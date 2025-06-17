2 071 11
Стармер планує оголосити про нові санкції проти РФ, - Sky News
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує оголосити про нові санкції проти Росії, оскільки союзники намагаються посадити кремлівського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Прем'єр-міністр продовжить діяти, щоб завдати удару по болючому місцю Путіна, і дасть ясно зрозуміти, що ми продовжимо посилювати тиск доти, доки Росія не буде готова взяти на себе зобов'язання про повне і беззастережне припинення вогню і не покаже, що вона серйозно налаштована працювати над досягненням справедливого і сталого миру", - зазначили на Даунінг Стріт.
