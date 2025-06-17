Санкції проти Росії шкодять США, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не готовий запроваджувати додаткові санкції проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це Трамп заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час саміту G7 у Канаді.
Трамп наголосив, що першим крок має зробити Європа, оскільки санкції обходяться Сполученим Штатам "у мільярди доларів" і не є простим інструментом тиску. Він додав, що не збирається посилювати тиск, оскільки сподівається досягти прогресу у мирних переговорах щодо України.
Європейський Союз і Велика Британія наполягають на скоординованому посиленні санкційного тиску на режим Володимира Путіна у зв’язку з продовженням війни проти України. Втім, президент США наразі відмовляється підписувати нові обмежувальні заходи.
У відповідь на запитання журналістів про можливу солідарність зі європейськими партнерами, Трамп зазначив: "Європа так каже, але вони ще цього не зробили. Давайте подивимося, як вони це зроблять першими".
Очільник Білого дому підкреслив, що запровадження санкцій - це складний і витратний процес для американської економіки.
"Коли я вводжу санкції проти країни, це коштує США багато грошей - величезну суму. Це не просто підписання документа. Йдеться про мільярди й мільярди доларів", — сказав він і наголосив, що санкції не є "одностороннім кроком".
Також Трамп зазначив, що надає перевагу дипломатичному шляху та прагне досягти прогресу у мирних переговорів щодо України, перш ніж ухвалювати рішення про посилення санкційного тиску на Росію.
Нагадаємо, рада Європейського Союзу продовжила дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, ще на рік, до 23 червня 2026 року.
Ніхто і ніколи у світі нікого не захищав і захищати небуде.
Причина війни- лілліпутін із імперськими зає..ми, повод до війни- угоднічєська позиція Зеленьського, щотрозбро,вав Україну, відводив війська, розміновував акваторію Маріупольського порту і розміновував Чонгар, щоб виконувати Оманські дгмовоенності.
Де тут Америка у всьому цьому?
Ти дурна чи придуркувата? Трамп цілує в дупу пуйла, а ти ******, що ярозкручую антиамериканську істерію?
А яку істерію? Де ти побачила істерію? Ти розумієш значення слова істерія?
Воює проти України ваш лілоіпутін, а не США.
Ніхто не казав, що воює не путін.
А тепер слухай сюди, ТП -
Саме США вичавили з України ядерне озброєння і примусили порізати на друзки військові літаки. ОК, наші не дуже й впиралися. Але примушували США.
Саме США є гарантами для України. І
Саме кілька днів тому старий рудин ****** забрав в України засоби проти атак дронів і кудись їх запроторив.
Саме Трампидло (а не США) цілується в ясла з путіним і приймає від нього подарунки.
ТП, саме Трамп каже, що у нього добрі відносини з путіним.
І ти мені, курва, ще будеш ставити питання про істерію, *** тебе в кочерижку? От же динєголові чувирлихи, *****.
Ніяких угод із США, чи із Антрктидою, що примушували би це робити Україну небуло.
Почали вивозити ще у 1992-му, "ж розплачувалися із роісією за крадений Кравчуком, Кучмою і єльциним газ. Розплачувалися саме озброєнням і ядеркою.
Ти спочатку напиши українською своє погоняло - а потім тупо *****.
Може тобі Трамп подобається? Так у нього не стоїть. Він старий. Ти тільки можеш його облізлі яйла посмоктати і заспокоїтися. Через екран, бо нафік йому така дуська потрібна. Якось так.
пішла ти на ***.
почитай хоч матчастину, а не засирай форум
Я сьогодні зла.
Більш того - корисні, бо це ж ражує рашу.
Якось так.
ІзраїлюУкраїні."
Через це авіація Ізраїлю діє безперешкодно.
А літаків, готових до бою, в Ірані сховано до 500 одиниць.
Тож, якнайперше, що ***** може зробити для Ірану - це екстренна доставка, розгортання і прикриття своїми екіпажами і засобами ППО ірвнських аеродромів, виїзд в Іран обслугрвуючого лтотного персоналу й поставка ракет "повітря-повітря".
А ракети та снаряди з КНДР та Ірану ві для коасоти випрошував.
Ольо!!! Роісє ППО не вистачає себе прикрити.
П.С. Сирії він вже допоміг.
П.П.С. Нема у Ірану вже авіації. А у ********* сенсі і не було.
Тож, пітьма тут і не рипалась особливо.
По-друге: щоб зупинити повітряні атаки авіації потрібно зовсім небагато засоьів ППО, але ефективних, які б збили двійку-трійку літаків. І щоб ще пілота захопили живого. Як це ьуло в Грузії, коли українські екіпажі БУКів (а розрахунків і установок було не більше п'яти), діючи скритно, включаючи свої локатори лише в остангю мить, збили три літаки рашистів, зокрема один бомбардувалтник Ту.
Ще два літаки рф впали від дружнього вогню через паніку. І після цього російські літаки над Грузією літати перестали.
І знаєш чому? Бо тоді всі по периметру Ірану обзаведуться ЯЗ. І головне - Китаю такі складнощі нах не треба. А без Китаю РФ на сьогодні - нуль.
Трамп співучасник тероризму та злочинів пуйла.
Бо одна справа у твіттері пальцем клацати, а інша - перед поважними людьми демонструвати свою ницість та недолугість.
Трамп стає співучасником вбивств, які скоює ху"ло.
*********, шмат продажного гівна...