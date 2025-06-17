УКР
Стармер закликав світ посилити економічний тиск на РФ: Путін "не тримає всі карти" у війні проти України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер про посилення санкцій

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час саміту G7 закликав світових лідерів запровадити нові санкції проти Росії, наголосивши, що російський диктатор Володимир Путін "не тримає всі карти в руках" у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Зазначається, що Стармер зробив свій коментар у понеділок ввечері, підкресливши, що міжнародна спільнота має скористатися моментом, аби продемонструвати рішучість і змусити Кремль серйозно поставитися до мирних ініціатив. За словами прем’єра, вже у вівторок на саміті у Канаді лідери G7 мають оголосити новий пакет санкцій проти Росії, хоча його зміст наразі не розголошується.

Фраза Стармера про те, що Путін "не тримає всі карти", виглядає як відповідь на репліку Дональда Трампа, який під час напруженої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у лютому заявив, що той "не має карт" у переговорах з Росією.

Однак Трамп останнім часом демонструє жорсткішу риторику щодо Кремля на тлі нових масованих атак російських військ по цивільних об’єктах в Україні. Водночас він не збирається запроваджувати нові санкції проти РФ, стверджуючи, що їхня вартість занадто висока для США і чекає "першого кроку від Європи".

Паралельно Європейський Союз розглядає можливість зниження верхньої межі ціни на російську нафту з нинішніх 60 до 45 доларів за барель. Цю ініціативу підтримує і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На її думку, обмеження доходів Кремля є ключем до припинення війни та повернення Росії за стіл переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон вірить, що Трамп запровадить санкції проти Росії

Як повідомляють британські посадовці, Стармер також приватно підтримує ідею зниження цінового порогу на енергоносії з РФ, хоча офіційно цю позицію він поки не озвучував.

Попри санкції та війну, Росія і надалі отримує стратегічно важливий титан від "занепокоєних" Європи та США та гроші за імпортний титан від "не менш схвильованої" Франції.

За три роки повномасштабного вторгнення країни Заходу забезпечили РФ як заробітками на продажі титану, так і самою сировиною в обсягах, достатніх для виробництва тисяч ракет, які падають нам на голови.

Топ коментарі
+7
Не встиг рудий вишкребок заявити що санкцій проти кацапні не буде,відразу по Україні полетіло. Дві падлюки працюють в симбіозі задля примусу України до капітуляції. У когось в світі вистачить яєць сказати що трамп -це шльондра ***** чи так шамкаки "про тиск" і будуть? Стармер-ні? А може все таки...
17.06.2025 09:08 Відповісти
+5
Ну поки що складаэться враження, що у ***** не прям карти, але яйця європейців точно в руках зжимає. Інакше як пояснити настільки інфантильну, лицемірну та по факту шкідливу для Європи поведінку європейських чиновників різних мастей?
17.06.2025 09:02 Відповісти
+3
Коли ж ви, підарюги, вже свої сраті пельки позатикуєте? Виньте свої бошки з дупи тромпа нарешті , євробляді!
17.06.2025 09:04 Відповісти
Ну поки що складаэться враження, що у ***** не прям карти, але яйця європейців точно в руках зжимає. Інакше як пояснити настільки інфантильну, лицемірну та по факту шкідливу для Європи поведінку європейських чиновників різних мастей?
17.06.2025 09:02 Відповісти
Пояснити дуже просто - усі ці чиновники практично змирилися з прикрим фактом, що зрештою Україна програє у війні росії! І замість конкретної допомоги у посиленому режимі почали займатися словєсною муйнею!
17.06.2025 09:09 Відповісти
Про про перспективу цього прикрого факту, 25% кричали в 2019 .
17.06.2025 09:22 Відповісти
те, що Україну зливають і світове співтовариство повністю розв'язало копита путіну, вже є очевидно навіть дурням, все інше є тупим шоу, але ми ж не американці. Загальна тенденція вже зрозуміла - заговорити принесення українців в жертву російському фашизму - основна стратегія "величних демократій "
17.06.2025 10:47 Відповісти
Коли ж ви, підарюги, вже свої сраті пельки позатикуєте? Виньте свої бошки з дупи тромпа нарешті , євробляді!
17.06.2025 09:04 Відповісти
Как вы уже все заэпали, гребаные картёжники.
17.06.2025 09:05 Відповісти
Пане Стармер! Не треба закликати весь світ! Ти вчора закликав Трампа посилити санкції - що він Вам всім відповів? Правильно - послав на три веселі букви і залишив саміт!
17.06.2025 09:06 Відповісти
Не встиг рудий вишкребок заявити що санкцій проти кацапні не буде,відразу по Україні полетіло. Дві падлюки працюють в симбіозі задля примусу України до капітуляції. У когось в світі вистачить яєць сказати що трамп -це шльондра ***** чи так шамкаки "про тиск" і будуть? Стармер-ні? А може все таки...
17.06.2025 09:08 Відповісти
Розпропідери беззубі
17.06.2025 09:17 Відповісти
17.06.2025 09:17 Відповісти
А шо с мячом сталось? Раньше про мяч бубнили. Теперь карты в моде?
17.06.2025 09:23 Відповісти

пукін картяр ще той...
17.06.2025 09:24 Відповісти
17.06.2025 09:28 Відповісти
Ну так ви в першу чергу і посилюйте. а то Чуб киває, що ви тільки говорите і від нього вимагаєте посилення санкцій. Посилюйте самі спочатку, тоді і на Чуба уже предметно тиснути будете. і не тільки ви будете тиснути, це робити також буде і Конгрес із Сенатом. Ви, Британія, як підписант Будапешта, а також ЄС повинні першими максимально посилити санкції проти того лепрозорію, а не дивитись чи кивати в сторону Америки. Локомотивом санкцій маєте бути саме ви, бо ви найбільше торгували і спонсорували режим ху йла і ви знаходитесь із ху йлом по сусідству, тож в першу чергу це ваша проблема.
17.06.2025 09:39 Відповісти
На G7 Тромб навмисно розсипав по землі якісь свої папірці. І Стармер з дурнуватою посмішкою кинувся поспіхом їх збирати, щоби догодити цьому TACO.
Є відео цієї ганьби.
17.06.2025 10:03 Відповісти
Ось це https://x.com/Bricktop_NAFO/status/1934731606578630756?t=7IlbjP40I7UB46gbFQxtEA&s=19 відео.
17.06.2025 21:18 Відповісти
Якби путін бомбив Лондон чи Брюсель вже запровадили б повне ембарго, швидко і без води..
17.06.2025 11:55 Відповісти
 
 