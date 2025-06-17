УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9221 відвідувач онлайн
Новини Санкції проти Росії
8 931 90

Санкції проти Росії шкодять США, - Трамп

Трамп не вводитиме санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не готовий запроваджувати додаткові санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це Трамп заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час саміту G7 у Канаді.

Трамп наголосив, що першим крок має зробити Європа, оскільки санкції обходяться Сполученим Штатам "у мільярди доларів" і не є простим інструментом тиску. Він додав, що не збирається посилювати тиск, оскільки сподівається досягти прогресу у мирних переговорах щодо України.

Європейський Союз і Велика Британія наполягають на скоординованому посиленні санкційного тиску на режим Володимира Путіна у зв’язку з продовженням війни проти України. Втім, президент США наразі відмовляється підписувати нові обмежувальні заходи.

У відповідь на запитання журналістів про можливу солідарність зі європейськими партнерами, Трамп зазначив: "Європа так каже, але вони ще цього не зробили. Давайте подивимося, як вони це зроблять першими".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна на G7 планує обговорити питання використання заморожених активів РФ та обмеження цін на нафту, - Зеленський

Очільник Білого дому підкреслив, що запровадження санкцій - це складний і витратний процес для американської економіки.

"Коли я вводжу санкції проти країни, це коштує США багато грошей - величезну суму. Це не просто підписання документа. Йдеться про мільярди й мільярди доларів", — сказав він і наголосив, що санкції не є "одностороннім кроком".

Також Трамп зазначив, що надає перевагу дипломатичному шляху та прагне досягти прогресу у мирних переговорів щодо України, перш ніж ухвалювати рішення про посилення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, рада Європейського Союзу продовжила дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, ще на рік, до 23 червня 2026 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Росію потрібно чинити більший тиск. Країни G7 мають посилити санкції проти РФ, - фон дер Ляєн

Автор: 

росія (67880) санкції (12748) Трамп Дональд (7188)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+48
НАвіщо говорити про якусь деменцію? Навіщо зменшувати характеристику ворога, приписуючи його ідіотизм? Це холодний ворог, який ЗНАЄ, що робить.
показати весь коментар
17.06.2025 07:57 Відповісти
+35
Це наче сигнал Пуйлу що можна масово бомбити житлові будинки і ніяких санкцій не буде.
показати весь коментар
17.06.2025 08:00 Відповісти
+32
Що б ти здох разом з кривавим терористом .
показати весь коментар
17.06.2025 07:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Деменція у всій красі
показати весь коментар
17.06.2025 07:55 Відповісти
НАвіщо говорити про якусь деменцію? Навіщо зменшувати характеристику ворога, приписуючи його ідіотизм? Це холодний ворог, який ЗНАЄ, що робить.
показати весь коментар
17.06.2025 07:57 Відповісти
Це не холодний ворог, він дуже тупий і просто слухняно виконує усі вказівки пуйла...
показати весь коментар
17.06.2025 09:57 Відповісти
І якою метою, ти розкручуєш тут антиамериканську істерію, чувак?
Ніхто і ніколи у світі нікого не захищав і захищати небуде.
Причина війни- лілліпутін із імперськими зає..ми, повод до війни- угоднічєська позиція Зеленьського, щотрозбро,вав Україну, відводив війська, розміновував акваторію Маріупольського порту і розміновував Чонгар, щоб виконувати Оманські дгмовоенності.
Де тут Америка у всьому цьому?
показати весь коментар
17.06.2025 12:02 Відповісти
Чувак, ти до мене звертаєшся?
Ти дурна чи придуркувата? Трамп цілує в дупу пуйла, а ти ******, що ярозкручую антиамериканську істерію?
А яку істерію? Де ти побачила істерію? Ти розумієш значення слова істерія?
показати весь коментар
17.06.2025 13:43 Відповісти
Питання то ж саме, з якою метою ти розводиш антиамериканську істерію?

