Санкції проти Росії шкодять США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не готовий запроваджувати додаткові санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це Трамп заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час саміту G7 у Канаді.

Трамп наголосив, що першим крок має зробити Європа, оскільки санкції обходяться Сполученим Штатам "у мільярди доларів" і не є простим інструментом тиску. Він додав, що не збирається посилювати тиск, оскільки сподівається досягти прогресу у мирних переговорах щодо України.

Європейський Союз і Велика Британія наполягають на скоординованому посиленні санкційного тиску на режим Володимира Путіна у зв’язку з продовженням війни проти України. Втім, президент США наразі відмовляється підписувати нові обмежувальні заходи.

У відповідь на запитання журналістів про можливу солідарність зі європейськими партнерами, Трамп зазначив: "Європа так каже, але вони ще цього не зробили. Давайте подивимося, як вони це зроблять першими".

Очільник Білого дому підкреслив, що запровадження санкцій - це складний і витратний процес для американської економіки.

"Коли я вводжу санкції проти країни, це коштує США багато грошей - величезну суму. Це не просто підписання документа. Йдеться про мільярди й мільярди доларів", — сказав він і наголосив, що санкції не є "одностороннім кроком".

Також Трамп зазначив, що надає перевагу дипломатичному шляху та прагне досягти прогресу у мирних переговорів щодо України, перш ніж ухвалювати рішення про посилення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, рада Європейського Союзу продовжила дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, ще на рік, до 23 червня 2026 року.

