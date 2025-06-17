Макрон вірить, що Трамп запровадить санкції проти Росії

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що все ще вірить, що Вашингтон може підтримати посилення санкцій проти Росії, попри те, що Дональд Трамп раніше заявив протилежне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

У кулуарах саміту G7 в Канаді Макрон сказав журналістам, що обговорював з Трампом подальші санкції проти Росії, і американський президент запевнив його, що Вашингтон готовий до дій.

"Він відповів досить позитивно", – сказав Макрон

Він наголосив, що Трамп запевнив що поки що не буде стояти на шляху нових американських санкцій, які пропонуються законодавцями-республіканцями.

"Це дуже хороша новина для мене", – додав Макрон.

Коментарі французького президента з'явилися після того, як Трамп у понеділок припустив, що не буде вводити подальші санкції проти Росії, оскільки європейці повинні "зробити це першими" і "санкції коштують нам багато грошей". Після цього Трамп залишив зустріч у Кананаскісі на день раніше, а це означає, що він пропустить заплановану на вівторок зустріч G7 з президентом України Володимиром Зеленським.

Європейська комісія хоче, щоб країни G7 погодилися знизити верхню межу ціни на російську нафту – ключову санкцію, спрямовану на військову казну Путіна – з $45 до $60. Макрон привітав цю пропозицію.

"Якщо в найближчі тижні європейці та американці спільно запровадять ці санкції, ситуація дійсно зміниться, тому що здатність російської економіки чинити опір дійсно буде поставлена під сумнів", – сказав Макрон.

