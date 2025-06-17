РУС
Стармер планирует объявить о новых санкциях против РФ, - Sky News

Великобритания готовит новые санкции против РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о новых санкциях против России, поскольку союзники пытаются посадить кремлевского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Премьер-министр продолжит действовать, чтобы нанести удар по больному месту Путина, и даст ясно понять, что мы продолжим усиливать давление до тех пор, пока Россия не будет готова взять на себя обязательства о полном и безоговорочном прекращении огня и не покажет, что она серьезно настроена работать над достижением справедливого и устойчивого мира", - отметили на Даунинг Стрит.

Читайте: Стармер призвал мир усилить экономическое давление на РФ: Путин "не держит все карты" в войне против Украины

Автор: 

Топ комментарии
+6
Зараз накладуть потужні санкції на сторожа заправки роснєфті
17.06.2025 11:05 Ответить
+6
Їх треба накласти а не оголошувати.
17.06.2025 11:17 Ответить
+3
Слова, слова...
17.06.2025 11:24 Ответить
Зараз накладуть потужні санкції на сторожа заправки роснєфті
17.06.2025 11:05 Ответить
Не зараз, в через два - три тижні ...
17.06.2025 11:34 Ответить
Це лише змусить ***** ще завзятіше закидати ракетами та бомбами українські міста.
17.06.2025 11:12 Ответить
Їх треба накласти а не оголошувати.
17.06.2025 11:17 Ответить
Повага до Великої Британії та пана Стармера!
Велике питання до американського народу, Конгресу США та Сенату США, як Ви?
17.06.2025 11:23 Ответить
Слова, слова...
17.06.2025 11:24 Ответить
Дякуємо Великій Британії, за дієву реакцію на щоденні убивства московським маніяком, Мирних Українців!!
Слава Україні! Смерть московським окупантам!
17.06.2025 11:29 Ответить
Здавалося б, що бездіяльність, а після трьох років руйнівної агресії росії проти українців, вже виглядає як посібництво російському фашизму, важко забалакати, але "величним демократіям" вдається неможливе. Таки забалакують. Але що ми можемо? Цей театр розрахований виключно на лохторат Заходу. Українців уже за людей не рахують, Україна - поле бою.
17.06.2025 11:35 Ответить
Найкращі санкції це зараз знищити всю рашистську нафтогазову промисловість і ***** буде діарея від злості що ціна на нафту вироста а продати воно нічого не зможе. А якщо ще конфіскувати рашистські активи і дати Україну далекобійну зброю то це буде стук по кришці гроба *****.
17.06.2025 11:41 Ответить
Читаєш коментарі, і бачиш яка кількість дебілів і платних ботів блукає просторами інтернету!!!
17.06.2025 11:58 Ответить
Хто ж ці загадкові союзники?
17.06.2025 12:14 Ответить
 
 