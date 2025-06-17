УКР
Стармер планує оголосити про нові санкції проти РФ, - Sky News

Велика Британія готує нові санкції проти РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує оголосити про нові санкції проти Росії, оскільки союзники намагаються посадити кремлівського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Прем'єр-міністр продовжить діяти, щоб завдати удару по болючому місцю Путіна, і дасть ясно зрозуміти, що ми продовжимо посилювати тиск доти, доки Росія не буде готова взяти на себе зобов'язання про повне і беззастережне припинення вогню і не покаже, що вона серйозно налаштована працювати над досягненням справедливого і сталого миру", - зазначили на Даунінг Стріт.

Читайте: Стармер закликав світ посилити економічний тиск на РФ: Путін "не тримає всі карти" у війні проти України

Топ коментарі
+6
Зараз накладуть потужні санкції на сторожа заправки роснєфті
17.06.2025 11:05 Відповісти
+6
Їх треба накласти а не оголошувати.
17.06.2025 11:17 Відповісти
+3
Слова, слова...
17.06.2025 11:24 Відповісти
Не зараз, в через два - три тижні ...
17.06.2025 11:34 Відповісти
Це лише змусить ***** ще завзятіше закидати ракетами та бомбами українські міста.
17.06.2025 11:12 Відповісти
Повага до Великої Британії та пана Стармера!
Велике питання до американського народу, Конгресу США та Сенату США, як Ви?
17.06.2025 11:23 Відповісти
Дякуємо Великій Британії, за дієву реакцію на щоденні убивства московським маніяком, Мирних Українців!!
Слава Україні! Смерть московським окупантам!
17.06.2025 11:29 Відповісти
Здавалося б, що бездіяльність, а після трьох років руйнівної агресії росії проти українців, вже виглядає як посібництво російському фашизму, важко забалакати, але "величним демократіям" вдається неможливе. Таки забалакують. Але що ми можемо? Цей театр розрахований виключно на лохторат Заходу. Українців уже за людей не рахують, Україна - поле бою.
17.06.2025 11:35 Відповісти
Найкращі санкції це зараз знищити всю рашистську нафтогазову промисловість і ***** буде діарея від злості що ціна на нафту вироста а продати воно нічого не зможе. А якщо ще конфіскувати рашистські активи і дати Україну далекобійну зброю то це буде стук по кришці гроба *****.
17.06.2025 11:41 Відповісти
Читаєш коментарі, і бачиш яка кількість дебілів і платних ботів блукає просторами інтернету!!!
17.06.2025 11:58 Відповісти
Хто ж ці загадкові союзники?
17.06.2025 12:14 Відповісти
 
 