Воює проти України ваш лілоіпутін, а не США.
показати весь коментар
17.06.2025 13:48 Відповісти
Чувак, питання те ж саме - ти розумієш сенс слова істерія?
Ніхто не казав, що воює не путін.
А тепер слухай сюди, ТП -
Саме США вичавили з України ядерне озброєння і примусили порізати на друзки військові літаки. ОК, наші не дуже й впиралися. Але примушували США.
Саме США є гарантами для України. І

Саме кілька днів тому старий рудин ****** забрав в України засоби проти атак дронів і кудись їх запроторив.
Саме Трампидло (а не США) цілується в ясла з путіним і приймає від нього подарунки.
ТП, саме Трамп каже, що у нього добрі відносини з путіним.
І ти мені, курва, ще будеш ставити питання про істерію, *** тебе в кочерижку? От же динєголові чувирлихи, *****.
показати весь коментар
17.06.2025 14:05 Відповісти
Не рознось тут казок. Все ядерне і стратегічне озброєння Українська влада вивезла в до вас у роісію сама.
Ніяких угод із США, чи із Антрктидою, що примушували би це робити Україну небуло.
Почали вивозити ще у 1992-му, "ж розплачувалися із роісією за крадений Кравчуком, Кучмою і єльциним газ. Розплачувалися саме озброєнням і ядеркою.
показати весь коментар
17.06.2025 15:28 Відповісти
Не рознось вонізм з свого тупого моску.
Ти спочатку напиши українською своє погоняло - а потім тупо *****.
Може тобі Трамп подобається? Так у нього не стоїть. Він старий. Ти тільки можеш його облізлі яйла посмоктати і заспокоїтися. Через екран, бо нафік йому така дуська потрібна. Якось так.
пішла ти на ***.
показати весь коментар
17.06.2025 16:19 Відповісти
ви дійсно дебілка
почитай хоч матчастину, а не засирай форум
показати весь коментар
18.06.2025 01:14 Відповісти
Ти, тп, напиши своє погонячло українською, а потім задовбуй мене своєю тупістю.
Я сьогодні зла.
показати весь коментар
17.06.2025 14:07 Відповісти
Трамп крышует Путина, то есть защищает от новых санкций и помощи Украине, развязывает ему руки и оправдывает его преступления. Кровь украинцев не только на непосредственном убийце Путине, но и на его «крыше», а также на всех адвокатах Трампа, в том числе на тех, которые пытаются выдать себя за друзей Украины. Последние - наиболее подлые и омерзительные лицемеры, хуже Скобеевой и Соловьева (те хоть не пытаются выдать себя за друзей Украины).
показати весь коментар
17.06.2025 14:18 Відповісти
Це співучасть у злочині
показати весь коментар
17.06.2025 08:31 Відповісти
не деменція, а служба своїм господарям у кремлі.
показати весь коментар
17.06.2025 08:35 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 09:20 Відповісти
Коли вже ця руда потвора нажретьця на війні? Нічого святого, тільки гроші та самолюбовання! Щдохни падло! 🤬
показати весь коментар
17.06.2025 15:32 Відповісти
Кишки розбомблених українців США не шкодять.
Більш того - корисні, бо це ж ражує рашу.
Якось так.
показати весь коментар
17.06.2025 07:55 Відповісти
Що б ти здох разом з кривавим терористом .
показати весь коментар
17.06.2025 07:57 Відповісти
трампон самый позорный презик штатов за всю историю и задорнов таки оказался прав - американцы стали тупыми..
показати весь коментар
17.06.2025 08:00 Відповісти
Це наче сигнал Пуйлу що можна масово бомбити житлові будинки і ніяких санкцій не буде.
показати весь коментар
17.06.2025 08:00 Відповісти
-" зупиню війну за 24 години"...пі&дабо&...
показати весь коментар
17.06.2025 08:35 Відповісти
У Києві знову повітр. тривога, це вже занадто.
показати весь коментар
17.06.2025 08:01 Відповісти
Чого й потрібно було очікувати - він не зміниться - ми загубим лярди дол - Трамп
показати весь коментар
17.06.2025 08:01 Відповісти
@ "***** подзвонило Тромбу і вони домовилися, що воно не допомагає Ірану, а Тромб не допомагає Ізраїлю Україні."
показати весь коментар
17.06.2025 08:01 Відповісти
А він допомагав?
показати весь коментар
17.06.2025 08:04 Відповісти
А чим ***** може допомогти Ірану?
показати весь коментар
17.06.2025 08:06 Відповісти
В Ірані завдяки спецопераціям спецслужб Ізраїлю, лягло ППО. Зокрема йде тотальне полювання ізраїльської агентури на іранських пілотів. Що вони носа з укриттів не кажуть.
Через це авіація Ізраїлю діє безперешкодно.
А літаків, готових до бою, в Ірані сховано до 500 одиниць.
Тож, якнайперше, що ***** може зробити для Ірану - це екстренна доставка, розгортання і прикриття своїми екіпажами і засобами ППО ірвнських аеродромів, виїзд в Іран обслугрвуючого лтотного персоналу й поставка ракет "повітря-повітря".
показати весь коментар
17.06.2025 08:29 Відповісти
Ну да. У ***** ж стільки зайвої авіації, ППО та іншої зброї.
А ракети та снаряди з КНДР та Ірану ві для коасоти випрошував.

