Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час саміту G7 закликав світових лідерів запровадити нові санкції проти Росії, наголосивши, що російський диктатор Володимир Путін "не тримає всі карти в руках" у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Зазначається, що Стармер зробив свій коментар у понеділок ввечері, підкресливши, що міжнародна спільнота має скористатися моментом, аби продемонструвати рішучість і змусити Кремль серйозно поставитися до мирних ініціатив. За словами прем’єра, вже у вівторок на саміті у Канаді лідери G7 мають оголосити новий пакет санкцій проти Росії, хоча його зміст наразі не розголошується.

Фраза Стармера про те, що Путін "не тримає всі карти", виглядає як відповідь на репліку Дональда Трампа, який під час напруженої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у лютому заявив, що той "не має карт" у переговорах з Росією.

Однак Трамп останнім часом демонструє жорсткішу риторику щодо Кремля на тлі нових масованих атак російських військ по цивільних об’єктах в Україні. Водночас він не збирається запроваджувати нові санкції проти РФ, стверджуючи, що їхня вартість занадто висока для США і чекає "першого кроку від Європи".

Паралельно Європейський Союз розглядає можливість зниження верхньої межі ціни на російську нафту з нинішніх 60 до 45 доларів за барель. Цю ініціативу підтримує і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На її думку, обмеження доходів Кремля є ключем до припинення війни та повернення Росії за стіл переговорів.

Як повідомляють британські посадовці, Стармер також приватно підтримує ідею зниження цінового порогу на енергоносії з РФ, хоча офіційно цю позицію він поки не озвучував.

Попри санкції та війну, Росія і надалі отримує стратегічно важливий титан від "занепокоєних" Європи та США та гроші за імпортний титан від "не менш схвильованої" Франції.

За три роки повномасштабного вторгнення країни Заходу забезпечили РФ як заробітками на продажі титану, так і самою сировиною в обсягах, достатніх для виробництва тисяч ракет, які падають нам на голови.