Стармер планирует объявить о новых санкциях против РФ, - Sky News

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о новых санкциях против России, поскольку союзники пытаются посадить кремлевского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Премьер-министр продолжит действовать, чтобы нанести удар по больному месту Путина, и даст ясно понять, что мы продолжим усиливать давление до тех пор, пока Россия не будет готова взять на себя обязательства о полном и безоговорочном прекращении огня и не покажет, что она серьезно настроена работать над достижением справедливого и устойчивого мира", - отметили на Даунинг Стрит.