Ольо!!! Роісє ППО не вистачає себе прикрити.

П.С. Сирії він вже допоміг.
П.П.С. Нема у Ірану вже авіації. А у ********* сенсі і не було.
показати весь коментар
17.06.2025 08:34 Відповісти
По-перше, в Сирії крах режиму Асада почався після приходу нового президента Ірану, який, як вбачається, зробив фатальну помилку з питання безпеки своєї держави, що й прискорило плани Іраїлю. Це виведення іранських проксі сил, а по суті ренулярної армії Ірану з Сирії. Після чого протурецькі формування швидко овололіли сирійською теритопією, а Ізраїль - буферною зоною. Що виключило напад сухопутних військ Ірану на Ізраїль.
Тож, пітьма тут і не рипалась особливо.
По-друге: щоб зупинити повітряні атаки авіації потрібно зовсім небагато засоьів ППО, але ефективних, які б збили двійку-трійку літаків. І щоб ще пілота захопили живого. Як це ьуло в Грузії, коли українські екіпажі БУКів (а розрахунків і установок було не більше п'яти), діючи скритно, включаючи свої локатори лише в остангю мить, збили три літаки рашистів, зокрема один бомбардувалтник Ту.
Ще два літаки рф впали від дружнього вогню через паніку. І після цього російські літаки над Грузією літати перестали.
показати весь коментар
17.06.2025 08:59 Відповісти
***** може передати Ірану достатньо збагаченого урану або плутонію, і нахер ті центрифуги.
показати весь коментар
17.06.2025 08:58 Відповісти
За такою логікою воно могло б і готову ЯЗ передати. Але ніт.

