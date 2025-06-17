УКР
Новини Санкції США проти Росії
1 784 25

Макрон вірить, що Трамп запровадить санкції проти Росії

Макрон про моніторинг перемир’я

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що  все ще вірить, що Вашингтон може підтримати посилення санкцій проти Росії, попри те, що Дональд Трамп раніше заявив протилежне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

У кулуарах саміту G7 в Канаді Макрон сказав журналістам, що обговорював з Трампом подальші санкції проти Росії, і американський президент запевнив його, що Вашингтон готовий до дій.

"Він відповів досить позитивно", – сказав Макрон

Він наголосив, що Трамп запевнив що поки що не буде стояти на шляху нових американських санкцій, які пропонуються законодавцями-республіканцями.

"Це дуже хороша новина для мене", – додав Макрон.

Коментарі французького президента з'явилися після того, як Трамп у понеділок припустив, що не буде вводити подальші санкції проти Росії, оскільки європейці повинні "зробити це першими" і "санкції коштують нам багато грошей". Після цього Трамп залишив зустріч у Кананаскісі на день раніше, а це означає, що він пропустить заплановану на вівторок зустріч G7 з президентом України Володимиром Зеленським.

Європейська комісія хоче, щоб країни G7 погодилися знизити верхню межу ціни на російську нафту – ключову санкцію, спрямовану на військову казну Путіна – з $45 до $60. Макрон привітав цю пропозицію.

"Якщо в найближчі тижні європейці та американці спільно запровадять ці санкції, ситуація дійсно зміниться, тому що здатність російської економіки чинити опір дійсно буде поставлена під сумнів", – сказав Макрон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти Росії шкодять США, - Трамп

Автор: 

росія (67880) санкції (12748) Трамп Дональд (7188) Макрон Емманюель (1607)
Топ коментарі
+10
не чекайте на чудо від рудого покидька, робіть самі, що можете...
показати весь коментар
17.06.2025 08:21 Відповісти
+8
Самий сциклівий президент США за всю її історію
TACO, або Trump Always Chickens Out
показати весь коментар
17.06.2025 08:36 Відповісти
+5
Причем в этом случае, у вашей собаки больше шансов на успех...
показати весь коментар
17.06.2025 08:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Благими намірами вимощена дорога в пекло
показати весь коментар
17.06.2025 08:21 Відповісти
Якщо добре зважити заяви та дії рудого папугу пуйла та оцих «охочих», правда я не знаю чого саме вони хочуть, то очевидним стає те, що владу і в США і ЄС отримав путєн.Повну владу, так що вони не можуть самостійно ні вдихнути ні перднути. При цьому їм насрати на те як жалюгідно вони виглядають, та найстрашніше, усвідомлюючі на скільки це небезпечно для всього світу, не можуть зупинити своє падіння в валізу ху...ла, навіть.день при владі їм дорожчій за століття життя планетт і життя людей.
Світ занепа остаточно.
І Папа мовчить як риба. Гроші в ватиканському банку в крові і сльозах невинних жертв йому дорожче ніж Бог.

Що.до «нашої» влади то і тут.....
.....лапки не зайві
показати весь коментар
17.06.2025 08:44 Відповісти
не чекайте на чудо від рудого покидька, робіть самі, що можете...
показати весь коментар
17.06.2025 08:21 Відповісти
Блажен, хто вірує.
показати весь коментар
17.06.2025 08:25 Відповісти
Наивный дурачок...

Кстати, а ЕС не хочет первыми ввести обещанные санкции? Несколько недель назад грозились...
показати весь коментар
17.06.2025 08:26 Відповісти
Это все равно что верить - что моя собака научиться писать и читать
показати весь коментар
17.06.2025 08:27 Відповісти
Причем в этом случае, у вашей собаки больше шансов на успех...
показати весь коментар
17.06.2025 08:30 Відповісти
Тобто, Макрон сподівається, що ЄС не прийдеться вводити санкції першими.
показати весь коментар
17.06.2025 08:27 Відповісти
Та не може підлеглий вводити санкції проти шефа!
показати весь коментар
17.06.2025 08:28 Відповісти
Зачем Тампон покидает саммит раньше ?

чтобы не встречаться с Зеленским и не пояснять почему он не будет вводить санкции против ху.ла
показати весь коментар
17.06.2025 08:30 Відповісти
Ой "дай боже нашому теляті вовка зїсти" не для того його вербували кгб, що б він вводив санкції проти фашиської росії.
показати весь коментар
17.06.2025 08:34 Відповісти
Самий сциклівий президент США за всю її історію
TACO, або Trump Always Chickens Out
показати весь коментар
17.06.2025 08:36 Відповісти
Дипломатична мова аби потішити самолюбство і "велич" рудого нарциса.
показати весь коментар
17.06.2025 08:41 Відповісти
Трамп своєю дурною поведінкою втягне світ у світову ядерну війну і ввійде в історію( якщо буде ще історія), як герострат, який спалив ******** світ.
показати весь коментар
17.06.2025 08:42 Відповісти
Трамп же сказав, що санкції шкодять США, але людині треба в щось вірити, без віри дуже тяжко людині жити!
показати весь коментар
17.06.2025 08:53 Відповісти
Коли ж ви, підарюги, вже свої сраті пельки позатикуєте? Виньте свої бошки з дупи тромпа нарешті , євробляді!
показати весь коментар
17.06.2025 09:06 Відповісти
Багато хто і в марсіян вірить
показати весь коментар
17.06.2025 09:13 Відповісти
Слюнявий мікрон вірить у казки!!!
показати весь коментар
17.06.2025 09:18 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 09:19 Відповісти
"...умом россию не понять - в россию можно только верить..." - Після 1991 Європа "повірила" в росію - сьогодні маємо результат такої віри. Трампа "зрозуміти" - жоден розум не здатен зрозуміти відсутність розуму, тому "вірити" - така ж марна справа.
показати весь коментар
17.06.2025 09:25 Відповісти
Європа прокинься - при трампоні в тебе немає Америки
показати весь коментар
17.06.2025 09:30 Відповісти
Едині діеві санкціі проти стран терарістів впроваджуе Ізраіль.
Ізраїль завдав ударів по нафтових об'єктах Ірану. Під ударами опинились нафтові бази в районі Шахран, на заході Тегерана, а також газовий комплекс South Pars.
показати весь коментар
17.06.2025 10:27 Відповісти
Для початку Макрону слід хоча би самому собі чесно відповісти на питання, чи вірить він в те, що Трамп в 1987році був завербований кагебістами і нині орудує в інтересах луб'янки і *****, має поганяло "Краснов"?
І, виходячи з відповідей на це головне питання - запитувати про інші...
показати весь коментар
17.06.2025 11:29 Відповісти
Макрон ,,ОПТИМИСТ ,,
показати весь коментар
17.06.2025 11:56 Відповісти
 
 