введении 18-го пакета санкций и установлении лимита цен на российскую нефть, поскольку это то, чем прежде всего питается российская военная машина", - подчеркнул Вронский.

Он также выразил соболезнования украинцам, которые стали жертвами интенсивных обстрелов: "Мы глубоко сочувствуем жителям Украины, которые сейчас находятся под ковровыми бомбардировками России".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Будрис после обстрела РФ по Украине: 18-й пакет санкций надо принять сейчас. Бить в "сердце" военной экономики России

Обстрелы Украины

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стармер планирует объявить о новых санкциях против РФ, - Sky News

Польша (8832) россия (97311) санкции (11871)
Топ комментарии
+5
18 пакет, а *****, як бомбив Україну, так і бомбить. Хоча, ні - набагато сильніше бомбить. Може, щось з вашими санкціями не так? Доречі, а Іран, скільки років сидів під санкціями, поки Ізраїль не в'їбав по ньому? Санкції йому сильно завадили шахеди з ракетами клепати та ядерку розвивати?
17.06.2025 14:54 Ответить
+3
Продовжуємо закликати. Не зупиняємось.
17.06.2025 14:27 Ответить
+1
То запровадьте.

Говоріть пост-фактум вже.
17.06.2025 14:34 Ответить
Продовжуємо закликати. Не зупиняємось.
17.06.2025 14:27 Ответить
Не N-й пакет санкцій, а тотальне ембарго. А Україні треба негайно розпочинати виробництво ядерної, хімічної, біологічної та радіологічної зброї. русня має розуміти, що за атаки вони можуть отримати дрон з https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent) VX, а замість захоплення всієї України - весь світ отримає ядерний апокаліпсис.
17.06.2025 14:33 Ответить
На прикладі Ірану зрозуміло що буде з українською ядерною зброєю.
17.06.2025 14:48 Ответить
І що буде? Хто наважиться бомбити реактори ЧАЕС, кожен з яких завантажений на 190т урану? Максимум будуть жахати санкціями, для проформи.
17.06.2025 14:56 Ответить
То запровадьте.

Говоріть пост-фактум вже.
17.06.2025 14:34 Ответить
немає консенсусу. Завжди є орбан-фіцо, щоб злити всі плани в унітаз. На них звичайно управа є, але крові вони попити можуть добряче
17.06.2025 14:38 Ответить
Щось та Павутина не сильно допомогла.
17.06.2025 14:34 Ответить
насамперед треба пожувати соплі і щось перднути про чергові "санкції" і стурбованість
17.06.2025 14:37 Ответить
Ви з тим пакетом як з пакетом атб носитесь все ніяк не заправадите европейські посмиховисько блін. Це просто цирк
17.06.2025 14:38 Ответить
Насамперед треба менше пи₴діти а більше робити. Пан Вронський плутає себе зі мною. В Інтернеті ми розказали так само.
Але ж сумно, що по факту ефективність одна й та сама незалежно від посад.
17.06.2025 14:46 Ответить
18 пакет, а *****, як бомбив Україну, так і бомбить. Хоча, ні - набагато сильніше бомбить. Може, щось з вашими санкціями не так? Доречі, а Іран, скільки років сидів під санкціями, поки Ізраїль не в'їбав по ньому? Санкції йому сильно завадили шахеди з ракетами клепати та ядерку розвивати?
17.06.2025 14:54 Ответить
Мир наблизиться, тільки якщо надати ще 1000000 пакетів: чорних, міцних, великих...
17.06.2025 14:58 Ответить
Да он сума сошел, авиацию поднимать надо и зерно давить с Украины. И про Бандеру повыть с волынской резней, тогда рашке хана.
17.06.2025 16:27 Ответить
 
 