І знаєш чому? Бо тоді всі по периметру Ірану обзаведуться ЯЗ. І головне - Китаю такі складнощі нах не треба. А без Китаю РФ на сьогодні - нуль.
показати весь коментар
17.06.2025 09:06 Відповісти
Це було очевидним з самого початку. Трамп є адвокатом кремля і буде робити все для захисту пуйла. Американські спецслужби варто розігнати за проф.непридатність, бо дозволили агенту ворожої держави захопити владу.
показати весь коментар
17.06.2025 08:02 Відповісти
Скоріше агент кремлебл...ди
показати весь коментар
17.06.2025 09:10 Відповісти
руда, обіссяна мавпа.
показати весь коментар
17.06.2025 08:03 Відповісти
Ми тепер теж подивимося, як "коаліція охочих" введе санкції першими.
показати весь коментар
17.06.2025 08:05 Відповісти
Дав зелене світло пуйлу на знищення та терор цивільного населення України.
Трамп співучасник тероризму та злочинів пуйла.
показати весь коментар
17.06.2025 08:05 Відповісти
Домовились падлюки з пуйлом, що всі проблеми України по типу вступу до НАТО, ЄС, допомогу у відбудові і ще багато незручних для США питань можна вирішити дуже легко - дозволивши і сприяючи пуйлу в захопленні України. А потім після захоплення пуйло отримає бажане, побудує срср 2.0 і будуть собі з Трампом робити «великі гроші» на ресурсах.
показати весь коментар
17.06.2025 08:08 Відповісти
Та здохни врешті решт руда потвора.
показати весь коментар
17.06.2025 08:09 Відповісти
ТРАпМ звичайний ******* та ТОРГАШ у якого Гроші на першому місці
показати весь коментар
17.06.2025 08:10 Відповісти
Руда сволота!Що тут ще скажеш...
показати весь коментар
17.06.2025 08:15 Відповісти
Туманоголовый тоже говорил "русские тоже люди они не нападут" и разминировал все что мог,ничем от Трампа не отличается и продолжает спокойно керовать.
показати весь коментар
17.06.2025 08:16 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 08:18 Відповісти
Краще б він здох, хай Бог простить
показати весь коментар
17.06.2025 08:30 Відповісти
Не правильно, треба просити Бога, щоб той трумп- ЗДОХ!
показати весь коментар
17.06.2025 08:38 Відповісти
Не зовсім зрозуміло,а який зиск отримає Україна від договору про корисні копалини з піндосією??? Напевно ніякого,окрім вбивст та розрухи від окупанта,яким рудий щуряка(змовчазної згоди) надав карт бланш в цьому питанні
показати весь коментар
17.06.2025 08:19 Відповісти
Той самий зиск що з більше як 30 " потужних " безпекових угод...НІЯКОГО...☹️
показати весь коментар
17.06.2025 08:28 Відповісти
Може мало американському гопнику дали?Треба ще пошукати-що можна віддати.На саміті G 7 Чубчик буде запитувати піськограя-"Всьо атдал?А єслі найду?"
показати весь коментар
17.06.2025 09:03 Відповісти
Не буде - чубчик з того саміту втік, аби не зустрічатися з піськограєм і взагалі не говорити ні з ким про Україну.
Бо одна справа у твіттері пальцем клацати, а інша - перед поважними людьми демонструвати свою ницість та недолугість.
показати весь коментар
17.06.2025 10:51 Відповісти
Надра віддали, рижа, маразматична почвара послала нах. Дякуєм Америка.
показати весь коментар
17.06.2025 08:23 Відповісти
трамп не америка - КРЕМЛЯДЬ
показати весь коментар
17.06.2025 08:29 Відповісти
Скоріше шістка ху...ла
показати весь коментар
17.06.2025 09:08 Відповісти
Ніхто ніколи не радів бідним родичам...
показати весь коментар
17.06.2025 08:24 Відповісти
зато плешивым и рыжим военным преступникам - в Гуантанамо будут очень рады..
показати весь коментар
17.06.2025 08:30 Відповісти
З Трампа шо президент що " міратворєц"- як з собачого хвоста сито... "Діпломатичним шляхом"...ідіот рудий..
показати весь коментар
17.06.2025 08:26 Відповісти
он не идиот - а ПРЕДАТЕЛЬ и ВРАГ (США, Украины и всего мира)
показати весь коментар
17.06.2025 08:31 Відповісти
І ідіот також. ***** ним маніпулює.
показати весь коментар
17.06.2025 13:02 Відповісти
...підар!!!
показати весь коментар
17.06.2025 08:36 Відповісти
Трамп - підар.
показати весь коментар
17.06.2025 08:39 Відповісти
Коли америка постачала зброю і вврдила санкції проти рашки то була заслуга зеленського та єрмака.Тепер чия "заслуга" що не допомагають нам?
показати весь коментар
17.06.2025 08:42 Відповісти
Може Порошенко?
показати весь коментар
17.06.2025 09:04 Відповісти
Це само собою.Це навіть не обговорюється.
показати весь коментар
17.06.2025 10:42 Відповісти
************ подякуй
показати весь коментар
17.06.2025 09:10 Відповісти
Ага,ще масони.Вам зручно шукати винних десь делеко а не під боком?
показати весь коментар
17.06.2025 10:41 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 08:47 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 08:48 Відповісти
Не треба йому в нужник. Він вже обдристався по-повній.
показати весь коментар
17.06.2025 09:22 Відповісти
ІДІОТ!!!!!
показати весь коментар
17.06.2025 08:52 Відповісти
Вотетопарень,не перестает удивлять.Почитаешь, и Кралврал95 не смешон.
показати весь коментар
17.06.2025 09:02 Відповісти
Мало того що дебіл, так ще і натуральна мерзота. Де твоя велич Америка
показати весь коментар
17.06.2025 09:06 Відповісти
мразота і покидьок ...
показати весь коментар
17.06.2025 09:06 Відповісти
Та щоб ти здох, путла шльондра заговенна! Прокляття тобі на твою руду бошку та всіх твоїх нащадків! Щоб ви там всі , падли, перетерпіли всі страждання, що випали на долю українців!
показати весь коментар
17.06.2025 09:08 Відповісти
Будуть чорти, у пеклі, варити Трампа у чані з золотом.
показати весь коментар
17.06.2025 09:15 Відповісти
Головне , що нажухав зеленого віслюка і добрався до українського літію, а все решта пох..
показати весь коментар
17.06.2025 09:16 Відповісти
Нацюцюрник, просто нацюцюрник.
Трамп стає співучасником вбивств, які скоює ху"ло.
показати весь коментар
17.06.2025 09:19 Відповісти
мудак
показати весь коментар
17.06.2025 09:28 Відповісти
Агент Краснов відпрацьовує російські мільйони
показати весь коментар
17.06.2025 09:46 Відповісти
Громадяни сша такого презіка вибрали що скоро самі будуть прозрівать неадекват обістяний проститутками а за інше мовчать тримають на повідку і виконує всі команди кремля і це не тільки секс а мабуть зрада за секс в клінтона зняли а цього можуть ув,язнити
показати весь коментар
17.06.2025 09:54 Відповісти
*** твою мать, ну і сволота рижа
показати весь коментар
17.06.2025 10:04 Відповісти
(ОЙ)баний ти п*дарас...
*********, шмат продажного гівна...
показати весь коментар
17.06.2025 10:22 Відповісти
надмірні очікування шкідливі для точних розрахунків. Трамп дотримується свого плану миру будь-якою ціною. Лишилось дочекатися поки Україна буде теж готова її платити.
показати весь коментар
17.06.2025 10:27 Відповісти
Щоб ти здох мразота рижа.
показати весь коментар
17.06.2025 10:28 Відповісти
Підар вонючий, тепер ясно хто тебе спасав від банкрутства, щоб ти здох падло. Цинічна мразота
показати весь коментар
17.06.2025 10:51 Відповісти
х*йло сре на його голову, про які мирні переговори він взагалі веде мову? п*дор рижий
показати весь коментар
17.06.2025 11:24 Відповісти
Клінічний ідіот!
показати весь коментар
17.06.2025 12:44 Відповісти
США шкодить Трамп…
показати весь коментар
17.06.2025 13:09 Відповісти
Почала вимальовуватися нова терористична держава з рудим диктатором ((( Він нагадує мені саме януковича , таких же жадібний і тупий , лялька пуйла .
показати весь коментар
17.06.2025 14:24 Відповісти
 
 